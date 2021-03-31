Какую новую выплату бедным предлагают ввести в России?

Каким семьям предлагают назначить выплату?

Правительство должно распространить выплату пособий всем бедным семьям, убеждены в Счётной палате. Сейчас такая мера поддержки действует только для семьей с детьми. Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совета Федерации отметил, что только эта мера позволит выполнить поручение президента Владимира Путина и сократить количество бедных в России к 2030 году в два раза.

Ранее с предложениями о введении универсальной выплаты для бедных уже выступили аналитики РАНХиГС, Высшей школы экономики и Научно-исследовательского финансового института Минфина.

Напомним, по оценке Росстата за чертой бедности в нашей стране находятся 19,9 млн человек (13,5% населения). Данные были актуальны на третий квартал 2020 года.