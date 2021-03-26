Родительская суббота в Великий пост. Когда и как правильно поминать умерших

Что такое родительская суббота?

В христианстве так называют дни, по которым принято поминать усопших. В переводе с греческого "суббота" означает "ходатайство". В эти дни верующие проводят особые богослужения, молятся об умерших близких и ходят на кладбища.

Кстати, субботу называют родительской не из-за того, что поминать принято только родителей. По одной из версий, всех покойных раньше называли родителями – "отошедшими к отцам". По другой, субботу так называют, поскольку родителей всегда поминают в первую очередь (а потом уже остальных усопших).