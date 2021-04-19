Из-за чего поругались Чехия и Россия и зачем по очереди высылают дипломатов?

Кто такие Александр Петров и Руслан Боширов?

По данным Чехии, эти люди посещали Прагу в первой половине октября 2014 года. Они использовали свои российские паспорта, а также паспорт Молдовы на имя Николая Попы и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова.

Как выяснили правоохранительные органы, российские агенты прибыли в Прагу рейсом из Москвы 13 октября 2014 года и отправили запрос по электронной почте на посещение складов в Врбетице. Пока у чешской полиции "нет прямых доказательств, что эти мужчины действительно находились на территории (склада боеприпасов, – прим. ред.), но эту гипотезу считают в высшей степени реалистичной", – приводит слова полиции популярный чешский журнал Respekt. 16 октября россияне выехали в Австрию, откуда вернулись в Москву.

Перед взрывами на склад должны были доставить боеприпасы для одного из крупных болгарских торговцев оружием, который в дальнейшем планировал продать его на Украину. По версии полиции, взрыв произошёл преждевременно, его планировали устроить не в самой Чехии, а во время транспортировки боеприпасов в другую страну.

В чём ещё подозревают Петрова и Боширова?

Напомним, этих людей также обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В сентябре 2018 года королевская прокурорская служба Великобритании заявила, что россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову заочно вынесены обвинения по четырём статьям: заговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бэйли, причинение тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бэйли, использование и владение "Новичком" вопреки закону "о химоружии".

МИД РФ утверждает, что Москва к отравлению не причастна, а об этих гражданах РФ ничего не знает.