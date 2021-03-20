Как весеннее равноденствие влияет на интернет и зачем в этот день искать 40 проталин?

Что такое весеннее равноденствие?

Это одно из уникальнейших явлений природы. Его суть, говоря научным языком, сводится к тому, что в этот отрезок времени, Солнце пересекает небесный экватор в своем видимом движении по эклиптике. Длина дня и ночи практически сравниваются, а оба полушария Земли нагреваются почти одинаково. Это происходит из-за особого положения нашей планеты по отношению к Солнцу. Оно находится прямо над экватором.

Такое случается всего два раза в году. Эти явления мы зазываем весенним и осенним равноденствиями.

Весеннее равноденствие наступает, когда наше светило переходит в северное полушария из южного. День весеннего равноденствия в 2021 году состоится 20 марта в 12:37 по московскому времени. Начиная с этой даты дни становятся длиннее, а ночи короче, в народе говорят, что приходит настоящая весна (для жителей северного полушария. А вот для жителей южного – осень).