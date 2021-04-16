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Последнее китайское предупреждение. Какие санкции США ввели против России и почему

, ИА "Амител"
Эксперты считают, что большими неприятностями для РФ новые ограничения со стороны США не грозят
Фото: news.sky.com

Фото: news.sky.com

15 апреля президент США Джо Байден ввёл новые санкции против России. Кроме традиционных блокировок физических лиц и компаний, в санкционный список попал суверенный долг России. Американским банкам и инвестиционным фондам запретят покупать новые рублёвые облигации, которые являются важным источником пополнения бюджета России и основой суверенного долга. Однако, по мнению экспертов, все эти санкции являются "лайт-версией" и призваны, скорее, сыграть роль "последнего китайского предупреждения". В чём суть новых ограничений и как они повлияют на экономику РФ, разбирался amic.ru.

1

За что американцы на этот раз ввели санкции против России?

Президент Байден решил "наказать" РФ сразу за несколько "грехов". По версии США, это хакерские атаки на серверы американских правительственных организаций, обещание наградить талибов за убийство американских солдат в Афганистане и вмешательство в выборы президента США в 2020 году. Все эти причины перечислены в указе "О блокировке собственности за определённые вредительские действия правительства Российской Федерации". Есть в документе и другие любопытные формулировки. Например, "транснациональная коррупция с целью повлиять на зарубежные правительства"; "попытки навредить диссидентам и журналистам за пределами российской территории"; "нанесение ущерба безопасности стран и регионов, важных для национальной безопасности США" и т.д.

2
А зачем Байден объявил в США "национальное чрезвычайное положение"?

Национальное чрезвычайное положение – состояние, возникающее в результате возникновения реальных или потенциальных угроз, кризисов или кризисных явлений на внутри- и внешнегосударственном уровнях, которые исходят от внутренних или внешних источников угрожают стране и требуют немедленного реагирования. По закону от 14 сентября 1976 года объявленное президентом НЧП запускает механизмы расширения его полномочий. Введение ЧП может касаться экспортного контроля, определённых ограничений на проведение разнообразных операций и т.д.

Звучит сурово, но на самом деле в этом решении ничего нового нет. "Национальное чрезвычайное положение" до Байдена в США вводили и предыдущие президенты в ответ на якобы угрозы, идущие от России. В марте 2014 года Барак Обама установил такой режим в связи с присоединением Крыма к России, в сентябре 2018 года Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для предотвращения угрозы иностранного вмешательства в выборы США.

3
И в чём суть американских санкций?

Прежде всего, это ограничения в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Запрет распространяется на рублёвые бумаги, которые будут выпущены после 14 июня 2021 года. Это значит, что американские инвесторы не смогут покупать ОФЗ на регулярных аукционах. При этом санкции никак не ограничивают инвестиции в российский госдолг физлиц США.

Санкции в том виде, в котором они сформулированы казначейством США, вряд ли нанесут экономике России большой урон, считают эксперты. Администрации Байдена не удалось привлечь Евросоюз или Великобританию к санкциям против российского госдолга, поэтому европейские и британские инвесторы смогут продолжать инвестировать в ОФЗ. Также ограничения США не затрагивают облигации структур, подконтрольных Минфину России или ЦБ.

4

Против кого ещё ввели санкции?

Минфин США добавил в санкционный список несколько крымских чиновников, симферопольское СИЗО № 1, а также ряд российских фирм и организаций технологического сектора, связанных, по мнению ведомства, со спецслужбами. Попали под санкции и несколько новостных сайтов (см. изображение ниже, – прим. ред.). Они, по данным американских властей, управляются российскими разведслужбами.

Эксперты отмечают, что для некоторых попавших под санкции фирм в сфере кибербезопасности последствия могут быть довольно ощутимыми. Так, петербургскому "Необиту" будет затруднительно взаимодействовать с американскими партнёрами (Dell, Intel, IBM, HP), а Positive Technologies придётся пересматривать отношения с глобальными клиентами со всего мира.

5

А рубль "рухнул" после новых санкций США?

В первые минуты после того, как США объявило список ограничений, рубль действительно просел по отношению к доллару и евро почти на 2%, но затем практически отыграл своё падение. По словам экспертов, это говорит о том, что в целом новые санкции и их содержание не стали сюрпризом для участников рынка. Поэтому эмоциональной реакции и не последовало.

6

Как российские власти отреагировали на новые американские санкции?

Ответ России на новые санкции будет проработан в ближайшее время, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США", – отметила Захарова.
В Кремле ранее дали понять, что Москва будет отвечать на подобные санкции по принципу взаимности, чтобы наилучшим способом обеспечить свои интересы. "Всё это продолжение той крайне деструктивной линии, которую, как мы видим, Вашингтон проводит против нас. С приходом президента Байдена эта ситуация, к сожалению, усугубляется. Пока никакого конструктива совсем не просматривается", – заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

16.04.2021 14:17
- гость -

От этих санкций только босота страдает
У импортозамещателей уже начались хари трескаться
У узурпаторов выводок и кашолки живут на территории вероятного противника

16.04.2021 15:20
АБОРИГЕН

Санкции не против России, а против банды которая захватила и незаконно удерживает власть в России.

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