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Родительская суббота в Великий пост. Когда и как правильно поминать умерших

, ИА "Амител"
В Святую Четыредесятницу панихиду по усопшим служат только по определённым дням
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Первую родительскую субботу Великого поста в 2021 году православные отмечают 27 марта. Это один из немногих дней на Святую Четыредесятницу, когда можно помянуть умерших близких по всем церковным канонам. Рассказываем, как это правильно делать, почему в Пост панихиды проводят лишь по определённым дням и как быть, если в храм сходить не получается.

1
Что такое родительская суббота?

В христианстве так называют дни, по которым принято поминать усопших. В переводе с греческого "суббота" означает "ходатайство". В эти дни верующие проводят особые богослужения, молятся об умерших близких и ходят на кладбища.

Кстати, субботу называют родительской не из-за того, что поминать принято только родителей. По одной из версий, всех покойных раньше называли родителями – "отошедшими к отцам". По другой, субботу так называют, поскольку родителей всегда поминают в первую очередь (а потом уже остальных усопших). 

2
Почему родительские субботы Великого поста – особенные?
Только в эти дни в храмах проводят панихиды по усопшим. Во время Святой Четыредесятницы богослужения проходят по-особому. В пост верующие молятся за смерть и воскрешение Иисуса Христа. Привычные же ежедневные церковные службы в Великий пост сильно сокращены: после литургии поминать усопших не принято. Заупокойные ектении, литии, панихиды и сорокоусты не совершаются. Церковь установила только три дня, когда храмы проводят поминальные службы в Святую Четыредесятницу. Это субботы второй, третьей и четвёртой седмиц (недель) поста.
3
Как принято правильно поминать усопших?

В родительскую субботу принято посещать храм и молиться об усопших близких. Литургии в храмах начинаются примерно в 07:30-08:30 утра. А сразу после священники служат панихиду по усопшим. Точное время начала богослужения можно узнать в храме по телефону.

В знак жертвы прихожане приносят с собой в храм продукты: естественно, постные. В церкви нужно оставить на специальном столе записку с именем усопшего родственника, чтобы батюшка помолился об упокоении его души.

Поле богослужения верующие идут на кладбище. На могиле близкого человека нужно зажечь свечу и помолиться. 

4
Что делать, если в храм попасть не получается?

Помолиться об умершем можно и дома. Молитвы об усопших есть в каждом молитвослове. 

Если для вас важно, чтобы имя близкого человека прозвучало во время панихиды, накануне можно передать в церковь записку. Кроме того, вы можете позвонить в храм и объяснить ситуацию, отметил барнаульский Священник Роман Неверов. По его словам, в небольших церквях настоятели точно пойдут навстречу и помолятся за ваших близких. С крупными храмами сложнее – туда приходит много людей.

5
Что нельзя делать на родительскую субботу?

Никаких строгих запретов Церковь не накладывает. Но считается, что на родительскую субботу нельзя ссориться и конфликтовать с близкими.

Закатывать пышные праздники и участвовать в увеселительных мероприятиях тоже не рекомендуется.

Главное, на родительскую субботу нельзя сквернословить и негативно отзываться (и даже плохо думать) об умерших.

Работать в этот день разрешено. Но Церковь настаивает, что это не должно помешать походу в храм.

6
Когда следующая родительская суббота?

В Великий пост 2021 будет еще две родительские субботы – 3 и 10 апреля. После Святой Четыредесятницы верующих ждёт ещё четыре особые поминальные даты в 2021 году:

  • 11 мая – Радоница;
  • 9 мая – День поминовения павших воинов в годы Великой Отечественной войны;
  • 19 июня – Троицкая родительская суббота;
  • 6 ноября – Димитриевская родительская суббота.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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