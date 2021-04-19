Из-за чего поругались Чехия и Россия и зачем по очереди высылают дипломатов?

Отношения между Россией и Чехией, которые, казалось, только начали налаживаться, резко ухудшились после нового конфликта. Вместо ожидаемой закупки "Спутника V" Прага выслала 18 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Что стало причиной очередного охлаждения отношений и в чём на этот раз обвиняют Россию, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".
Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к двум взрывам на складе боеприпасов, которые прогремели во Врбетице 16 октября и 3 декабря в 2014 году. Тогда в результате ЧП погибли два человека, несколько деревень были эвакуированы. Пострадали 12 объектов, находящихся неподалёку. В эпицентре взрыва оказались десятки тонн боеприпасов: противопехотные снаряды, ракеты дальнего и среднего действия.
Чехия нашла российский след спустя семь лет после трагедии. По этому поводу вечером 17 апреля была организована экстренная пресс-конференция. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что на "основании однозначных улик" есть все основания подозревать, что к взрыву боеприпасов в Врбетице причастны офицеры российской военной разведки ГРУ из подразделения 29155.
Вскоре появилась информация, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
По данным Чехии, эти люди посещали Прагу в первой половине октября 2014 года. Они использовали свои российские паспорта, а также паспорт Молдовы на имя Николая Попы и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова.
Как выяснили правоохранительные органы, российские агенты прибыли в Прагу рейсом из Москвы 13 октября 2014 года и отправили запрос по электронной почте на посещение складов в Врбетице. Пока у чешской полиции "нет прямых доказательств, что эти мужчины действительно находились на территории (склада боеприпасов, – прим. ред.), но эту гипотезу считают в высшей степени реалистичной", – приводит слова полиции популярный чешский журнал Respekt. 16 октября россияне выехали в Австрию, откуда вернулись в Москву.
Перед взрывами на склад должны были доставить боеприпасы для одного из крупных болгарских торговцев оружием, который в дальнейшем планировал продать его на Украину. По версии полиции, взрыв произошёл преждевременно, его планировали устроить не в самой Чехии, а во время транспортировки боеприпасов в другую страну.
В чём ещё подозревают Петрова и Боширова?
Напомним, этих людей также обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В сентябре 2018 года королевская прокурорская служба Великобритании заявила, что россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову заочно вынесены обвинения по четырём статьям: заговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бэйли, причинение тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бэйли, использование и владение "Новичком" вопреки закону "о химоружии".
МИД РФ утверждает, что Москва к отравлению не причастна, а об этих гражданах РФ ничего не знает.
На той же экстренной пресс-конференции 17 апреля глава МВД и МИД Ян Гамачек заявил, что 18 российских дипломатов в течение 48 часов должны покинуть страну. По его словам, чешские спецслужбы посчитали, что под дипломатическим прикрытием работают сотрудники российских спецслужб.
Также чиновник сообщил, что инициирует рассмотрение "дела Врбетице" на встрече глав МИД стран Евросоюза 19 апреля.
В ночь на 18 апреля стены российского посольства в Праге облили кетчупом. Полиция задержала семерых человек. По словам задержанных, кетчуп символизирует кровь погибших при взрыве в Врбетице.
По всей видимости, да. Отметим, что Гамачек 19 апреля собирался посетить Москву с рабочим визитом, где планировалось обсуждение поставок в Чехию вакцины от коронавируса "Спутник V". Теперь поездка отменена, пишет "Коммерсант".
По сведениям издания Denik, Гамачек знал обо всех обстоятельствах расследования взрыва в Врбетице ещё за две недели до обнародования информации, но продолжал планировать поездку в Москву.
Также ряд экспертов высказали мнение, что так Чехия решила сделать "ход конём", чтобы закрыть посольство в Москве. В беседе с "Интерфаксом" один из дипломатических источников сообщил, что в Праге аккредитовано значительно больше российских дипломатов, чем чешских в РФ, и МИД Чехии ранее уже не раз в переговорах предлагало российской стороне сократить свой штат. В 2018 году корреспондент BBC оценивал общее число аккредитованных в Чехии россиян почти в 140 человек (в том числе около полусотни дипломатов).
МИД РФ назвал чешские обвинения "голословными" и "абсурдными", пишет "Медуза". А этот враждебный шаг расценили как продолжение серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Также министерство усмотрело в нём американский след.
"Праге хорошо известно, что последует за "подобными фокусами", – в таких выражениях прокомментировала заявления о высылке российских дипломатов официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Позже Москва объявила сразу 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Как заявило российское Министерство иностранных дел, территорию России они должны покинуть до конца дня 19 апреля. На сборы МИД РФ дал им 24 часа.
Кроме того, чешской стороне также предъявлено требование привести число сотрудников в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства РФ в Чехии. Послу Витезславу Пивоньке, который был вызван в МИД России, была вручена соответствующая нота.
Руководитель международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак остался недоволен численным перевесом дипломатов, которые должны покинуть Россию. Также его возмутило, что Россия выставила срок всего в одни сутки против 48 часов со стороны Чехии. В штате посольства Чехии в Москве останутся только пять дипломатов, сообщил он РЕН ТВ.
Комментарии
Один, как в попе дырочка, остался
Путин уже со всеми переср...ся.
19.04.2021 12:04
- гость -
Кто о чём , а Гейропеец о заднице.....
19.04.2021 12:04
- гость -
Один, как в попе дырочка, остался
19.04.2021 12:08
- гость -
Путин уже со всеми переср...ся.
А вам то что за горе, печаль? Переживаете, спать не можете, не дают вам поуправлять международными делами.
Из-за чего поругались Чехия и Россия
знамо дело за чего - в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» должна победить Westinghouse а не Росатом )))
19.04.2021 12:13
- гость -
А тебе нет печали? Экономического роста в стране нет уже десять лет. Страной правит кучка неучей-параноиков разосравшаяся со всем нормальным миром. За что ты так не любишь Россию? Русофоб?
Путин уже со всеми пи...ми переср...ся
19.04.2021 12:24
АБОРИГЕН
Страной правит кучка таких же как всегда правителей, разосравшаяся со всеми русофобами мира. Почему ты поддерживаешь русофобских тварей, за что ты так не любишь Россию? Русофоб?
АБОРИГЕН - а на что ты сегодня свои 30 серебрянников потратишь? Наверное кока колу купишь и в макдак сходишь......
19.04.2021 12:24
АБОРИГЕН
Если русофобские твари для тебя нормальный мир, то ты русофоб
19.04.2021 12:28
гость
Ну да, еще несколько лет назад все те же государства не были русофобами)))
19.04.2021 12:24
АБОРИГЕН
А тебе нет печали? Экономического роста в стране нет уже десять лет. Страной правит кучка неучей-параноиков разосравшаяся со всем нормальным миром. За что ты так не любишь Россию? Русофоб?
Приветствует выразителя общественного мнения народа России, эксперта во всём. Вопрос, назовите поимённо страны, которые считаете "нормальным миром"
Из-за чего поругались Чехия и Россия
Они не могли поругаться, потому, что никогда и не мирились. Делали вид и ждали удобного случая
19.04.2021 12:33
- гость -
Одно и то же государство может проводить русофобскую политику, может не проводить. Это зависит от того, что им выгодно
За одинокую, брошенную, дырочку сколько подстилок в защиту бросились
«Росатом» не допустят к тендеру на строительство АЭС в Чехии ($6 млрд), если подтвердится причастность Москвы к взрыву 2014 года на складе боеприпасов.
Об этом заявил вице-премьер Гавличек.
Как удивительно вовремя всплыла эта история. Какое совпадение.
Ещё более удивительное совпадение, что буквально две недели назад посол США «рекомендовал» чехам «отдать приоритет национальной безопасности» в вопросе этого тендера. ))) Угадайте кто будет строить, правильно, американцы и плевать чехам, что в два раза дороже и в два раза дольше. Зато правильная страна, а вы рынок, рынок.
19.04.2021 12:23
знамо дело за чего - в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» должна победить Westinghouse а не Росатом )))
все правильно, америке самой обогащенного урана из России не хватает, не допустит она строительства АЭС у других. Все должны покупать за дорого и только у нее ресурсы.
Нормальный мир по аборигенски, это те страны, которые могут создать и создают проблемы России. Если страна этого не делает, значит она не достаточно нормальна. Китай, например, не совсем нормален, он и проблем создает не много, еще и правит там коммунистическая партия
детский сад трусы на лямках, когда дядькам что у власти становится невыносимо скучно они начинают жевать казюльки
В защиту никому нахрен не нужной русофобской дырочки сколько пропиндосских подстилок свои дырочки раскрыли
19.04.2021 12:42
гость
Нормальный мир по аборигенски, это те страны, которые могут создать и создают проблемы России. Если страна этого не делает, значит она не достаточно нормальна. Китай, например, не совсем нормален, он и проблем создает не много, еще и правит там коммунистическая партия
Вот интересно в этих "аборигеновских" нормальных странах как бы назвали такого как он, и позволили бы в этих демократических режимах гадить против власти?
АБОРИГЕН, готовься, 21 президент выступает, много работы будет.
Захарова, котрая для меня больший авторитет, чем чухонско-пиндосская медуза, ясно объяснила. что этот скандал устроен специально, чтобы перебить в информационном пространстве попытку госпереворота в Белоруссии. Это в добавку к тендеру на постройку АЭС.
19.04.2021 12:24
АБОРИГЕН
За что ты так не любишь Россию? Русофоб?
Подобные вам так отлюбили страну начиная с 90-х, что страну ели спасли. А вы по прежнему не можете успокоиться, не успели долюбить её до смерти.
Вот поэтому вы и живёте не пойми как, не приходя в сознание. В головах ваших мусор и шлак.
19.04.2021 13:00
АБОРИГЕН, а пойми как-это как?
Был у майора Боширова
Товарищ - майор Петров,
Служили они в разведке
Еще с 10-х годов.
Вместе взрывали склады
В Чехии, взяв пивку,
Вместе же приучали
Скрипалей к "Новичку".
Вместе подло украли
Флаг США на Луне,
Вместе пробирки меняли
Через дырку в стене.
Вместе березу растили
И наводили борт,
Вместе не допустили
Греты Тунберг аборт.
Вместе избрали Трампа,
Грабили Белый дом,
Вместе создали полный
На Украине дурдом.
Вместе облили постным
Маслом трап у борта,
Вместе избрали украм
В президенты шута.
Вместе осуществили
Сотни кибератак,
Вместе мозга лишили
Раду и Бундестаг.
"Если служишь России,
То трудись, как пчела!" -
Такая уж поговорка
У майоров была!
19.04.2021 13:00
АБОРИГЕН
Вот поэтому вы и живёте не пойми как, не приходя в сознание. В головах ваших мусор и шлак.
Что с нас взять убогих, лишь бы у тебя был просветлённый ум.
19.04.2021 13:09
- гость -
Скорей всего тебе это не нужно, ты в бардаке родился, цеплялся за него и защищал. И в нём, судя по всему, умрёшь. Впрочем как и большинство местных "патриотов".
АБОРИГЕН, что не отвечаешь про список нормальных стран, надёюсь в этом списке будут лидеры демократии Литва, Латвия, Эстония, Польша и куда без Украины и над ними легендарный бос США. Дополни?
петров и боширов причина
Предлагаю Аборигена тоже выслать в Чехию....
19.04.2021 13:15
АБОРИГЕН, а тебя ничего не смущает?Нас большинство!!!!Вас же-раз,два и обчелся.Т.е. минимум минимума.Ничего не настораживает?
АБОРИГЕН, наш ты воен информационного фронта, ты так и не ответил, где твой батальон расквартирован во Львове или Одессе. Понимаю военная тайна. Или ты у нас борцун местного разлива?))
"Твои рыжие кудри примелькались, скоро будут бить" Пора масть менять.
19.04.2021 13:21
Агрессивная Реальность
Лучше в Солсбери.)
19.04.2021 13:21
- гость -
АБОРИГЕН, а тебя ничего не смущает?Нас большинство!!!!Вас же-раз,два и обчелся.Т.е. минимум минимума.Ничего не настораживает?
Подобные ему считают, что их "разумное" меньшинство должно учить и направлять "неразумное" (это мягкое о нас их мнение) в светлое будущее. Да, много нас не дойдёт, но они себе это прощают.
АБОРИГЕН - комментатор по навешиванию ярлыков - этим он здесь и известен
19.04.2021 13:29
- гость -
В таком случае какое же оно "разумное" это меньшинство, когда у них не хватает этого самого разума разобраться в настоящем?И что говорить о их "светлом" будущем?Они же слепые котята.Не помнят прошлого, не видят настоящего, и не имеют похоже даже представления об этом самом будущем.Так и хочется им сказать словами классиков:Ну, что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по нацать лет, большая половина жизни уже прожита. Что у вас позади? Что в настоящем? Что впереди? Мрак, грязь, страх и ничего человеческого! Опомнитесь, опомнитесь, пока не поздно! Вот вам мой совет.)
чего то рано амебы возбудились, до выборов то еще далеко
Кто знает, в Врбетице есть какие-нибудь шпили? Или как иначе объяснить визит этой сладкой парочки? Что там грустная лошадь ДБ говорит?
Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
По его словам, чешские силы безопасности «добились феноменального успеха», благодаря которому Чехия сможет «значительно ослабить враждебную деятельность российских агентов». Гамачек отметил «масштабность и уникальность» операции «в целом и в рамках НАТО и ЕС», в связи с чем ее проведение требовало «осторожности».
«При этом моя объявленная поездка в Москву также сыграла свою роль. По понятным причинам я не могу рассказать общественности все подробности», – заявил он в Twitter, добавив, что «готов проинформировать о них соответствующие парламентские органы, которые следят за деятельностью силовых структур».
Что там грустная лошадь ДБ говорит?
Это неизвестно.
но вот шавка мидовская сказала, что вы всё врете, ихтамнебыло
Цитата по теме:
американский шпион Джеймс Вулси был директором ЦРУ США. Играет в кино самого себя. Верит в инопланетян. Когда американцы поймали Михаила Ходорковского на отмывании денег, заметил: "проблема с Россией заключается в том, что там переплетены между собой правительство, бизнес и оргпреступность". Дед Вулси приводит пример. Допустим, в баре Хилтон с вами знакомится русский. Говорит, что менеджер Газпрома. Он может быть офицером спецслужбы, крупным гангстером, топом корпорации. И всеми тремя одновременно.
19.04.2021 13:16
- гость -
Ты посмотри где недвижимость и семьи нашей "элиты" стараются жить и бабло хранить - вот тебе и нормальные страны. И сруться они со всеми потому как им там ништяк обламывать начала, они старались, гребли как не в себя нарушая всё чё только смогли, а им фигакс: а вас таких нам нут не нада!
Из свеженького, все пожар, пожар.
ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Российская госкорпорация "Росатом" в ближайшие дни будет официально исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-​востоке Чехии. Об этом заявил в понедельник вице-​премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек в интервью газете Pravo.
"В течение нескольких дней [Росатом] будет исключен [из числа компаний-​кандидатов, выбранных для] возможности участия в тендере", - отметил он.
Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-​субподрядчика. "Никто из приглашенных [Чехией к тендеру компаний] не будет задействовать субподрядчика от Росатома", - сказал Гавличек.
американский реактор всё лучше - всегда можно поднастроить удаленно, как в Иране....
А в Рязанской области чешские туристы склад боеприпасов не осматривали?
прям не международная политика, а хохма. Петров и Баширов ездят по Европе и козни строят, специалисты прям на все руки.
Два чувака себя, наверно, всемогущими уже считают. Грозой империализьма.