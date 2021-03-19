Кто виноват в смерти кемеровчанки, на помощь которой не приехала полиция

Истошные крики среди ночи

В ночь с 13 на 14 января 2020 года жильцы общежития в Ленинском районе Кемерова услышали женские крики, доносящиеся с седьмого этажа. Девушка в одной из квартир истошно вопила, прося о помощи. Перепугавшиеся соседи тут же стали звонить на 112. "Вызов сотрудникам полиции передали", – ответили в полиции после первого звонка и положили трубку. Но на вызов в итоге не приехали. Соседи звонили ещё и ещё: но всё без результата.

Спустя 3,5 часа соседи решили, что правоохранителей ждать бессмысленно, и сами начали вскрывать дверь. А когда, наконец, попали в квартиру, были в ужасе. В комнате лежала мёртвая девушка с многочисленными ушибами, синяками и порезами. А в ванной сидел мужчина с ножом в руках, смотря в одну точку. Позднее Канюс признался, что хотел совершить самоубийство.

Лишь после сообщения о том, что в квартире произошло убийство, полицейские приехали на место. Причём сразу несколько нарядов. Убитой оказалась 23-летняя студентка Вера Пехтелева, а подозреваемым – её бывший парень Владислав Канюс.