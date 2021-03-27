Народные приметы. Почему 27 марта нельзя мыть голову и точить ножи

Кто такой Венедикт?

Преподобный Венедикт (Бенедикт) Нурсийский был игуменом церкви Иоанна Крестителя, которую сам же и построил на вершине горы Кассино. Родился в 480 году в Италии (город Нурсия) в семье знатного римлянина. Подростком Венедикта отправили учиться в Рим. Но юноша не смог долго там находиться, искренне возмутившись, насколько безнравственный образ жизни ведут горожане. Не закончив учёбу, Венедикт отправился странствовать.

В 20 лет он нашёл пристанище в церкви апостола Петра в Аффиде. Но и там надолго не задержался. Он твёрдо решил стать отшельником и отправился в горы. Три года Венедикт жил в пещере, намеренно отказываясь от всего мирского. Слава об отшельнике понемногу распространялась, и к нему стали приходить паломники. А монахи из местного поселения предложили Венедикту возглавить их общину. Но ничего хорошего из этого не вышло: у отшельника были совсем другие, более жёсткие взгляды на монашескую жизнь, нежели у остальных.

Постепенно Венедикт собрал под своим крылом учеников и стал доносить до них свои необычные убеждения.

Через несколько лет Венедикт Нурсийский поселился в городе Кассино. На одной из гор воздвиг церковь в честь Иоанна Крестителя. Причём чтобы расчистить место для постройки, преподобный сначала снёс языческий храм. А рядом по его указанию построили монастырь, в котором Венедикт стал игуменом (настоятелем) и ввёл там свой очень жёсткий устав.

По преданию, однажды к игумену пришёл крестьянин из соседней деревни с умершим сыном на руках. Силой молитвы Венедикт смог воскресить ребёнка.

Умер преподобный в своём собственном монастыре в 547-м году. В католической церкви его почитают 11 июля, а в православной – 27 марта.