А что за "Вселенная монстров" и как она появилась?

В 2014 году Warner Bros. перезапустили одну из крупнейших японских франшиз. Вышел фильм "Годзилла" о японском монстре-кайдзю с Аароном Тейлором-Джонсоном и Элизабет Олсен. По сюжету учёные в рамках программы "Монарх" разбудили в Японии опасного монстра, которого победил Годзилла и спас человечество.

В 2017 году вышел фильм "Конг: Остров черепа". Группа оперативников вместе с журналисткой нашла огромного примата – Кинг Конга. Вместе они сражались против опасных черепозавров.

В сиквеле "Годзилла 2: Король монстров" 2019 года чудовище сражалось сразу с несколькими врагами, включая Гидору. Все они существуют в одной киновселенной, которую назвали "Вселенной монстров".