Местами до +18. Когда тепло придёт в Алтайский край?

Довольно прохладная для весны погода сохраняется в Алтайском крае, но уже днём 2 апреля в регион придёт потепление, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. В предгорьях воздух прогреется до +18°С.

"Минувшей ночью столбики термометров показывали по краю от -7 до -12 градусов. В южных районах похолодало до -15°С. Днём 1 апреля будет от -3 до +2°С. Ночь на 2 апреля тоже будет холодной, но уже днём в пятницу температура начнёт повышаться. Пик тепла ожидаем 5 апреля. Днём по краю воздух прогреется до +8...+13 градусов, в предгорьях – до +18°С", – рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Это потепление должно ускорить таяние снега и льда на реках. На них уже начали образовываться местами промоины, фиксируются небольшие подъёмы уровня воды. На Оби они достигают 3-9 сантиметров, сообщила amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт. Подвижек льда нет и в целом пока ситуация спокойная. Напомним, в 2020 году Обь вскрылась 7 апреля, но тогда весна наступила очень рано.

Под влиянием фронтов западного циклона 6 и 7 апреля в крае станет прохладнее на 2-3 градуса, небо будет затянуто тучами. Ночью местами возможны осадки в виде мокрого снега, днём – снег с дождём. Начиная с 8 апреля, в регионе, по предварительному прогнозу, установится тёплая солнечная погода.