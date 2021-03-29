Не корысти ради. Зачем на Алтае занимаются социальным предпринимательством

Пандемия коронавируса способствовала тому, что предприниматели, в том числе ведущие бизнес на территории Алтайского края, иначе взглянули на стратегию своего развития. Тысячи жителей края столкнулись с новой реальностью в виде падения доходов, безработицы, сокращения социальных контактов. А лиц, и ранее находившихся в категории социально уязвимых, пандемия вовсе поставила на грань выживания. Тогда не только перед государством, но и перед частным бизнесом встал вопрос: чем я могу помочь этим людям?
В 2020 году, когда федеральные власти решили сформировать единый реестр социальных предприятий, статус "социальных" получили сразу 40 алтайских организаций. Что это им даёт и как можно стать социальным предпринимателем, рассказала Ольга Власова, руководитель Центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.
В официальных документах термин "социальное предпринимательство" определён как предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества. Юридически он был закреплен в июле 2019 года в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Не совсем правы те, кто считает, что социальное предпринимательство – это что-то из разряда бесплатной раздачи слонов. Увы, без прибыли любой бизнес быстро сойдёт на нет. Но главным вектором развития именно социального предпринимательства становится "социальная отдача", желание приносить пользу другим людям, искусно балансируя между моральной и материальной составляющими бизнеса.
Также не стоит путать социальное предпринимательство с социальной ответственностью бизнеса. Вторая зачастую подразумевает решение корпоративных или общечеловеческих проблем в отрыве от основной деятельности, тогда как вектор социального предпринимательства изначально направлен на создание благоприятных условий для жизни людей, в особенности находящихся в социально уязвимом положении.
В федеральном законе закреплены четыре критерия отнесения организации, индивидуального предпринимателя к данной категории:
1. Трудоустройство граждан из числа социально уязвимых категорий. К ним относятся инвалиды, пенсионеры, одинокие и многодетные родители, выпускники детских домов, бывшие заключённые и другие. Таковых в штате предприятия должно быть не менее половины (и не менее двух человек, если организация небольшая), а доля их заработной платы в общем объёме выплат должна достигать 25%;
2. Реализация товаров и услуг, произведённых гражданами из числа социально уязвимых категорий;
3. Реализация товаров и услуг, предназначенных для граждан из числа социально уязвимых категорий;
4. Любая предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества.
Важное условие относительно последних трёх пунктов: доход предприятия от реализации таких товаров и услуг должен составлять не менее 50% совокупного дохода предприятия за календарный год. Кроме того, не менее половины чистой прибыли предприятия должно быть направлено на осуществление этой деятельности в следующем году.
Если ваш бизнес соответствует хотя бы одному из данных критериев, вы можете претендовать на получение статуса "социальный предприниматель".
Также в федеральном законе приведён перечень направлений деятельности, которые более всего соответствуют данному статусу. В их числе работа в сфере дошкольного и дополнительного образования, организации досуга и отдыха детей, психолого-социальная поддержка материнства и детства, социальная и трудовая адаптация нуждающихся граждан, просветительская деятельность и другие – всего почти два десятка пунктов.
Государственная поддержка социального предпринимательства стала одной из ключевых задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". И в первую очередь речь идёт о финансовой и имущественной поддержке.
Ряд алтайских предприятий уже получают налоговые льготы и займы под низкий процент, гранты на реализацию приоритетных проектов в сумме до 2 млн рублей. А уже в 2021 году перечень правительственных мер намерены увеличить за счёт финансового обеспечения расходов на приобретение основных средств и оборудования, ремонт и аренду помещений, оплату коммунальных услуг.
Помимо этого, такие предприятия уже сейчас могут рассчитывать на безвозмездную помощь государства в вопросах обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников, продвижения и маркетингового сопровождения проекта и поиска новых партнёров, в том числе за рубежом.
Специальные условия для развития социального предпринимательства создают и на уровне регионов. Так, Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства оказывает содействие в продвижении предприятий, входящих в единый реестр субъектов МСП: здесь консультируют, обучают, помогают в запуске и продвижении сайта и социальных медиа, оказывают услуги по брендированию, производству рекламных видео и печатных материалов, а также многое другое. Также социальные предприниматели могут на льготных условиях арендовать готовый офис или технически оснащённый конференц-зал в центре "Мой бизнес".
Если вы относитесь к субъекту малого и среднего предпринимательства и подходите под критерии социального предприятия, достаточно направить пакет документов в уполномоченный орган – управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры – или непосредственно в центр "Мой бизнес".
Сделать это необходимо до 1 мая. Далее вашу заявку рассматривает специальная комиссия и в течение месяца выносит решение об официальном признании предприятия социальным и включении его в единый реестр. Подтверждать статус необходимо ежегодно.
Ответы на эти и другие вопросы, связанные с социальным предпринимательством в Алтайском крае, можно получить на сайте мойбизнес22.рф в разделе "Социальное предпринимательство". Или задать их напрямую специалистам центра инноваций социальной сферы НО "Алтайский фонд МСП" удобным способом: по бесплатному телефону 8-800-22-83-22, доб. 207, на электронную почту aciss@bk.ru или обратившись лично в центр "Мой бизнес" по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.
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