Не корысти ради. Зачем на Алтае занимаются социальным предпринимательством

Как я пойму, что мой бизнес может быть отнесён к категории социального?

В федеральном законе закреплены четыре критерия отнесения организации, индивидуального предпринимателя к данной категории:

1. Трудоустройство граждан из числа социально уязвимых категорий. К ним относятся инвалиды, пенсионеры, одинокие и многодетные родители, выпускники детских домов, бывшие заключённые и другие. Таковых в штате предприятия должно быть не менее половины (и не менее двух человек, если организация небольшая), а доля их заработной платы в общем объёме выплат должна достигать 25%;

2. Реализация товаров и услуг, произведённых гражданами из числа социально уязвимых категорий;

3. Реализация товаров и услуг, предназначенных для граждан из числа социально уязвимых категорий;

4. Любая предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества.

Важное условие относительно последних трёх пунктов: доход предприятия от реализации таких товаров и услуг должен составлять не менее 50% совокупного дохода предприятия за календарный год. Кроме того, не менее половины чистой прибыли предприятия должно быть направлено на осуществление этой деятельности в следующем году.

Если ваш бизнес соответствует хотя бы одному из данных критериев, вы можете претендовать на получение статуса "социальный предприниматель".

Также в федеральном законе приведён перечень направлений деятельности, которые более всего соответствуют данному статусу. В их числе работа в сфере дошкольного и дополнительного образования, организации досуга и отдыха детей, психолого-социальная поддержка материнства и детства, социальная и трудовая адаптация нуждающихся граждан, просветительская деятельность и другие – всего почти два десятка пунктов.