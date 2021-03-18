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В кафе не пустили: можно ли поминать усопших в Великий пост?

, ИА "Амител"
Разбираемся, запрещены ли Церковью во время постов поминальные обеды в кафе и есть ли ограничения по меню

В Барнауле кафе отказалось проводить поминальный обед, сославшись на то, что сейчас период Великого поста, а потому "брать на душу грех" сотрудники не станут. Об этой истории amic.ru рассказала женщина, семье которой пришлось столкнуться с отказом. "У нас на днях умер близкий человек. Мы обратились в одно кафе с просьбой помочь в организации поминального обеда, но нам сказали, что, мол, проводить поминки в Великий пост большой грех и они не готовы это делать. Неужели правда нельзя понимать усопших в этот период? Но как тогда быть?" Мы задали вопросы священникам и всё узнали.

1
Так можно или нельзя организовывать поминальные обеды в Великий пост, если кто-то умер?

Можно, уверил нас барнаульский священник Александр Микушин. Церковь этого не запрещает. Видимо, в кафе, где людям отказали в проведении поминального обеда, неправильно что-то поняли.

По традиции погребение покойного происходит на третий день после ухода человека из жизни. В этот же день проходит и обряд отпевания. После похорон организуют поминальный обед.

Важно осознавать, что поминки – это не простой обед, а обязательная традиция, обряд, во время которого родные и близкие умершего вспоминают о нём, его добрых деяниях, а также молятся о его душе, чтобы ей даровали прощение и успокоение. При этом поминки не должны переходить в мероприятие с песнями и плясками. Также недопустимо поминать усопших алкоголем, напоминает священник.

2
Есть ли ограничения в меню для поминального обеда во время поста?

Особых ограничений нет. По традиции обязательный атрибут поминального стола – обрядовая каша кутья. Зёрна кутьи являются символом воскрешения, так как, попадая в землю, они со временем превращаются в растения – так же и покойный, будучи похороненным в соответствии с церковными обычаями, воскресает к вечной жизни. Мёд в каше символизирует то духовное умиротворение, которое ожидает усопшего в Царствии Небесном.

Священник разъясняет: если человек был глубоко верующим и соблюдал ограничения, тогда на стол не рекомендуется ставить мясо, яйца и молочные продукты. Если человек был крещёным, но поста не придерживался, родственники организовывают поминальный обед по своему усмотрению.

Отметим, что некоторые кафе готовы устраивать поминальные обеды только на основе своего действующего меню. Традиционных для поминок кутьи, блинов и киселя в этом списке может не оказаться.

"Также принято приносить продукты в трапезную храма. Родственники пишут записку с просьбой помолиться об упокоении новопреставленного. Духовенство храма, сотрудники и неимущие поминают усопших. Если это происходит во время поста, скоромная пища исключается", – объясняет Александр Микушин.

3
А можно ли отпевать умерших во время поста?

Можно. Александр Микушин подчёркивает, что у православных христиан пост это не только период воздержания от развлечений и отказ от скоромной пищи, но и время для молитвы. Особенно это касается поминовения усопших.

Во время Великого поста в храмах духовенство служит по субботам великую панихиду об упоминовении всех усопших православных христиан: суббота второй седмицы – 27 марта, суббота третьей седмицы – 3 апреля, суббота четвёртой седмицы – 10 апреля. А вообще об упокоении молятся ежедневно.

"Если мы говорим о панихидах, литиях, отпеваниях, то никаких ограничений нет. Отпевание новопреставленных происходит либо в храме, либо на кладбище. Иногда совершается заочное отпевание без присутствия тела человека. Пост не запрещает ничего, что связанно с заупокойным богослужением", – пояснил Александр Микушин.

А вот на венчание во время любого поста есть ограничения. Их не проводят, потому что они относятся к увеселительным мероприятиям. А после Рождественского поста и после Пасхи не венчают ещё неделю.

4
Есть ли какие-то дни, когда отпевать запрещено?

Что касается заупокойной службы, то отпевания приостанавливают только раз в году, на Пасху. Но даже в этот большой праздник бывают исключения, отмечает настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов.

"Например, человек погиб на войне и длительное прощание невозможно. Тогда даже в Светлое Христово Воскресение совершалось отпевание. Церковь никогда не создаёт неблагоприятные условия и обстоятельства, чтобы ущемить людей. Зачастую люди, которые говорят от своего лица за Церковь, во многом её превращают в карательный орган", – говорит Роман Неверов.

5
А напомните, сколько продлится Великий пост и когда будем праздновать Пасху?

Великий пост у православных христиан начался 15 марта и продлится до главного христианского праздника Пасхи, или Воскресения Христова. Пасха в этом году отмечается 2 мая.

Мера поста для каждого верующего человека определяется с учётом общепринятых церковных правил и в зависимости от индивидуальных возможностей.
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.03.2021 16:03
- гость -

Какая отборная дичь
Мы точно в 21-м веке живем?

18.03.2021 16:14
Гость

18.03.2021 16:03
- гость -

С языка сняли. Видимо эта статья адресована гостям из средних веков.

18.03.2021 16:25
- гость -

18.03.2021 16:03
- гость -
Какая отборная дичь
Мы точно в 21-м веке живем?
-------
Это вы о чём? Поминки всегда по покойнику проводят (после похорон). И часто для этого кафе/столовую арендуют. Что в этом дикого?

18.03.2021 17:05
- гость -

18.03.2021 16:25
- гость -
Не обращайте внимания на содомитов, считающих прогрессом однополые браки и прочий сатанизм.

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