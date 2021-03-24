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Печальные итоги. От чего и где чаще всего умирали на Алтае в "ковидном" 2020-м

, ИА "Амител"
Летальность выросла по всем основным заболеваниям, но во всем виноват коронавирус
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Прирост смертности в 2020 году в Алтайском крае составил более пяти тысяч человек. Причем подавляющее большинство умерших — пожилые люди. Об этом глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов рассказал на итоговой коллегии ведомства. Министр доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко и главврачам медучреждений о том, какие потери понес регион в "ковидном" году. Но причиной смерти чаще всего был не коронавирус: летальность выросла практически по всем основным заболеваниям. Из доклада министра amic.ru собрал главное о том, от чего умирали в Алтайском крае в 2020 году.

1
Сколько человек умерло в Алтайском крае в 2020 году?

В прошлом году в Алтайском крае скончалось на 5054 человека больше, чем в 2019-м. Прирост, по данным Росстата, составил 16,3%. В среднем из тысячи жителей региона умирало больше 16. Всего же за 2020 год в Алтайском крае умерло 37 838 человек.

Очевидно, причиной катастрофической ситуации стал ковид, в очередной раз подчеркнул на коллегии министр здравоохранения. Даже там, где вирус не был причиной смерти, он осложнял течение другой болезни, что в итоге приводило к летальному исходу.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что в других регионах России ситуация не сильно отличается. Томенко напомнил, что по росту смертности Алтайский край оказался в самой середине рейтинга российских регионов. Но подчеркнул, что по сути рейтинги ничего не значат: где-то больше, где-то меньше, но все субъекты страны очень сильно пострадали (и продолжают страдать) от коронавируса.

2
Где в Алтайском крае самая высокая смертность?

Самый большой урон COVID-19 нанес городам, отметил Попов. Например, в Барнаульском медико-географическом округе (куда входит и Новоалтайск) в 2020 году умерло больше 17 тысяч человек. И это самый большой показатель в крае.

"Мы приросли по количеству умерших так же, как и другие регионы России и СФО. Сегодня каждый из регионов, подводя итоги, оценивает, почему у кого-то больший, у кого-то меньший показатель. Но можно говорить о том, что регионы с крупными городами и мегаполисами в большей степени пострадали от ковида", – пояснил глава регионального Минздрава.

Впрочем, другие территории тоже страдают. Дмитрий Попов сообщил, что самую высокую смертность среди районов зафиксировали в Каменском, Заринском и Рубцовском районах. В крае по приросту лидируют Усть-Пристанский, Залесовский, Курьинский, Алейский и Баевский районы.

Наименьший урон вирус нанес Кулундинскому, Немецкому и Первомайскому районам.

3
От чего чаще всего умирали жители Алтайского края в 2020?

В 2020 году Алтайский край "прирос" в летальности практически по всем основным заболеваниям, отметил министр. Только от болезней системы кровообращения в регионе умерло на 2427 человека больше, чем в 2019 году — это 17,3% прироста. Попов подчеркнул, что в большинстве этих случаев течение заболевания осложнил именно коронавирус.

Он же повлиял и на количество летальных случаев от болезней органов дыхания: в 2020 году эти заболевания унесли жизни 2975 человек — на 1644 больше, чем в 2019-м. Причем самый большой прирост смертности — по пневмониям. Если в 2019 году от воспаления легких скончались 323 пациента, то в 2020-м — 2033 человек — это в шесть раз больше!

Сам же ковид стал причиной смерти лишь в 1179 случаях.

4
Правда ли, что умирали в основном пожилые?
Правда. Больше 80% от прироста смертности — жители края в возрасте старше 60 лет, пояснил министр. Причем, чаще умирали мужчины. Самая большая летальность в 2020-м зафиксирована среди мужчин в возрасте от 70 до 79 лет: на 912 случаев больше, чем годом ранее. У женщин самый критичный возраст — 80-89 лет: на 771 летальный случай больше, чем в 2019.
4
Говорят, что ковид снизил и продолжительность жизни в Алтайском крае. Это правда?

Высокая смертность среди пожилых сильно ударила по главному демографическому показателю — прогнозируемому уровню продолжительности жизни. Десять лет в крае планомерно ее повышали. Так, если в 2010 году продолжительность жизни составляла 68,36 лет, то к 2019 году его довели уже до 71,61 года. Однако пандемия отбросила старания Минздрава на пять лет назад.

Из-за большого количества смертей среди пожилых в 2020-м году сейчас прогнозируемая продолжительность жизни в крае — 70,24 года. Это показатель 2014-2015 годов. 

При этом младенческая смертность (тоже влияет на расчет продолжительности жизни) в крае уменьшилась. В 2020 году в крае зафиксировали меньше ста летальных случаев.

6
Сколько медиков умерло от COVID-19 на Алтае?
Жертвами COVID-19 в Алтайском крае в 2020 году стали 34 медицинских работника. Среди них — 20 врачей, 11 медсестер, две санитарки и один водитель скорой помощи. Выступая перед коллегами, Дмитрий Попов в очередной раз подчеркнул, на какие жертвы идут алтайские медики, чтобы смягчить удар пандемии. Министр предложил установить в регионе мемориал, посвященный медработникам, умершим в борьбе с коронавирусом.

О том как работают врачи в "красных зонах" мы рассказывали в материале "Ангелы в масках". Три истории о жизни и смерти в "красной" зоне". Вспомните, что говорили сами врачи об этом.  
7
"Ковид не уйдет"

Дмитрий Попов сообщил, что пандемия заставила власти переформатировать всю систему здравоохранения в крае. Все внимание Минздрава теперь сосредоточено на коронавирусе. В 2020 году в Алтайском крае появилось 150 новых реанимационных мест. И это при том, что в 2019-м на весь регион их развернули всего 18.

Виктор Томенко также отметил, что итоги 2020-го года "весьма печальные", но подчеркнул, что все могло бы быть намного хуже, если бы не самоотверженный труд Алтайских медиков.

"2020 год войдет в историю как год тяжелых, трагических потерь и утрат. Но вместе с тем он запомнится героической работой наших сотрудников медучреждений, кто встал на самый фронт борьбы с коронавирусом. И я хотел бы обратиться ко всем, кто работал, организовывал, лечил. Низкий поклон и самые искренние слова благодарности", — обратился он к медикам края.

Также губернатор добавил, что хотя сейчас ситуация с ковидом "понемногу становится спокойнее", нужно продолжать "держать ухо востро". Минул уже почти год пандемии на Алтае, но сам вирус никуда не ушел. Нам придется жить с ним и дальше.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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