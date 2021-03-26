Родительская суббота в Великий пост. Когда и как правильно поминать умерших

Первую родительскую субботу Великого поста в 2021 году православные отмечают 27 марта. Это один из немногих дней на Святую Четыредесятницу, когда можно помянуть умерших близких по всем церковным канонам. Рассказываем, как это правильно делать, почему в Пост панихиды проводят лишь по определённым дням и как быть, если в храм сходить не получается.
В христианстве так называют дни, по которым принято поминать усопших. В переводе с греческого "суббота" означает "ходатайство". В эти дни верующие проводят особые богослужения, молятся об умерших близких и ходят на кладбища.
Кстати, субботу называют родительской не из-за того, что поминать принято только родителей. По одной из версий, всех покойных раньше называли родителями – "отошедшими к отцам". По другой, субботу так называют, поскольку родителей всегда поминают в первую очередь (а потом уже остальных усопших).
В родительскую субботу принято посещать храм и молиться об усопших близких. Литургии в храмах начинаются примерно в 07:30-08:30 утра. А сразу после священники служат панихиду по усопшим. Точное время начала богослужения можно узнать в храме по телефону.
В знак жертвы прихожане приносят с собой в храм продукты: естественно, постные. В церкви нужно оставить на специальном столе записку с именем усопшего родственника, чтобы батюшка помолился об упокоении его души.
Поле богослужения верующие идут на кладбище. На могиле близкого человека нужно зажечь свечу и помолиться.
Помолиться об умершем можно и дома. Молитвы об усопших есть в каждом молитвослове.
Если для вас важно, чтобы имя близкого человека прозвучало во время панихиды, накануне можно передать в церковь записку. Кроме того, вы можете позвонить в храм и объяснить ситуацию, отметил барнаульский Священник Роман Неверов. По его словам, в небольших церквях настоятели точно пойдут навстречу и помолятся за ваших близких. С крупными храмами сложнее – туда приходит много людей.
Никаких строгих запретов Церковь не накладывает. Но считается, что на родительскую субботу нельзя ссориться и конфликтовать с близкими.
Закатывать пышные праздники и участвовать в увеселительных мероприятиях тоже не рекомендуется.
Главное, на родительскую субботу нельзя сквернословить и негативно отзываться (и даже плохо думать) об умерших.
Работать в этот день разрешено. Но Церковь настаивает, что это не должно помешать походу в храм.
В Великий пост 2021 будет еще две родительские субботы – 3 и 10 апреля. После Святой Четыредесятницы верующих ждёт ещё четыре особые поминальные даты в 2021 году:
- 11 мая – Радоница;
- 9 мая – День поминовения павших воинов в годы Великой Отечественной войны;
- 19 июня – Троицкая родительская суббота;
- 6 ноября – Димитриевская родительская суббота.
Комментарии