Стричься, стирать, заниматься спортом. Что нельзя делать на Благовещение-2021

Что такое Благовещение?

Название праздника с греческого переводится как "благая весть". Как говорят священники, он даёт начало новой эры в истории человечества, ведь, по преданию, именно в этот день дева Мария узнала о непорочном зачатии и рождении Сына Божьего. Согласно Евангелию, Марии явился архангел Гавриил и сказал: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между жёнами!" (События Благовещения описаны только одним евангелистом – Лукой, а также встречаются в некоторых апокрифах, – прим. редакции.)

Праздник является непереходящим и всегда отмечается ровно за девять месяцев до Рождества Христова и за три недели до Пасхи.

Также Благовещение считается одним из 12 наиболее важных праздников христиан.

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