Чем занимались на Кирилла Катаника?

В народе 3 апреля по-другому называли Качальником и считали этот день закрытием зимнего сезона. Самым важным занятием на Кирилла Катаника было последнее (до следующей зимы) катание на санках (естественно, там, где снег ещё лежал). Ну а после забавы сани чистили и прятали на хранение. Детям 3 апреля говорили: "Реви – не реви, Катаник санки унёс".

Катались, кстати, в основном по пашне. И просили добрых духов, чтобы урожай в будущем году был хорошим.

Также 3 апреля крестьяне меняли валенки на лапти из бересты. Смотрели по погоде и долго думали, какую именно обувь надеть на Кирилла Катаника. Чаще всего, кстати, на улице было сыро. И от мокрых ног (и заболеваний) не спасали ни те, ни другие.

Поэтому день (и несколько последующих) был ещё и особенным для знахарей. Они отпаривали больных в бане и читали заговоры, чтобы все, кто простыл, поскорее встали на ноги.

В народе также верили, что на Кирилла Катаника от зимней "спячки" просыпается водяной. И очень осторожно обращались с водой, чтобы не прогневить духа.