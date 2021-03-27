Народные приметы. Почему 27 марта нельзя мыть голову и точить ножи

27 марта по народному календарю отмечают Венедиктов день. Его обычно было принято целиком посвящать уходу за домашними животными. А по их поведению в народе пытались предугадать, какой будет погода на ближайшие дни. Рассказываем, кто такой Венедикт Нурсийский, к чему в этот день кудахтали куры и почему нельзя было смотреться в зеркало.
Преподобный Венедикт (Бенедикт) Нурсийский был игуменом церкви Иоанна Крестителя, которую сам же и построил на вершине горы Кассино. Родился в 480 году в Италии (город Нурсия) в семье знатного римлянина. Подростком Венедикта отправили учиться в Рим. Но юноша не смог долго там находиться, искренне возмутившись, насколько безнравственный образ жизни ведут горожане. Не закончив учёбу, Венедикт отправился странствовать.
В 20 лет он нашёл пристанище в церкви апостола Петра в Аффиде. Но и там надолго не задержался. Он твёрдо решил стать отшельником и отправился в горы. Три года Венедикт жил в пещере, намеренно отказываясь от всего мирского. Слава об отшельнике понемногу распространялась, и к нему стали приходить паломники. А монахи из местного поселения предложили Венедикту возглавить их общину. Но ничего хорошего из этого не вышло: у отшельника были совсем другие, более жёсткие взгляды на монашескую жизнь, нежели у остальных.
Постепенно Венедикт собрал под своим крылом учеников и стал доносить до них свои необычные убеждения.
Через несколько лет Венедикт Нурсийский поселился в городе Кассино. На одной из гор воздвиг церковь в честь Иоанна Крестителя. Причём чтобы расчистить место для постройки, преподобный сначала снёс языческий храм. А рядом по его указанию построили монастырь, в котором Венедикт стал игуменом (настоятелем) и ввёл там свой очень жёсткий устав.
По преданию, однажды к игумену пришёл крестьянин из соседней деревни с умершим сыном на руках. Силой молитвы Венедикт смог воскресить ребёнка.
Умер преподобный в своём собственном монастыре в 547-м году. В католической церкви его почитают 11 июля, а в православной – 27 марта.
Скотником называли не Венедикта, а сам день, который ему посвящён. Главные традиции 27 марта связаны с уходом за домашней скотиной. Считалось, что примерно в это время у животных происходит смена шерсти и подшёрстка.
В этот день обязательно нужно было вывести скотину во двор, вычесать её и помыть. Также на Венедикта-Скотника чистили конюшни и коровники. И даже приглашали к себе знахаря, чтобы он прочитал заговор на здоровье животных и защитил их от сглаза. В те времена от скота очень сильно зависели: если животные в доме здоровы, то семья никогда не останется голодной.
А вечером устраивали большие семейные застолья. Причём блюда были в основном из молочных продуктов: зерно к этому времени обычно уже заканчивалось. Так что гостей потчевали молоком и творогом (в дохристианские времена, когда поста ещё не было). Мясо, кстати, есть было нельзя: считалось, что это обидит скотину и она начнёт болеть.
Запретов на Венедиктов день было очень много. Главное – нельзя было намеренно ссориться с близкими. В народе верили, что 27 марта конфликты и так происходят безо всяких причин. А потому "подливать масла в огонь" было не принято. Кроме того, в этот день нельзя:
- смотреться в зеркало. причём весь день (считалось, что на Венедикта-Скотника просыпаются потусторонние силы, а зеркало в этот день вытягивает из людей жизненную энергию);
- точить ножи и колоть дрова;
- охотиться на животных.
- Дятел слишком часто стучит по дереву – к скорому потеплению.
- Тает снег – к урожайному году.
- Заря уходит на юг – к хорошей погоде.
- Разыгрался гром на Венедиктов день – год будет урожайным.
- Если 27 марта мороз, значит, он будет держаться ещё неделю.
- Корова доится плохо – скоро погода ухудшится.
- Куры громко кудахчут – к серьёзной семейной ссоре.
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