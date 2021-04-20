"Вакцина – не манна небесная". Что делать, если заболел коронавирусом после прививки?

Стоп, разве после прививки можно заболеть коронавирусом?

Да. Никто никогда не заявлял, что вакцина защитит вас от ковида на 200%, подчеркнула Переладова. По её словам, на такие чудеса в принципе не способна ни одна вакцина. Препарат защищает в первую очередь не от заражения, а от тяжёлого течения болезни и осложнений.

"Такие ситуации были, есть и будут при любой вакцинации. Неважно, от ковида прививка или нет. Ни у одной вакцины нет такой степени защиты, при которой точно не заболеешь. Хотя многие действительно думают: привился, подождал месяцок и можно ничего не бояться. Но вакцина – не манна небесная. Угроза заражения всё равно остаётся", – объяснила эпидемиолог.

По её словам, часто случается так, что инфекцию подхватывают ещё до прививки. Но болезнь начинает проявлять себя только после вакцинации.

"В день прививки человек может быть жив и здоров, как огурчик. А, например, на седьмой день после укола начинается недомогание и поднимается температура. И мазки показывают ковид. От таких случаев никуда не денешься. Причём заболеть вы можете как после обеих прививок, так и в перерыве между первым и вторым уколом", – рассказала Переладова.