Печальные итоги. От чего и где чаще всего умирали на Алтае в "ковидном" 2020-м

Сколько человек умерло в Алтайском крае в 2020 году?

В прошлом году в Алтайском крае скончалось на 5054 человека больше, чем в 2019-м. Прирост, по данным Росстата, составил 16,3%. В среднем из тысячи жителей региона умирало больше 16. Всего же за 2020 год в Алтайском крае умерло 37 838 человек.

Очевидно, причиной катастрофической ситуации стал ковид, в очередной раз подчеркнул на коллегии министр здравоохранения. Даже там, где вирус не был причиной смерти, он осложнял течение другой болезни, что в итоге приводило к летальному исходу.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что в других регионах России ситуация не сильно отличается. Томенко напомнил, что по росту смертности Алтайский край оказался в самой середине рейтинга российских регионов. Но подчеркнул, что по сути рейтинги ничего не значат: где-то больше, где-то меньше, но все субъекты страны очень сильно пострадали (и продолжают страдать) от коронавируса.