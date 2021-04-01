Имеет право. Почему Владимир Путин сможет быть президентом четыре срока подряд?

У Путина сейчас и так второй президентский срок. Ему же больше нельзя...

Действительно, в соответствии с Конституцией быть избранным президентом в России можно не более двух сроков подряд. Но новый документ уточняет положение главного нормативного акта РФ.

"Быть избранным президентом можно не более двух сроков. При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ", – говорится в новом законе.

Своим решением Совфед привёл законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками в Основной закон страны. Авторами документа выступили председатель комитета органа по конституционному законодательству Андрей Клишас, депутаты ГД Ольга Савастьянова и Павел Крашенников.

Теперь и президент Владимир Путин, и бывший глава государства Дмитрий Медведев смогут баллотироваться ещё на два срока каждый.