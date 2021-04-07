Стричься, стирать, заниматься спортом. Что нельзя делать на Благовещение-2021

Благовещение Пресвятой Богородицы в 2021 году православные христиане отмечают 7 апреля. Именно с Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя. И отмечают его всегда за девять месяцев до Рождества Христова. Этот праздник имеет большое значение для верующих. И с ним же связывают многочисленные запреты и ограничения. Что нельзя делать в этот день (или всё-таки можно), разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ". Мифов очень много. И не все из них оказались правдивы.
Название праздника с греческого переводится как "благая весть". Как говорят священники, он даёт начало новой эры в истории человечества, ведь, по преданию, именно в этот день дева Мария узнала о непорочном зачатии и рождении Сына Божьего. Согласно Евангелию, Марии явился архангел Гавриил и сказал: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между жёнами!" (События Благовещения описаны только одним евангелистом – Лукой, а также встречаются в некоторых апокрифах, – прим. редакции.)
Праздник является непереходящим и всегда отмечается ровно за девять месяцев до Рождества Христова и за три недели до Пасхи.
Также Благовещение считается одним из 12 наиболее важных праздников христиан.
Народное поверье гласит, что в Благовещенье запрещена любая работа по дому, а также шитьё и приготовление пищи. Обоснование простое: к большому празднику принято готовиться заранее, а потому убирать дом, стирать и готовить нарядные одежды следует накануне.
К тому же, если вы знаете историю, то вспомните и то, сколько времени и сил отнимала раньше у женщин домашняя работа. Бельё стирали вручную, полы скоблили, кастрюли чистили песком и так далее. Если с утра устроить стирку, да ещё потом и уборку, никаких сил на поход в храм не останется. Да и настроение вряд ли будет праздничным. Потому в народе и придумали "запрет".Сейчас же большую часть домашней работы за нас делает техника: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, блендер и др. А потому, отмечают священники, этот запрет не имеет смысла. А готовить пищу и убирать со стола можно в любой праздник. Никакого греха в этом нет.
Тут, конечно, дело ваше. Примета гласит, что расчёсываться нельзя, иначе волосы будут плохо расти. Но позволите ли вы себе прийти на работу или на занятия с грязной головой и лохматым (особенно, если у вас длинные волосы)?
Кстати, сотрудники нашей редакции голову моют часто. А расчёсываются и вовсе каждый день. И пока (тьфу-тьфу-тьфу) не облысели. И вообще, никакой официальной статистики и доказательств того, что расчёсывание на Благовещение негативное влияет на рост волос, нет.
Как мы выяснили, церковные каноны тоже не запрещают в этот праздник плести косы и расчёсывать волосы.
Но если вам предстоит плановая операция, а вы категорически не хотите её делать в этот день, можно попросить врачей назначить другую дату. Но если врачи будут настаивать – смиритесь и примите это как Божью волю.
Спорт сопоставим с тяжёлым физическим трудом, поэтому если вы человек верующий, лучше отложите тренировку и уделите время молитве.
А вообще заниматься спортом не только можно, но и необходимо (в другие дни). Священники говорят, что наше тело – это храм Духа Святого. А за храмом нужно следить. Современные люди слишком мало двигаются, и поэтому спорт нашему организму необходим, но не надо забывать и о духовном развитии.
Комментарии
Маша, выйдя из уборной с использованным тестом на беременность, на котором сияли все нужные полоски, будучи дамой практичной и раздумывая, как бы сей факт обратить в свою пользу, решила: "Скажу Йосику, что понесла я, и работать мне теперь уже никак нельзя"...
С тех пор и повелоь. А что, хорошая отмазка!
7.04.2021 07:50
Митенька ржевский
Господи, прости убогого, ибо в силу отсутствия мозгов не ведает он, что творит.
Этот праздник значим для большинства россиян тем что легализует безделье на день.
7.04.2021 10:39
- гость -
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О, да, да, ругай, поноси меня! Можешь камнями побить или, как было принято, на костре сжечь! И спокойно верить в непорочное зачатие и в то, что Земля плоская