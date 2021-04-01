Имеет право. Почему Владимир Путин сможет быть президентом четыре срока подряд?

Действующий президент России Владимир Путин сможет претендовать ещё на два новых срока в должности главы государства, сообщает "Коммерсант". Теперь это стало возможно уже и на законодательном уровне. Совет Федерации 31 марта принял закон об обнулении президентских сроков, который 24 марта Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении.
Действительно, в соответствии с Конституцией быть избранным президентом в России можно не более двух сроков подряд. Но новый документ уточняет положение главного нормативного акта РФ.
"Быть избранным президентом можно не более двух сроков. При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ", – говорится в новом законе.
Своим решением Совфед привёл законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками в Основной закон страны. Авторами документа выступили председатель комитета органа по конституционному законодательству Андрей Клишас, депутаты ГД Ольга Савастьянова и Павел Крашенников.
Теперь и президент Владимир Путин, и бывший глава государства Дмитрий Медведев смогут баллотироваться ещё на два срока каждый.
Пока таких заявлений действующий президент не делал. Но во время ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин сказал, что ещё не принял решение, пойдёт ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году.
Ранее, в июне 2020 года во время эфира телеканала "Россия 1" он не исключил такую вероятность.
Президентом России может стать гражданин:
– не моложе 35 лет;
– постоянно проживающий в России не менее 25 лет;
– у которого нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство.
Исключение составляют случаи, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав РФ.
Комментарии
"Имеет право".... Естественно, т.к. об Конституцию он ноги вытирает!!!
Как хотят, так и воротят, ворье и жулье. Все вам мало, когда уже подавитесь.
Не имеет он никакого права. Мало того он фактически возглавляет хунту в виде совбеза, которая захватила и незаконно удерживает власть в стране.
Он и так с 2012 года незаконно находится на посту, так еще захотел стать более равным чем все остальные граждане России! При этом постоянно говорит, что не будет цепляться за власть...
Ехал Путин через реку,
Видит Путин в реке Путин.
Сунул Путин руку в Путин,
Путин, Путин, Путин, Путин.
*
Спасибо товарищу Сталь, ОЙ! Путину, за наше счастливое детство!!!
Аборигены! Ну чего взбесились? Идите регистрируйтесь и выбирайтесь, если конечно у вас есть российский паспорт, а не хохляцкий с вилкой на синей корочке. Абориген вообще отдыхай в стороне.
Сидит Ванька на печи
Долбит ... кирпичи
Это про наш народ.
Имеет право! Конституцию уже отимел...
Ну он может и не идеальный.
Но от критиков так тяжело получить конкретику. Я может даже согласился бы, но не с чем увы.
Давайте ради демократии и свободы выбора. Список хотя-бы из 2-3 человек, за кого я как гражданин могу проголосовать, в надежде что жизнь резко начнет меняться в лучшую сторону
Список хотя-бы из 2-3 человек, за кого я как гражданин могу проголосовать, в надежде что жизнь резко начнет меняться в лучшую сторону
Ололешенька!!!!!
09:09, олешенька уже выйдет из тюрьмы.
1.04.2021 09:09
- гость -
Вам обидно, что человек против вашего путенешеньки? Ну так продолжайте лизать попу своему путятину. Хоть до геморроя ему зализывайте...
1.04.2021 09:15
- гость -
Вообще пофиг и на вовку и на ололешку.
1.04.2021 09:05
- гость -
Давайте ради демократии и свободы выбора. Список хотя-бы из 2-3 человек, за кого я как гражданин могу проголосовать, в надежде что жизнь резко начнет меняться в лучшую сторону
А ты правда думаешь, что от второй или замененной мумии твоя жизнь станет лучше!?
Я согласен - из 140млн жителей, наверное, нет достойных. Такие, как ты и Рюрика готовы притащить потому что в себя не верят! Но нужно понимать... все мы смертны и замене быть. Или ты ждешь когда внук подрастет у несменяемого?
Белорусам больше повезло - Коленька уже большой
1.04.2021 09:18
- гость -
Вот и конкретика )))
"Ты, такие как ты..."
Какой Я??
Мы знакомы?
1.04.2021 09:18
- гость -
А кроме выбрасывания содержимого желудка в сеть , у Вас есть что-то конкретное?
А сможет ли?
1.04.2021 09:05
- гость -
Давайте ради демократии и свободы выбора...
демократа демократического выбора видно издалека )))
Платошкин Н.Н. может создать конкуренцию.
Потому что не стыда не совети
Смысл в этих двух сроках, если можно каждый раз принимать новую конституцию и обнулять этим сроки
бандитам закон не писан.
09:13, ну надо же так написать! Пропустила "не", хотела написать - олешенька уже НЕ выйдет из тюрьмы.
ребята, надо признаться что мы глупы как дети. Все возмущаются. но на выборах половина не придёт их голоса запишут старику. Трети населения покажут мультик про очередную секретную сверхзвуковую ракету 80ых годов, они кончат от радости. Остальные голоса разделят подконтрольные недо-оппозиция, которая соревнуется между собой кто лизнет поглубже. Всех реальных оппонентов посадят или убьют.
Всех реальных оппонентов посадят или убьют.
Золотые слова.
Давайте ради демократии и свободы выбора. Список хотя-бы из 2-3
Если на выборы выпустить Путина и Навального, победит Навальный 100%, поэтому его и убивают в тюрьме беззаконно.
заслуга неправомерно действующего в том , что нет ему никакой альтернативы. как при тоталитаризме может быть альтернатива?
Грудинин на прошлых выборах неожиданно набрал голосов больше ожидаемого, и хоп, судебные дела начались, объяснили человеку "не лезь"
1.04.2021 10:58
- гость -
Если на выборы выпустить Путина и Навального, победит Навальный 100%, поэтому его и убивают в тюрьме беззаконно.
Господи, да кто же тебе в головушку то такую чушь наложил?
Пока он имеет право, все остальные не имеют никаких....
у которого нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство
У Навального наверное есть
победит Навальный 100%
1,5 %. Ну нет у нас у нас в стране столько пропиндосов. Даже те, кто против Путина, за пропиндоса голосовать не будут. Скорее уж за Платошкина или Грудинина