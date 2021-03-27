Размер имеет значение. Что Кинг-Конг не поделил с Годзиллой и кто из них победил
, ИА "Амител"
Рассказываем (совсем коротко) о главном блокбастере марта
Легендарные монстры Кинг-Конг и Годзилла вновь столкнулись в кино. Два известных героя уже сражались друг с другом в 1962 году. И вот, спустя почти 60 лет, в российских кинотеатрах вышел дорогостоящий и грандиозный блокбастер "Годзилла против Кинг-Конга" – уже четвёртая часть франшизы студии Warner Bros. из "Вселенной монстров". Рассказываем, из-за чего Годзилла напала на Кинг-Конга, Кинг-Конг на Годзиллу, и кто в итоге из них победил.
1
О чём фильм "Годзилла против Кинг-Конга"?
О битве двух монстров друг с другом. Это понятно из названия. Гигантскую обезьяну увозят с родного острова и пытаются найти ей новый дом. Миссия по переселению Конга проходит по плану, но на пути в открытом море им попадается разъярённый Годзилла. Дальше вас ждёт два часа экшэна и неожиданный сюжетный поворот. Ближе к финалу появится ещё один культовый персонаж из японских фильмов о кайдзю.
2
А что за "Вселенная монстров" и как она появилась?
В 2014 году Warner Bros. перезапустили одну из крупнейших японских франшиз. Вышел фильм "Годзилла" о японском монстре-кайдзю с Аароном Тейлором-Джонсоном и Элизабет Олсен. По сюжету учёные в рамках программы "Монарх" разбудили в Японии опасного монстра, которого победил Годзилла и спас человечество.
В 2017 году вышел фильм "Конг: Остров черепа". Группа оперативников вместе с журналисткой нашла огромного примата – Кинг Конга. Вместе они сражались против опасных черепозавров.
В сиквеле "Годзилла 2: Король монстров" 2019 года чудовище сражалось сразу с несколькими врагами, включая Гидору. Все они существуют в одной киновселенной, которую назвали "Вселенной монстров".
3
А надо смотреть предыдущие фильмы вселенной перед тем, как пойти на "Годзиллу против Кинг-Конга"?
Обязательно. Иначе вы можете уловить не все детали сюжета. Есть герои из предыдущих фильмов франшизы. В "Годзилле против Конга" зрители увидят знакомых героев: доктора Марка Расселла (Кайл Чендлер) и дочь Мэдисон (Милли Бобби Браун). Они появлялись в фильме "Годзилла 2: Король монстров".
4
Так, а почему вообще Годзилла дерётся с Конгом?
Это очень просто: они сражаются за право быть главным монстром-самцом на планете.
5
И кто в итоге из них победит?
Никаких спойлеров. Сходите в кинотеатры и сами узнайте.
6
Годзилла уже сражался с Конгом в кино?
Да, в 1962 году в японском фильме "Кинг-Конг против Годзиллы". В нём однозначно плохим персонажем считался именно гигантский ящер, которого японцы десятилетиями представляли в кино именно злодеем. В фильме 1962 года победу одержала именно гигантская обезьяна.
Комментарии
В этой вселенной для максимальной эпичности не хватает Чака Норриса и Вассермана
Ну бред же, кто это смотрит
похоже что у нас уже проблем не осталось ,кроме того какой самец главнее... конг кинг или газдилла
интересно, кто смотрит это??