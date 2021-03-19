Ну наконец-то весна. Какая погода будет в Алтайском крае в выходные?

Мощная волна тепла придёт в Алтайский край в предстоящие выходные. Об этом сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых. 20 и 21 марта наш регион будет находиться в тёплом секторе северного циклона, отметила синоптик.

В выходные ожидается интенсивное таяние снега, хотя ночью по-прежнему будет морозно. Так, в ночь на субботу столбики термометров в крае покажут -9…-14 градусов, в предгорьях – от -16 до -17°С. Днём будет солнечно, воздух прогреется до +3…+8 градусов, в предгорьях будет совсем жарко: до +10…+15°С.

В воскресенье температура будет колебаться возле нулевой отметки, а во второй половине ночи опустится примерно до -1…-6 градусов, местами – до -11°С. Днём 21 марта воздух прогреется до +3…+8°С, но будет пасмурно. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 10-15 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 20 м/с.

"Прохождение атмосферных фронтов будет также сопровождаться осадками умеренной интенсивности в виде снега и дождя. А колебание положительных и отрицательных температур приведёт к гололёдным явлениям и гололедице на дорогах", – отметила Людмила Сырых.

А чего ждать в понедельник?

В начале новой рабочей недели нас ждёт неустойчивая погода с периодическими осадками, усилением ветра и колебанием температуры воздуха. Сильных морозов не предвидится, но и слишком тёплых дней тоже не будет. А вот с 27 марта в регион придёт ещё более мощная волна тепла.