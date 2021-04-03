3 апреля по народному календарю отмечают Кирилл Катаник. Православные христиане в этот день почитают память преподобного епископа Катанского. А в народе праздник оброс совсем другими традициями: люди старались в последний раз (перед началом лета) прокатиться на санках, а также долго решали, лапти надевать или валенки. Рассказываем, кто такой Кирилл Катаник, чем боялись прогневить водяного и почему старались не смотреть на падающие звезды.
Кирилл родился в сирийском городе Антиохия (территория современной Турции) в I веке. Ещё будучи юношей, он смог попасть в ученики к апостолу Петру. Тот увидел в послушнике дар к проповедованию и назначил его епископом в сицилийском городе Катанья.
Предание гласит, что за благочестие, мудрость в управлении паствой и самоотверженную помощь прихожанам Господь наградил Кирилла даром чудотворения. Например, в одном из источников неподалёку от Катаньи была горькая вода. Епископ отправился туда, прочёл над источником молитву и вся горечь ушла. Жители смогли пить воду и уверовали в Господа.
Епископ Кирилл Катанский прожил долгую и праведную жизнь. Умер он в глубокой старости, своей смертью во II веке.
В народе 3 апреля по-другому называли Качальником и считали этот день закрытием зимнего сезона. Самым важным занятием на Кирилла Катаника было последнее (до следующей зимы) катание на санках (естественно, там, где снег ещё лежал). Ну а после забавы сани чистили и прятали на хранение. Детям 3 апреля говорили: "Реви – не реви, Катаник санки унёс".
Катались, кстати, в основном по пашне. И просили добрых духов, чтобы урожай в будущем году был хорошим.
Также 3 апреля крестьяне меняли валенки на лапти из бересты. Смотрели по погоде и долго думали, какую именно обувь надеть на Кирилла Катаника. Чаще всего, кстати, на улице было сыро. И от мокрых ног (и заболеваний) не спасали ни те, ни другие.
Поэтому день (и несколько последующих) был ещё и особенным для знахарей. Они отпаривали больных в бане и читали заговоры, чтобы все, кто простыл, поскорее встали на ноги.
В народе также верили, что на Кирилла Катаника от зимней "спячки" просыпается водяной. И очень осторожно обращались с водой, чтобы не прогневить духа.
Пожалуй, самое интересное: 3 апреля запрещалось смотреть на падающие звёзды. Пусть обычно это считается предвестником большой удачи, на Кирилла Катаника это явление связывали с приходом большой беды. Кроме того, в народе верили, что 3 апреля нельзя:
- Стирать белье. И всё из-за водяного. Считалось, что лишнее плескание в воде его потревожит и очень разозлит. Крестьяне боялись, что в наказание дух нашлёт на человека кошмары и бессонницу.
- Поливать комнатные цветы. Верили, что если польёшь цветок, он начнёт забирать из дома счастье и богатство. Тогда семью ждут безденежье, ссоры и постоянные выяснения отношений.
- Трём женщинам запрещалось собираться вместе за одним обеденным столом. Считалось, что ничем хорошим, кроме большой и громкой ссоры, это не обернётся.
- Нельзя надевать вещи швами наружу – можно нарваться на драку. А если вы сделали это случайно – одежду нужно бросить на пол и потоптаться по ней. Тогда спасётесь от мордобоя.
- Гроза – предстоящий год будет урожайным.
- Берёзовый сок обильно льётся – лето будет очень дождливым.
- Зацвела мать-и-мачеха – настоящее тепло придёт совсем скоро.
- Появились комары – к потеплению.
- Восходящее солнце светит жёлтым – погода днём будет прекрасной.
- Синица запела 3 апреля – зазывает тёплые дни уже со дня на день.
Комментарии
С каких пор католические праздники почитаемы православных ? Водяной разве не отрицается религией?