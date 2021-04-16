А зачем Байден объявил в США "национальное чрезвычайное положение"?

Национальное чрезвычайное положение – состояние, возникающее в результате возникновения реальных или потенциальных угроз, кризисов или кризисных явлений на внутри- и внешнегосударственном уровнях, которые исходят от внутренних или внешних источников угрожают стране и требуют немедленного реагирования. По закону от 14 сентября 1976 года объявленное президентом НЧП запускает механизмы расширения его полномочий. Введение ЧП может касаться экспортного контроля, определённых ограничений на проведение разнообразных операций и т.д.

Звучит сурово, но на самом деле в этом решении ничего нового нет. "Национальное чрезвычайное положение" до Байдена в США вводили и предыдущие президенты в ответ на якобы угрозы, идущие от России. В марте 2014 года Барак Обама установил такой режим в связи с присоединением Крыма к России, в сентябре 2018 года Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для предотвращения угрозы иностранного вмешательства в выборы США.