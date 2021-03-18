В кафе не пустили: можно ли поминать усопших в Великий пост?

Так можно или нельзя организовывать поминальные обеды в Великий пост, если кто-то умер?

Можно, уверил нас барнаульский священник Александр Микушин. Церковь этого не запрещает. Видимо, в кафе, где людям отказали в проведении поминального обеда, неправильно что-то поняли.

По традиции погребение покойного происходит на третий день после ухода человека из жизни. В этот же день проходит и обряд отпевания. После похорон организуют поминальный обед.

Важно осознавать, что поминки – это не простой обед, а обязательная традиция, обряд, во время которого родные и близкие умершего вспоминают о нём, его добрых деяниях, а также молятся о его душе, чтобы ей даровали прощение и успокоение. При этом поминки не должны переходить в мероприятие с песнями и плясками. Также недопустимо поминать усопших алкоголем, напоминает священник.