Куда чаще всего летят на отдых жители Алтайского края весной 2021 года?

Жители Барнаула весной 2021 года чаще всего выбирают для отдыха Турцию, Кипр и Арабские Эмираты, сообщила amic.ru директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева. В эти страны осуществляются прямые рейсы из Новосибирска. Средняя стоимость тура – около 100 тысяч рублей за неделю. Но в ближайшем будущем турагентства ждут понижения цен.

"Уральские авиалинии" сообщили об открытии прямых вылётов из Новосибирска в Шарджу, столицу одноимённого эмирата, входящего в состав ОАЭ. Это должно снизить стоимость туров и сделать направление более доступным. В настоящее время недельный апрельский тур стоит порядка 100 000 рублей на двоих ", – рассказала руководитель туристической компании.

Популярен среди барнаульцев и отдых на Мальдивах или лето в Черногории и Хорватии. Но попасть в эти страны можно только с пересадкой.

Любимые многими Куба и Доминикана пока закрыты, но в ближайшем времени тоже станут доступны для наших туристов. И туроператоры ожидают повышения спроса на эти направления.

А как же безопасность?

Правила безопасности соблюдать придётся. Так, чтобы поехать отдыхать за границу, чаще всего перед вылетом или уже по прилёте в страну требуется сдать ПЦР-тест и заполнить декларацию о состоянии здоровья. В ряде стран действует комендантский час, есть ограничения на перемещения по городу. Маски в общественных местах обязательны везде.

Где отдыхают в России?

Туры по России также пользуются огромной популярностью. Причём Алтай и Крым – в числе любимчиков среди туристов.

"В топ лидеров по спросу туров внутри страны входят: города Черноморского побережья, Крым, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград. Традиционно популярным остаётся отдых в родном Алтайском крае и Республике Алтай", – сообщила Наталья Гордеева.

Очередной бум популярности отдыха в родной стране эксперты связывают с введением туристического кешбэка за путешествия по России. Он позволяет вернуть до 20% от стоимости отдыха. Действовать программа будет до 30 июня, так что россияне пытаются по максимуму воспользоваться этой услугой. Подробнее о том, что такое туристический кешбэк и как можно получить компенсацию за отдых внутри страны, читайте тут.

Напомним, ограничения на авиаперелёты были введены в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Сейчас границы постепенно открывают. 1 апреля список стран, с которыми Россия возобновила регулярное авиасообщение, пополнили Германия, Шри-Ланка, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла и Сирия. На данный момент из России можно улететь в 30 стран, но для туристов доступны только некоторые из них.