Холдинг "Алтайлес" ответил на заблуждения о вреде работы лесной промышленности

Лес – важнейший стратегический природный ресурс после нефти и газа. Но, как ни парадоксально, в стране с самыми большими лесными площадями в мире лесной комплекс занимает лишь 0,67% в структуре ВВП (для сравнения: в Финляндии – 5%). В общем объёме продукции мировой лесной промышленности только 3% приходятся на Россию, тогда как доля Финляндии – 8,4%, Швеции – 10,1%, США –12,7%, Канады – 17,3%.
В Алтайском крае доля лесной отрасли в региональном валовом продукте выше российского показателя – 2%. И есть куда расти. Из 6 млн кубометров, разрешённых к заготовке, в крае добывают только 2,7 млн кубометров в год. Это всего 44% от разрешённого объёма.
Тем не менее вокруг темы вырубки леса скопилась масса слухов и заблуждений. Чтобы развеять сомнения по поводу работы лесных хозяйств, руководители компании "Алтайлес" вместе с представителями научного сообщества ответили на часто задаваемые вопросы, а также рассказали, почему ответственная вырубка идёт лесу только на пользу.
Лес рубить можно и нужно. Если этого не делать, он погибнет, – утверждают в холдинге "Алтайлес".
Как рассказали специалисты холдинга – в естественных условиях сосновый лес обновляется после того, как его уничтожит пожар, вредители, болезни, ветровалы, буреломы. С точки зрения природы эти факторы носят положительный эффект, так как леса могут обновиться только через стадию полной гибели. Но это не устраивает человека. Никто не хочет оставаться без леса на долгий срок, поэтому люди сами начали регулировать процесс замены старых деревьев на молодые с помощью научно обоснованных выборочных рубок.
"Лес – биологически сложная система, которая имеет определённый возраст, после которого он перестанет выполнять свои функции. Доводить насаждение до такого состояния – верх бесхозяйственности. Поэтому очень важно на зонально-типологической основе разработать системы рубок. Необходимо провести исследования и выработать подходы, которые в конечном счёте приведут к омоложению ленточных боров", – говорит академик Российской академии естествознания, заведующий кафедрой лесоводства УГЛТУ, заслуженный лесовод РФ Сергей Залесов.
Площадь ленточных боров ежегодно увеличивается – можете обратить внимание как прирастают кромки лесов в стороны от лент, поясняют в лесном холдинге. Это результат мероприятий по охране лесов от пожаров и снижения антропогенного использования прилегающих к лесам земель.
"Сплошных (ещё их называют промышленными) рубок в ленточных борах нет – только выборочные, направленные на омоложение лесов, формирование нового молодого поколения, поддержание пожарной и санитарной безопасности", – рассказали представители холдинга "Алтайлес".
Отметим, что из ежегодно допустимого объема изъятия древесины в Алтайском крае 6,5 млн куб.м изымается только 2,5 млн куб.м. Это доказывает, что рубят в регионе даже меньше, чем разрешено.
За последние 10 лет площадь ленточных боров увеличилась на 50 тысяч гектаров.
Лесовозы везут брёвна на заводы, где производят пиломатериалы, окна, двери, дома и другую необходимую для жизни продукцию.
В Алтайском крае организована глубокая переработка заготавливаемой древесины. Более 80% сырья перерабатывается на алтайских заводах.
"Я несколько лет подряд посещал ленточные боры Алтайского края с рабочим визитом. Осматривал много лесных участков. У меня осталось положительное впечатление от ведения хозяйства на территории Алтайского края. Более того, Алтайский край – единственный регион, где арендаторы сохранили старую, но эффективную систему охраны лесов от пожаров. Такую систему ломать ни в коем случае нельзя", – отметил доцент кафедры лесоводства УГЛТУ, кандидат сельскохозяйственных наук Леонид Белов.
Павловский ДОК – это комбинат-утилизатор щепы и низкокачественной древесины, которые неизбежно образуются в процессе заготовки и переработки древесины. Дополнительных заготовок древесины для работы ДОК не требуется.
В технологическом процессе работы ДОК деловая древесина не используется, но она может находиться на территории ДОК, так как здесь расположен перевалочный пункт. Отсюда сырьё развозят по заводам в зависимости от вида производимой продукции.
Лесозаготовители в фирменной одежде, работающие днём, с соблюдением правил (установлены предупреждающие таблички о валке леса, специальный вагончик – бытовка) – это сотрудники предприятий лесного комплекса. Они находятся на рабочем месте и выполняют свои профессиональные обязанности.
"Чёрные лесорубы", или незаконные лесозаготовители, действительно наносят вред природе. Они работают без соблюдения элементарных норм и правил, продают древесину без разрешительных документов, не платят налоги. Если у вас есть подозрения на незаконную рубку, то можно сразу сообщить в ближайший отдел полиции.
"Многолетняя практика, практика десятков и сотен лет, свидетельствует о том, что при отсутствии своевременной вырубки лесов насаждения будут страдать от вспышек болезней и вредителей, усыхать при достижении критического возраста, гореть от сухих гроз и неразумного поведения людей в лесу, страдать от вспышек болезней и вредителей", – говорит доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Башкортостан Алексей Кулагин.
Также следует понимать, какие части ствола вы видите – верхние всегда намного тоньше комлей.
"В Алтайском крае преобладают спелые и перестойные леса. Охранять старовозрастные леса, не омолаживая их, – это утопия, которая неизбежно приведёт к пожарам. Другого варианта нет. Здесь и заложена экономика. Либо мы дадим природе поменять ситуацию, либо сами возьмём этот ресурс. Средства, полученные от заготовки древесины, нужно направлять на лесовосстановление и противопожарное обустройство", – рассказал заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Западно-Сибирского отделения института леса СО РАН Красноярск, доктор биологических наук Александр Шишикин.
Опасность представляют только "чёрные лесорубы", которые незаконно заготавливают древесину, распиливают её на мелких пилорамах и продают населению. Такая незаконная деятельность наносит как экологический, так и экономический ущерб.
"Могу сказать совершенно точно: если в ленточных борах полностью приостановить рубки и, как следствие, свернуть работы по лесовосстановлению, это приведёт к прекращению ведения комплексного лесного хозяйства в регионе, и в конечном счёте через несколько десятков лет ленточные боры будут потеряны", – говорит доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Башкортостан Алексей Кулагин.
Также на фото могут быть изображены лесные участки, пройденные лесным пожаром, или участки, вырубленные "чёрными лесорубами". Как правило, к работе законных лесопользователей такие фото и видео не имеют отношения.
Комментарии
амик,вам не стыдно?или деньги не пахнут?
Молодцы алтайбезлес!
Кругляк везут магины с казахскими номерами. Уже много лет. Есть надежда, что последний год
рубили бы по тихому, нет они еще пиарятся.
Это те которые при Карлине лес кромсал?
Капец: если лес не рубить, он погибнет! Кто сочинил этот бред в угоду лесной мафии?! Как-же лес рос миллионы лес на Земле, его ни кто не рубил в таких масштабах, и он не погиб, прикиньте господа из пресслужбы алтайлеса!
.... а в остальном,прекрасная Маркиза, всё хорошо ,всё хорошо....
Лес со всеми его связями – растениями, животными, почвой – нельзя посадить и вырастить. Можно вырастить лесные культуры, древесину. Но чтобы восстановилась вся экосистема нужны десятки, а то и сотни лет.
чтобы сохранить лес - надо его вырубить.... хм.... что-то тут не так....
Я так понимаю по указке Карлина статья написана, людям по ушам проехать. Руки прочь от Алтайского леса!
Очевидно, что наши потомки будут жить на пеньках. А что, удобно, изберательные участки можно прям в лесу организовать
Да, Алтайбезлес, мы вам свято верим!
Возникает вопрос после прочтения всего красиво написаного. Павловский ленточный бор, дорога в Павловск на опушке стоят огромные сосны в три охвата. Их сохраняют для красоты? Их гниль не трогает, "бобры не грызут", короед не ест? Или только всё выше перечисленное набрасывается на лес в глубине, где народ не видит.
28.04.2021 08:19
гость
Люди тысячи лет рожали без роддомов. Давайте их перестанем строить.
Лес рубить можно и нужно. Если этого не делать, он погибнет
и нагорная часть города прямая тому иллюстрация )))
Статья, конечно же выглядит по пропагандистски.
Но скажите, верны ли цифры, приведенные в сабже?
Мнение счётной палаты или прокуратуры мне было бы интересно послушать: действительно ли под рубку отводится 6,5 млн кубов, а фактически рубят на 2,5, и самое главное - увеличились ли площади ленточных боров на 50 тысяч га?
28.04.2021 09:19
- гость -
Ага, сейчас прям они разогнались тебе что то объяснять. Ты где живёшь?
28.04.2021 09:19
- гость -
Статья, конечно же выглядит по пропагандистски.
Но скажите, верны ли цифры, приведенные в сабже?
Мнение счётной палаты или прокуратуры мне было бы интересно послушать: действительно ли под рубку отводится 6,5 млн кубов, а фактически рубят на 2,5, и самое главное - увеличились ли площади ленточных боров на 50 тысяч га?
Могу ошибаться, но при коммунистах заготавливали в павловском лесхозе 5000 кубов и всё. А учёные, да за ваши деньги такое обоснуют, только держись.
Лесная мафия купила амик? Проплаченая статья как вам не стыдно такое писать писарчуки амиковские?
Сразу чувствуется привычка бывшего, держать всех за дураков и соответствующе к ним относиться