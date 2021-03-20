Как весеннее равноденствие влияет на интернет и зачем в этот день искать 40 проталин?

День весеннего равноденствия ежегодно выпадает на вторую половину марта. Но только его дата постоянно меняется. Почему так происходит, а также какие приметы и традиции этого праздника дошли до наших дней, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Это одно из уникальнейших явлений природы. Его суть, говоря научным языком, сводится к тому, что в этот отрезок времени, Солнце пересекает небесный экватор в своем видимом движении по эклиптике. Длина дня и ночи практически сравниваются, а оба полушария Земли нагреваются почти одинаково. Это происходит из-за особого положения нашей планеты по отношению к Солнцу. Оно находится прямо над экватором.
Такое случается всего два раза в году. Эти явления мы зазываем весенним и осенним равноденствиями.
Весеннее равноденствие наступает, когда наше светило переходит в северное полушария из южного. День весеннего равноденствия в 2021 году состоится 20 марта в 12:37 по московскому времени. Начиная с этой даты дни становятся длиннее, а ночи короче, в народе говорят, что приходит настоящая весна (для жителей северного полушария. А вот для жителей южного – осень).
Да, но не везде. В равноденствия неоднократно фиксировались перебои в работе спутников связи, двигающихся по геостационарной орбите. Когда Солнце проходит через экватор его излучение смешивается с радиосигналом с орбиты. Это чревато мощными помехами. Поэтому в Индии даже на пару часов закрывают биржи. А, например, на островах Святой Елены, и в малонаселенных регионах Аляски, которые имеют только спутниковую связь, перестает работать интернет, приводит данные ТАСС.
Дело в том, что промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через одну и ту же точку равноденствия (тропический год) не совпадает с продолжительностью календарных лет, моменты равноденствия из года в год перемещаются относительно начала календарных суток. В обычный год моменты равноденствия наступают на 5 часов 48 минут 46 секунд позднее, чем в предшествующий, а в високосный – на 18 часов 11 минут 14 секунд раньше. Именно поэтому моменты равноденствия могут приходиться на две соседние календарные даты.
В Японии праздник равноденствия именуют Сюмбун но хи и отмечают целую неделю. В это время японцы посещают могилы предков. Согласно буддийским верованиям, земной и загробный мир разделены рекой. Река наполнена иллюзиями, страданиями, печалью, и только тот, кто победит все искушения, встречающие его на жизненном пути, и попадет на другой берег, обретет просветление. Обряды, совершаемые в эту неделю, помогают душам перейти из мира "смятения и беспорядка", который находится на западе, в мир "просветления", находящийся на востоке. В эти дни приводят в порядок могилы умерших близких, украшают их цветами, приносят на кладбища специальные кушанья.
В странах Центральной Азии в день весеннего равноденствия отмечают один из самых древних праздников Навруз – встреча нового года. Он символизирует окончание зимы и приход весны, обновление природы и начало нового земледельческого цикла. Здесь до сих пор существует традиция проводить генеральную уборку в жилище и обновлять гардероб. А еще в этот день каждый обязан простить своих обидчиков. Во время Навруза семьи собираются за праздничным столом.
В Европе этот день был посвящен древнегерманской богине весны Остаре. Женщины пекли булочки, напоминающие наши пасхальные куличи. Считается, что именно отсюда тянутся корни христианской Пасхи.
Также ежегодные торжества в честь весеннего равноденствия сохраняются в Мексике: их с доколумбовых времен отмечают на Пирамиде Солнца в Теотиуакане в центральной части страны.
В этот день предсказывали погоду. Например, если было морозно, то то холод сохранится еще на 40 дней. Если погода была теплая, то и ближайшие 40 дней также. А еще определяли погоду по облакам: если они плыли быстро и высоко, лето и осень должны быть теплыми.
Увидеть стаю птиц считали знаком богатого зернового урожая. А если хочешь, чтобы погода весь год была щедрой, нужно было простить всех своих обидчиков и попрощаться с гордыней.
А еще говорили, чем в этот день будешь думать, то и сбудется. Если первый блин у молодой девушки получится ровным, она скоро счастливо выйдет замуж. Если насчитать в этот день 40 проталин – найдешь счастье. Считалось, что сны в День весеннего равноденствия вещие, поэтому их нужно запомнить.
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