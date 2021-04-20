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"Вакцина – не манна небесная". Что делать, если заболел коронавирусом после прививки?

, ИА "Амител"
Заразиться можно как между уколами, так и после полного цикла вакцинации
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае продолжают фиксировать заражения ковидом после вакцинации "Спутник V". Таких больных немного, но среди них есть даже тяжёлые пациенты, объяснили в региональном Минздраве. По словам алтайских медиков, в этом нет ничего удивительного. И о том, что вакцина неэффективна, это точно не говорит, уверена главный алтайский эпидемиолог Ирина Переладова. Она рассказала amic.ru о том, почему люди заболевают после прививки, как они переносят ковид и что делать в случае заражения.

1
Стоп, разве после прививки можно заболеть коронавирусом?

Да. Никто никогда не заявлял, что вакцина защитит вас от ковида на 200%, подчеркнула Переладова. По её словам, на такие чудеса в принципе не способна ни одна вакцина. Препарат защищает в первую очередь не от заражения, а от тяжёлого течения болезни и осложнений.

"Такие ситуации были, есть и будут при любой вакцинации. Неважно, от ковида прививка или нет. Ни у одной вакцины нет такой степени защиты, при которой точно не заболеешь. Хотя многие действительно думают: привился, подождал месяцок и можно ничего не бояться. Но вакцина – не манна небесная. Угроза заражения всё равно остаётся", – объяснила эпидемиолог.

По её словам, часто случается так, что инфекцию подхватывают ещё до прививки. Но болезнь начинает проявлять себя только после вакцинации.

"В день прививки человек может быть жив и здоров, как огурчик. А, например, на седьмой день после укола начинается недомогание и поднимается температура. И мазки показывают ковид. От таких случаев никуда не денешься. Причём заболеть вы можете как после обеих прививок, так и в перерыве между первым и вторым уколом", – рассказала Переладова.

2
Ну прививка хоть чуть-чуть поможет справиться с ковидом?

Всё зависит от того, когда человек заболел. По словам Переладовой, даже незаконченный цикл (только первая прививка) помогает легче перенести ковид. Причём чем больше антител успело сформироваться в организме, тем проще ему будет победить болезнь. А потому чем позже после укола вы заразились, тем лучше для вас.

Главное, подчёркивает Переладова, – прививка практически исключает шанс летального исхода от коронавируса.
3
Сколько человек в Алтайском крае заболело после прививки?
По словам эпидемиолога, не больше 250. Это около 0,5% больше чем на 150 тысяч человек, которые сейчас проходят вакцинацию в Алтайском крае.

Каждый случай в регионе изучают отдельно, отметила эпидемиолог. И подчеркнула: не у всех 250 жителей подтвердился ковид. Есть и те, у кого подозревают ОРВИ и другие вирусные заболевания. В региональном Минздраве случаи заражения ковидом после прививки называют единичными.

4
А почему после прививки люди болеют в тяжёлой форме?

Во-первых, их не так много, подчеркнула Переладова. По её словам, случаи никак не связаны с эффективностью вакцины.

"Вопрос сложный. Видим, что есть больные и со средней, и с тяжёлой формой ковида. Но все эти случаи обусловлены другими заболеваниями: сахарным диабетом, сосудистыми болезнями и другими. Это всё очень серьёзно влияет на течение коронавируса. И говорить, что здесь не сработала вакцина, я бы не стала", – объяснила Переладова.

Главное, по её словам, что никто из заболевших ковидом после вакцины в Алтайском крае на данный момент не умер. Это подтверждает эффективность прививки, уверена Переладова.
5
Что мне делать, если я заболел после прививки?

Всё то же самое, что и другие заболевшие. Порядок действий, по словам Переладовой, не отличается ничем.

"У нас же есть опыт лечения других заболеваний. Например, если человек привился от кори, а потом всё равно заболел, мероприятия все проводим те же самые. У нас есть программа помощи ковидным больным, которая определена Минздравом. Есть медикаменты, схемы лечения в помощь докторам. Отлажена система телемедицинских консультаций. За год медики уже успели всё это обкатать и отработать. И всё это будет применяться к каждому ковидному больному. Неважно, ставили вам вакцину или нет", – объяснила эпидемиолог.

А потому, если вы заболели после прививки, нужно вызвать врача. Специалист посмотрит вас, назначит необходимые обследования и поставит диагноз.
6
Нужно ли ставить вторую прививку, если заболел после первой?

Нет. Вакцинация на этом для вас заканчивается: по крайней мере, на ближайшие полгода. По словам Переладовой, вторая прививка, если вы заболели, просто не нужна. Организм и так выработает антитела.

"Яркий пример – три наших медработника, которые заболели после первого укола в ноябре. Они выздоровели и хотели привиться. Но мы их вакцинировать не стали, потому что титр антител и без того был очень высоким. Это значит, что человек защищён, уровень иммунитета у него достаточный. Необходимости вводить вакцину нет", – рассказала Переладова.

Даже спустя полгода, по её словам, повторно вакцинироваться нужно далеко не всем. Лучше проконсультироваться с врачом и сделать тест на антитела. Специалист решит, нужно ли вам вновь начинать вакцинацию от коронавируса.
7
Значит, маску после прививки носить всё же придётся?

Именно. От заражения ковидом никакая вакцина вас не защитит. И меры предосторожности нужно соблюдать точно так же, как и раньше: маски, перчатки и обработка рук антисептиком.

"Если вы хотите полностью исключить риск, то тут только комплекс поможет. Вакцинация плюс меры предосторожности. Не должно быть так, что вы привились, подождали месяц и живёте так, будто ковида для вас не существует. Мы видим, что люди продолжают заболевать. И после вакцинации тоже. Поэтому нужно продолжать соблюдать все правила, чтобы уберечь себя и близких", – предупредила Переладова.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

20.04.2021 10:12
- гость -

походу прививка полное г если после неё можно заболеть тем от чего она!
Вот много кто кого знает кто оспой заболел (прививку всем ставят) или полиомелитом например после того как привилса???? Фуфло ваша прививка значит в таком случае!

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