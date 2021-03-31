Какую новую выплату бедным предлагают ввести в России?

Выплачивать пособие всем российским семьям с дефицитом доходов, а не только тем, где есть дети, предложил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По оценке ведомства, только новая мера поддержки позволит к 2030 году улучшить ситуацию с бедностью в стране. Подробнее об этой теме на amic.ru.
Правительство должно распространить выплату пособий всем бедным семьям, убеждены в Счётной палате. Сейчас такая мера поддержки действует только для семьей с детьми. Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совета Федерации отметил, что только эта мера позволит выполнить поручение президента Владимира Путина и сократить количество бедных в России к 2030 году в два раза.
Ранее с предложениями о введении универсальной выплаты для бедных уже выступили аналитики РАНХиГС, Высшей школы экономики и Научно-исследовательского финансового института Минфина.
Напомним, по оценке Росстата за чертой бедности в нашей стране находятся 19,9 млн человек (13,5% населения). Данные были актуальны на третий квартал 2020 года.
Правительство идею пока никак не комментирует. Но даже если оно выразит готовность профинансировать новую статью расходов из федеральной казны, её реализация невозможна ближайшие несколько лет, так как отсутствуют данные об экономическом положении домохозяйств, пишет "Коммерсант".
Сбором и анализом данных занимаются Росстат, Минтруд и Пенсионный фонд. ФНС до конца года реализует пилотный проект по выбору цели поддержки – семьи или домохозяйства. Его результаты позволят грамотно сформировать программу по борьбе с бедностью. Также внедрение универсального пособия потребует создания единого центра и стратегии борьбы с бедностью.
Кроме того, переход на универсальное пособие возможно только при адресности его начисления и отказе от множества категориальных выплат. Так что новой меры поддержки граждан в ближайшее время ждать не стоит.
Напомним, с 2018 года правительство ввело выплаты на детей до трёх лет и от трёх до семи лет, привязанные к доходу семьи, чтобы снизить бедность в этой категории населения.
Комментарии
Для начала бы поддержали просто семей малоимущих с детьми старше 7 лет , а то разграничение такое не уместно , нам вот например 8 лет и мы ничего не получаем ,а налоги платили всю жизнь и платим ,а соседка которая не работала ни дня получает за 2 детей и на работу не собирается.
дада плодите малоимущих
...её реализация невозможна ближайшие несколько лет
а зачем ее реализовывать-то, главное громко заявить о желании ее воплотить перед едиными днями голосования )))
никак пошла медийная пиар накачка перед посланием...
Не бедных, а нищих. Называйте вещи своими именами
прям пахнуло предвыборным днем
Не бедных, а нищих. Называйте вещи своими именами
не-а, нищих сейчас не так много, но в результате борьбы с бедностью...
а создать условия для достойного заработка? не, не слышали? лучше дать денег, тем самым порождая нищету... зачем человеку напрягаться, если можно получить ничего не делая
Я за алкоголиков и тех, кто строгает без меры и пониманием, что "ему все должны" - ПЛАТИТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ
А это компенсация за низкие зарплаты, которые у нас платят специалистам с высшим образованием и опытом. У нас же феномен - работающая нищета! Зарплата на уровне Африки. Даже меньше получаем, чем китайцы! У нас люди привыкли жить экономно, получая уже 30-40 тысяч, себя бедным не считают, а это уровень нищеты на самом деле по мировой шкале. Вот потому и будут компенсировать.
Просто бедные мало тратят, вот и хотят им дать деньги, чтобы бедные отдали их бизнесу, покупая товары. А то если бизнес загнется и много предприятий закроется тогда всем кирдык.
Раз государство не может рыночные методами, приходится так.
Давно надо было это сделать
31.03.2021 09:15
а создать условия для достойного заработка? не, не слышали? лучше дать денег, тем самым порождая нищету... зачем человеку напрягаться, если можно получить ничего не делая
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Последние заводы закрывают. Новых не ждите при путинизме. Пособие обычно намного меньше зарплаты, выбирайте сами.
31.03.2021 09:31
- гость -
Че мы все про заводы то бухтим?Кто пойдет на них работать?В ПТУ идти токсично, ручками сроду ничего делать не можем, а туда же, заводы, фабрики, станки...Где взять кадры на производство, когда кругом сплошь одни дворяне???
31.03.2021 09:31
- гость -
Какие заводы вы не ждёте при Путине?
А вы не в курсе, что отсутствие заводов - это не забота Путина, а забота местных коммерсантов и местных властей? А вы в курсе, что только в Новосибирской области и только в этом году откроется 3 новых завода? Завод корпорации IEK, 2 завода Марс, логистический комплекс, ПЭТ-центр для онкобольных, 2 новых медицинских центра, 1 детский реабилитационный центр всероссийского уровня... Да можно долго продолжать. Вот это и есть работа местных властей. Если тут Томенко мух не ловит, то не надо на Путина сваливать. Если на Алтае не строят новых производств, это не означает, что их нигде не строят.
Тут сидят в сереньких свитерках с зарплатой до 30-ки, с которой налогов тысячи 3-4 в месяц, но ведут себя так, будто они финансируют всю страну.....
Не надо вот этого вашего снобизма над еще более малоимущими. Денег они пожалели... Государство считает нужным поддержать малоимущих - выделит деньги, и сопливых офисных манагеров не спросит.
31.03.2021 10:47
- гость -
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Ну с той 30ки налогов чуть-ли не в разы больше будет чем 3-4тыр.
И да, всё верно, это как раз те люди которые своими налогами и финансируют всё это.
По сабжу:
4я промышленная? И базовый доход? Не?
Особенно Барнаул обнищал,дамы поголовно в норковых шубках,уже на авито за 3 копейки отдают,каждый год новенькую надо в новое авто,мужики на джипах крутой еще круче,в Лентах и Ашанах телеги наполняют до своих авто довести,все билеты на самолеты в теплые края скуплены.НИЩЕТА рулит.
Бедным надо помогать. Но, работающим бедным! Сколько маргиналов, плодясь без перерыва, живут на детские пособия. Им тоже доплачивать? Я , имея высшее образование, вынуждена работать на 2 работах. И не- ничего не положено, детям моим тоже не положено. Не нищая же! А кто - то паразитировать будет.
норковые шубы вообще не показатель богатства
Бедным надо помогать. Но, работающим бедным! Сколько маргиналов, плодясь без перерыва, живут на детские пособия. Им тоже доплачивать? Я , имея высшее образование, вынуждена работать на 2 работах. И не- ничего не положено, детям моим тоже не положено. Не нищая же! А кто - то паразитировать будет.
31.03.2021 10:47
- гость -
Тут сидят в сереньких свитерках с зарплатой до 30-ки, с которой налогов тысячи 3-4 в месяц, но ведут себя так, будто они финансируют всю страну.....
Не надо вот этого вашего снобизма над еще более малоимущими. Денег они пожалели... Государство считает нужным поддержать малоимущих - выделит деньги, и сопливых офисных манагеров не спросит.
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Я налогов плачу 30 тыс.руб. в месяц только в виде НДФЛ. И мне не безразлично, как они будут расходоваться.
давно не видел дам в норковых шубах -они уже давно не в моде и шапок-формовок норковых не носят то же не в моде эти вёдра на головах носить....
не ведра а лопаты.. огромные такие
Откуда взялись нищие? Их сначала наделали буржуи, а теперь они же решают сыграть в благотворительность, сделать дополнительные выплаты этим нищим. Добрыми делами можно назвать только то, на что тратятся заработанные деньги. Но на это хотят потратить деньги бюджетные, то есть те, которые отобрали в основном у бедного народа, и хотят ими же помогать беднякам. Классно придумано!
Дождутся ли в принципе бедные такой помощи, вряд ли, по определению властей в нашей стране бедными считаются те, кто уже умер, а раз жив, значит, ты средний класс и помогать тебе не положено!
31.03.2021 12:47
- гость -
Ещё один подпольный корейко)
Откуда вы все на АМИКе берётесь? А то как опрос, так все не больше двадцатки в месяц получают, а как чё-нить брякнуть в своём посте, так каждый второй тут на Бентли и зарабатывает вагон денег в месяц)
При 30 тысячах НДФЛа в месяц, ты должен за 3 сотни в месяц зарплаты получать. Тогда вопрос - где и кому так платят) А если не зарплата, то все эти расходы предприниматели проводят в рамках специальных налоговых режимов, а не в рамках НДФЛ.