Четверг, 1 Апрель, 11:48

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,64
€ 88,75
0°


4545095 +0
Обь
-3см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка мэра Бийска Великий постКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Имеет право. Почему Владимир Путин сможет быть президентом четыре срока подряд?

, ИА "Амител"
Закон о новых президентских сроках Путина одобрили в Совфеде
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Действующий президент России Владимир Путин сможет претендовать ещё на два новых срока в должности главы государства, сообщает "Коммерсант". Теперь это стало возможно уже и на законодательном уровне. Совет Федерации 31 марта принял закон об обнулении президентских сроков, который 24 марта Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении.

1
У Путина сейчас и так второй президентский срок. Ему же больше нельзя...

Действительно, в соответствии с Конституцией быть избранным президентом в России можно не более двух сроков подряд. Но новый документ уточняет положение главного нормативного акта РФ.

"Быть избранным президентом можно не более двух сроков. При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ", – говорится в новом законе.

Своим решением Совфед привёл законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками в Основной закон страны. Авторами документа выступили председатель комитета органа по конституционному законодательству Андрей Клишас, депутаты ГД Ольга Савастьянова и Павел Крашенников.

Теперь и президент Владимир Путин, и бывший глава государства Дмитрий Медведев смогут баллотироваться ещё на два срока каждый.

2
Путин уже заявил о своей готовности баллотироваться на новый срок?

Пока таких заявлений действующий президент не делал. Но во время ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин сказал, что ещё не принял решение, пойдёт ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году.

Ранее, в июне 2020 года во время эфира телеканала "Россия 1" он не исключил такую вероятность.

3
Какие еще требования будут предъявлять к кандидату в президенты?

Президентом России может стать гражданин:

– не моложе 35 лет;
– постоянно проживающий в России не менее 25 лет;
– у которого нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство.

Исключение составляют случаи, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав РФ.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.04.2021 07:40
- гость -

"Имеет право".... Естественно, т.к. об Конституцию он ноги вытирает!!!

1.04.2021 08:04
гость

Как хотят, так и воротят, ворье и жулье. Все вам мало, когда уже подавитесь.

1.04.2021 08:09
АБОРИГЕН

Не имеет он никакого права. Мало того он фактически возглавляет хунту в виде совбеза, которая захватила и незаконно удерживает власть в стране.

1.04.2021 08:19
- гость -

Он и так с 2012 года незаконно находится на посту, так еще захотел стать более равным чем все остальные граждане России! При этом постоянно говорит, что не будет цепляться за власть...

1.04.2021 08:26
- гость -

Ехал Путин через реку,
Видит Путин в реке Путин.
Сунул Путин руку в Путин,
Путин, Путин, Путин, Путин.
*
Спасибо товарищу Сталь, ОЙ! Путину, за наше счастливое детство!!!

1.04.2021 08:42
- гость -

Аборигены! Ну чего взбесились? Идите регистрируйтесь и выбирайтесь, если конечно у вас есть российский паспорт, а не хохляцкий с вилкой на синей корочке. Абориген вообще отдыхай в стороне.

1.04.2021 08:43
Гость

Сидит Ванька на печи
Долбит ... кирпичи
Это про наш народ.

1.04.2021 08:44
- гость -

Имеет право! Конституцию уже отимел...

1.04.2021 09:05
- гость -

Ну он может и не идеальный.
Но от критиков так тяжело получить конкретику. Я может даже согласился бы, но не с чем увы.
Давайте ради демократии и свободы выбора. Список хотя-бы из 2-3 человек, за кого я как гражданин могу проголосовать, в надежде что жизнь резко начнет меняться в лучшую сторону

1.04.2021 09:09
- гость -

Список хотя-бы из 2-3 человек, за кого я как гражданин могу проголосовать, в надежде что жизнь резко начнет меняться в лучшую сторону


Ололешенька!!!!!

1.04.2021 09:13
Гость

09:09, олешенька уже выйдет из тюрьмы.

1.04.2021 09:15
- гость -


1.04.2021 09:09
- гость -
Вам обидно, что человек против вашего путенешеньки? Ну так продолжайте лизать попу своему путятину. Хоть до геморроя ему зализывайте...

1.04.2021 09:17
- гость -


1.04.2021 09:15
- гость -


Вообще пофиг и на вовку и на ололешку.

1.04.2021 09:18
- гость -

1.04.2021 09:05
- гость -
Давайте ради демократии и свободы выбора. Список хотя-бы из 2-3 человек, за кого я как гражданин могу проголосовать, в надежде что жизнь резко начнет меняться в лучшую сторону

А ты правда думаешь, что от второй или замененной мумии твоя жизнь станет лучше!?
Я согласен - из 140млн жителей, наверное, нет достойных. Такие, как ты и Рюрика готовы притащить потому что в себя не верят! Но нужно понимать... все мы смертны и замене быть. Или ты ждешь когда внук подрастет у несменяемого?
Белорусам больше повезло - Коленька уже большой

1.04.2021 09:34
- гость -

1.04.2021 09:18
- гость -
Вот и конкретика )))
"Ты, такие как ты..."
Какой Я??
Мы знакомы?

1.04.2021 09:48
Я

1.04.2021 09:18
- гость -
А кроме выбрасывания содержимого желудка в сеть , у Вас есть что-то конкретное?

1.04.2021 10:03
- гость -

А сможет ли?

1.04.2021 10:05
- гость -

1.04.2021 09:05
- гость -

Давайте ради демократии и свободы выбора...

демократа демократического выбора видно издалека )))

1.04.2021 10:13
Владимир

Платошкин Н.Н. может создать конкуренцию.

1.04.2021 10:15
- гость -

Потому что не стыда не совети

1.04.2021 10:40
Друк

Смысл в этих двух сроках, если можно каждый раз принимать новую конституцию и обнулять этим сроки

1.04.2021 10:43
Fkt

бандитам закон не писан.

1.04.2021 10:44
Гость

09:13, ну надо же так написать! Пропустила "не", хотела написать - олешенька уже НЕ выйдет из тюрьмы.

1.04.2021 10:54
Fkt

ребята, надо признаться что мы глупы как дети. Все возмущаются. но на выборах половина не придёт их голоса запишут старику. Трети населения покажут мультик про очередную секретную сверхзвуковую ракету 80ых годов, они кончат от радости. Остальные голоса разделят подконтрольные недо-оппозиция, которая соревнуется между собой кто лизнет поглубже. Всех реальных оппонентов посадят или убьют.

1.04.2021 10:55
- гость -

Всех реальных оппонентов посадят или убьют.


Золотые слова.

1.04.2021 10:58
- гость -

Давайте ради демократии и свободы выбора. Список хотя-бы из 2-3

Если на выборы выпустить Путина и Навального, победит Навальный 100%, поэтому его и убивают в тюрьме беззаконно.

1.04.2021 11:00
- гость -

заслуга неправомерно действующего в том , что нет ему никакой альтернативы. как при тоталитаризме может быть альтернатива?
Грудинин на прошлых выборах неожиданно набрал голосов больше ожидаемого, и хоп, судебные дела начались, объяснили человеку "не лезь"

1.04.2021 11:02
- гость -

1.04.2021 10:58
- гость -

1.04.2021 11:34
- гость -

Если на выборы выпустить Путина и Навального, победит Навальный 100%, поэтому его и убивают в тюрьме беззаконно.


Господи, да кто же тебе в головушку то такую чушь наложил?

1.04.2021 11:36
- гость -

Пока он имеет право, все остальные не имеют никаких....

1.04.2021 11:36
гость

у которого нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство

У Навального наверное есть

1.04.2021 11:39
гость

победит Навальный 100%

1,5 %. Ну нет у нас у нас в стране столько пропиндосов. Даже те, кто против Путина, за пропиндоса голосовать не будут. Скорее уж за Платошкина или Грудинина

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
11:40
В России ввели минимальную розничную цену на сигареты 0
11:29
14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 4
11:16
Какие дороги восстановят в Барнауле в 2021 году? Карта ремонта 2
11:03
Простые инструменты – быстрые продажи: как работает сервис-конструктор Digarson 0
10:50
Алтайский край занял второе место в России по качеству проведения ЕГЭ 0
10:38
В Минздраве считают, что привитым от ковида в дальнейшем потребуется ревакцинация 12
10:26
Полицейские и медики "кое-как поймали" голого мужчину в Барнауле 14
10:14
Мошенники едва не обворовали четверых жителей Алтайского края 1
10:01
Какая самая широкая улица в Барнауле? Пройди тест на amic и узнай, чем знаменит Алтай 0
09:50
"Новые люди" призвали полностью убрать трансжиры из школьного питания 5
09:45
Местами до +18. Когда тепло придёт в Алтайский край? 0
09:29
Социальные пенсии проиндексировали в России 5
09:17
Эксперт рассказал, что удалить с телефона, когда недостаточно памяти 4
09:05
Чуйский тракт перекроют в Алтайском крае из-за учений с "Ярсами" 2
08:53
Диетолог рассказала о рисках несбалансированных диет 0
08:40
В России стартовал весенний призыв в армию 25
08:15
Регионам России предрекают бюджетный кризис 0
08:03
Избивал и оскорблял. Барнаульца осудили за истязания шестилетней падчерицы 1
07:50
Совет Федерации одобрил закон о просветительской деятельности 6
07:32
Имеет право. Почему Владимир Путин сможет быть президентом четыре срока подряд? 32
07:18
Соцсети: на Алтае обнаружили концлагерь для скота 4
07:01
Терапевт назвала ещё одно последствие пандемии для россиян 2
06:48
Пенсии, пособия и экзамен ГИБДД. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2021 года 0
06:33
Красота за решёткой. Как осуждённые алтайской колонии стали сногсшибательными моделями 23
06:16
Вопрос ценностей. В Совфеде недовольны песней Манижи для Евровидения 8
06:02
И плюс, и минус. О погоде в Алтайском крае 1 апреля 0
23:44
Такой день. Мэр-хорошист и кража из банкомата в Барнауле 0
23:31
Двух российских дипломатов выслали из Италии 2
23:10
15% деревьев яблоневого сада на берегу Телецкого озера пострадали от лошадей и снега 3
22:51
Путин допустил возможность национализации некоторых предприятий 18
22:28
Житель Рубцовска сядет в тюрьму за то, что насмерть забил соседа по общежитию 0
22:09
Правила выплат максимальных пособий по безработице изменились в России 1
21:53
Почти 200 кг взрывчатки использовали для подрыва льда на Бии 0
21:31
В МЧС назвали причину крупного пожара в алтайском торговом центре 0
21:11
В Бийском районе определились с кандидатами на пост главы 0
20:52
МРОТ в России может превысить 13 тысяч рублей в 2022 году 0
20:28
На защиту образовательных учреждений на Алтае направят около 119 млн рублей 2
20:11
СК завёл дело против полицейского, отпустившего домой мужа убитой уроженки Барнаула 8
19:51
Дети, МРОТ и медицина. Власти Алтайского края подготовили поправки к уставу региона 0
19:29
Вице-премьер Голикова: Россия вернулась к плановой работе системы здравоохранения 2
19:12
Глава Минздрава Республики Алтай узнал о своей отставке, находясь в СИЗО 0
18:54
Поставить прививку от коронавируса можно в 13 поликлиниках Барнаула 2
18:30
Россиян хотят обязать платить долги по ЖКХ за предыдущих владельцев жилья 3
18:10
Почти 100 млн рублей направят на организацию зелёной зоны в Барнауле 1
17:56
Таксист погиб после столкновения с жилым домом в Алтайском крае 0
17:40
В Алтайском крае выросла доля городского населения 0
17:29
Соцсети: посетители барнаульского ТЦ оказались заблокированы при пожарной тревоге 5
17:17
В Барнауле закрыли переполненное кладбище 3
17:06
Презентация альбома и любимые хиты: Лёша Свик даст большой сольный концерт в Барнауле 0
16:56
Более 8 тыс. новых случаев коронавируса подтвердили в России 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.