Кто виноват в смерти кемеровчанки, на помощь которой не приехала полиция

История о жестоком убийстве 23-летней Веры Пехтелевой в Кемерове прогремела на всю страну в феврале 2021 года. Причём с момента трагедии прошёл уже год. Но только сейчас начались суды, а в Сеть попали подробности жуткой истории. Девушка несколько часов кричала и звала на помощь, соседи семь раз пытались вызвать полицию. Но безуспешно: спасать Пехтелеву никто из правоохранителей так и не приехал. Наряд отправился на вызов только тогда, когда девушка была уже мертва. Рассказываем, что известно об истории в Кемерове, как проходят суды над обвиняемым и что теперь грозит полицейским за халатность.
В ночь с 13 на 14 января 2020 года жильцы общежития в Ленинском районе Кемерова услышали женские крики, доносящиеся с седьмого этажа. Девушка в одной из квартир истошно вопила, прося о помощи. Перепугавшиеся соседи тут же стали звонить на 112. "Вызов сотрудникам полиции передали", – ответили в полиции после первого звонка и положили трубку. Но на вызов в итоге не приехали. Соседи звонили ещё и ещё: но всё без результата.
Спустя 3,5 часа соседи решили, что правоохранителей ждать бессмысленно, и сами начали вскрывать дверь. А когда, наконец, попали в квартиру, были в ужасе. В комнате лежала мёртвая девушка с многочисленными ушибами, синяками и порезами. А в ванной сидел мужчина с ножом в руках, смотря в одну точку. Позднее Канюс признался, что хотел совершить самоубийство.
Лишь после сообщения о том, что в квартире произошло убийство, полицейские приехали на место. Причём сразу несколько нарядов. Убитой оказалась 23-летняя студентка Вера Пехтелева, а подозреваемым – её бывший парень Владислав Канюс.
Выяснилось, что в полицию соседи звонили не меньше семи раз: с 03:23 до 06:57. Попова опубликовала даже расшифровку разговоров с правоохранителями. Из них стало понятно: диспетчеры, принимающие звонки соседей, тоже слышали, как кричала девушка:
На фоне звонка женский крик: "Ааа, нет, нееееет, нет, аааааа!"
М.: "Девушка, вот вы слышите, как она орёт там за дверью?"
Оператор: "Я что должна сделать-то?"
М.: "Где милиция ****?"Оператор: "Вы почему так разговариваете?"
М.: "А как мне дверь-то открыть? Там её убьёт сегодня ****!"
Оператор: "Полиция приедет. Не надо материться!"
Соседи, по словам Поповой, всё это время слышали, как Пехтелева пыталась выбраться из квартиры. Но бывший бойфренд оттаскивал её от железной двери и продолжал бить.
"За это время Владислав Канюс нанёс Вере не менее 56 телесных повреждений: кровоподтёки, порезы, сломанный нос, черепно-мозговая травма. Он не оставил на теле девушки ни одного живого места. И конечном итоге задушил Веру шнуром от утюга", – пишет Попова.
В заключение активистка обвинила государство в том, что оно "стоит в стороне и ждёт, когда нужно будет забирать очередной труп". Позднее её поддержала певица Валерия, продублировав пост в своём Instagram. История получила широкую огласку.
23-летняя Вера Пехтелева и Владислав Канюс встречались больше трёх лет. Осенью 2019 расстались. Поздним вечером 13 января 2020 года девушка приехала к бывшему парню, чтобы забрать свои вещи. Но у Канюса были другие планы: он запер дверь и стал избивать девушку. Позднее судмедэксперты установили, что первые синяки Вера получила за шесть часов до смерти.
Пехтелева училась на специалиста по экономической безопасности в КузГТУ. А вот Владислав нигде не учился и не работал, рассказал порталу НГС.Кемерово отец убитой, Евгений.
"Он не хотел расставаться. А что ему расставаться? У него восемь классов образования. Работать – нигде не работал и не хотел. У него даже было водительское удостоверение, все ребята таксистами работают, а он – нет. И я смотрю, последнее время она мне звонит, допустим: "Пап, косметика закончилась". Ну дашь ей эти 2-3 тысячи. Заболело горло – на лекарства, чтобы быстрее прошло. Ну вот, вытягивал [деньги]. А потом поняла, что её тянет эта условная семейная жизнь", – цитирует его издание.
Родители Пехтелевой открыто выступали против этих отношений, подчеркнул отец. Но Вера продолжила встречаться с Владом, только делать это стала скрытно. А в 2019 году решила расстаться. Судя по всему, парень этого простить не смог. Но даже спустя год после трагедии родственники жертвы и знакомые убийцы не могут до конца объяснить мотив преступления.
Полицейские уверяют следствие, что на вызов к Пехтелевой просто некому было ехать: в Ленинском районе в момент убийства не было свободных патрулей. Начальником дежурной смены отдела полиции "Ленинский" в ту ночь был Михаил Балашов. Как пишет НГС.Кемерово, мужчина лично обзванивал коллег и практически умолял отправить машину на адрес, где, судя по звукам, убивают женщину. Портал опубликовал расшифровку его переговоров с другими сотрудниками:
Балашов: "Ленинский" тебя беспокоит. Ну выручай.
Другой сотрудник: Да некого.
Балашов: Только один, я тебя больше не побеспокою. Пожалуйста.
Другой сотрудник: Некого. У меня пустота в районе. У меня централы перекрывают.
Балашов: Ой, [мат], куда ж у тебя три экипажа делись? Ну хоть один.
Другой сотрудник: Ну некого. Перезакрытие.
Звонил Балашов и в ДПС, ППС и Росгвардию. Везде отвечали отказом: нарядов, мол, катастрофически не хватает.
Узнав о том, что девушка погибла, Балашов испугался. Правда, полицейский больше переживал не за девушку, а за себя. Кадры из отделения 24 февраля появились в программе "Вести. Дежурная часть". Со слов Балашова стало ясно: он понял, что его ждёт наказание.
"Александр Васильевич сказал, что за нереагирование сидеть будем все", – нервно бросил он другому сотруднику.
Полицейский не ошибся: теперь над ним и над старшим оперативным дежурным отдела полиции "Ленинский" Дмитрием Тарицыным в Кузбассе идут суды.
Первый суд над сотрудниками полиции состоялся 26 февраля 2021 года. Обвинение им предъявили ч. 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", максимальное наказание по которой: штраф до 120 тысяч рублей, 360 часов обязательных работ или арест до трёх месяцев. Родители убитой возмутились, что полицейские могут так легко отделаться. Причём их даже не отстранили от службы: об этом писал НГС.Кемерово, который вёл трансляцию с заседания.
Сами Балашов и Тарицын свою вину не признали. А их адвокат Любовь Воронина попыталась весьма цинично объяснить, почему они не виновны. Если коротко: девушка умерла от удушения, а не от побоев. И полицейские, мол, никак не могли знать, что её кто-то собирается задушить.
"Это однократное действие. И где, в какой момент виновное лицо решило применить тот предмет, которым была задушена потерпевшая по настоящему делу, не устанавливается вообще. Но в любом случае смерть наступила от удушения. И о том, что виновное лицо применит в отношении неё [потерпевшей] предмет и будет перекрывать её дыхательные пути, наши подзащитные, безусловно, не знали и знать не могли", – цитирует её выступление НГС.Кемерово.
Впрочем, судью это не убедило. Обвинение настаивало на том, что статью подсудимым нужно переквалифицировать в более тяжкую. И суд прислушался: дело вернули в прокуратуру. Теперь ожидается, что судить Балашова и Тарицына будут по ч. 2 той же статьи: по ней им грозит до пяти лет лишения свободы. Точная дата следующего заседания пока неизвестна. Между тем кемеровский Следственный комитет возбудил уголовное дело против ещё трёх сотрудниц отдела "Ленинский" – тех самых, которые просили "не материться" соседей, возмущённых тем, что полиция не приезжает на вызов.
Об этом на заседании Кемеровского городского совета народных депутатов спросили начальника полиции Кемерова Владимира Шкурко. Конкретных виновных он не назвал, хотя и отметил, что ответственности со своего ведомства не снимает.
"Но понимать нужно то, что окончательную точку поставит суд. В части работы своих сотрудников: в феврале прошлого года, до ограничительных мер, были собраны все дежурные, которым ещё раз был доведён алгоритм действий при поступлении сигнала. Но справочно могу сказать, что начальник отдела полиции "Ленинский" уже не работает в этом отделе, один из заместителей уволен – и это только то, что не коснулось уголовного преследования. Мы сделали соответствующие выводы", – цитирует его НГС.Кемерово.
Корреспонденты издания также побеседовали с кемеровским полицейским, много лет проработавшим в структурах МВД. Тот уверен: при нынешней системе в такую ситуацию мог попасть любой сотрудник.
"Скорее всего, полицейские недооценили этот сигнал. Подобных вызовов (крики о помощи, – прим. ред.) каждый день по десять штук, а то и больше. И проблема тут не в халатном отношении к работе. А в том, как устроена система, в нехватке кадров, в работе службы 112", – анонимно рассказал он НГС.Кемерово.
По его словам, сейчас разные ведомства (Росгвардия, ППС, ГИБДД) часто перекладывают ответственность друг на друга. Из-за этого может случиться, что на серьёзный вызов вообще никто не поедет.
"У нас, например, какой-нибудь труп случается, слава богу, мирный. Надо посмотреть, что нет криминала, а дежурный нас умоляет съездить, например, на пьяного, который дебоширит и где-нибудь стёкла бьёт. По сути, это охрана общественного порядка, не наша задача, но Росгвардия такое не берёт. Сколько раз звонил дежурный им, они отвечают: "Мы на тревожке". Он отправляет следственно-оперативную группу или участкового. А потом оказывается, что экипаж Росгвардии просто нас "бортанул" – один слюни пускает, спит, а второй в телефоне висит", – объяснил мужчина.
При этом полицейский подчеркнул, что всех деталей не знает и полицейских не оправдывает.
Суд над Владиславом Канюсом тоже начался в феврале 2021 года. И изначальное обвинение тоже возмутило родителей Пехтелевой. Подозреваемого начали судить по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", максимальный тюремный срок по которой – 15 лет.
Судья уже успел заслушать показания родителей девушки и соседей, которые выламывали дверь в квартиру. Канюс же на заседаниях почти всё время молчал. 17 марта должен был состояться его допрос, но и в этот раз мужчина говорить отказался. Вместо этого защитник подозреваемого зачитал его показания с предварительного следствия.
Из них следует, что причиной конфликта стала ревность. Канюс объяснил следователям, что Пехтелева начала встречаться с другим мужчиной. Более того, подозреваемый утверждает, что девушка первая на него напала: начала бить "по паху и по лицу". Мол, это и разозлило Владислава, из-за чего он стал бить Пехтелеву в ответ. А затем решил "ненадолго" придушить девушку шнуром от утюга, чтобы она "уснула", но не рассчитал силы.
Впрочем, суды над Канюсом на какое-то время тоже прекратятся. Потерпевшая сторона ходатайствовала о том, чтобы подозреваемого судили по другой статье – п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершённое с особой жестокостью". По ней мужчина может оказаться за решёткой пожизненно. Суд ходатайство удовлетворил: даже сам подозреваемый с таким решением молча согласился. Теперь дело возвращают в прокуратуру. Суды и над Канюсом, и над сотрудниками полиции вскоре продолжатся.
Комментарии
Жаль девушку.
Полиция это орган защищающий бандитов захвативших власть от народа. Вон посмотрите какие армии полицаев выходят митинги разгонять. А вот когда кого-то там убивают, у них ехать некому.
Люди в погонах - " ум честь и совесть" нашего времени....
Государство проявляет о них особую заботу, значит и спрос с них должен быть особый....
Вы что от полицая хотели, с мужиком вам это не с детьми воевать
У нас что лучше? Росгвардию списать вообще, зачем ее создали только , власть от митингов защищать! Раньше на каждый район в брн было определенное количество машин ППС, а теперь сократили , оставили единицы машин НА ВЕСЬ город!!!! Дооптимизировались, преступность зашкаливает! Если экономить на рабочих местах, так начальство выходит на дежурства, а не штаны протирает!
Вспоминаю как один мужик кинул краской в рекламный баннер, одного кандидата в несменяемые президенты. Убежать ему удалось, вот только уже через 1.5 часа полицаи начали ломать дверь в его квартиру. Через 3.5 часа, как я думаю, он уже за решёткой сидел.
Зато ментов разнообразных хрен знает сколько ( МВД, ск, прокуратура, росгвардия), но все они защищают интересы исключительно царские. Народ они считают за быдло, которое должно во всем помогать себе сам((( печалька
Парадокс - все все понимают, но никак не связывают это с выборами и правлением обнуленного!
Согласен, когда митинг мирный их тьма, а тут ни одного нету.
19.03.2021 08:22
- гость -
При чем здесь обнуленный? в полиции работают ваши родственники, соседи, друзья.... Общество же и воспитало их, а ни как не обнуленный.
Если дежурный пытался отправить, но было некого, надо начальников управления за такую славную организацию службы судить и садить не глядя на прошлые заслуги
Дурные бабы. Довстречалась скрытно.
все как везде! не хватает сотрудников как в медицине как в школе как в селе специалистов вот и результат...это результат работы власти...и обнуленного ....воспитание здесь не имеет значение......
надо начальников управления за такую славную организацию службы судить и садить не глядя на прошлые заслуги
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Согласен! Начиная с самого главного "начальника" России.
19.03.2021 08:50
- гость -
Вот и повторю - ПАРАДОКС! Велик и незаменим, но ни за что не отвечает и от власти оторваться не может, обнулился...
сама виновата. найдут себе утырков, а потом на кого ещё и обижаться, что их избивают и унижают
19.03.2021 08:50
- гость -
у них во всем путин виноват, даже если они сами обосрались, то виноват путин
Вот когда милицию переименовали в полицию, стало понятно кто от кого защищать будет.
Путинофобы вам лечиться пора.