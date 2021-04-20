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Очередь в детский сад: как узнать дали ли путевку и что делать, если никуда не попали?

, ИА "Амител"
В этом году списки по Барнаулу опубликуют 23 апреля

Распределение путёвок в детские сады Барнаула ежегодно проходит в последних числах апреля. В этом году списки зачисленных в дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) будут сформированы в течение дня 23 апреля. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию Ирина Синенко. Как узнать, получил ли ребёнок место в детском саду, в какой именно сад его распределили и что делать, если не попали куда хотели – читайте на amic.ru.

1
Когда и как узнать, получил ли ребёнок место в детском саду?

Эту информацию можно будет уточнить не раньше 23 апреля. В пятницу в течение дня комплектование списков по детсадам пройдёт в электронной базе в автоматическом режиме.

Способ № 1. Если родители вставали на очередь в детский сад через сайт "Госуслуги", в личном кабинете им придёт оповещение, что "услуга оказана". Там же можно будет уточнить номер детского сада, куда распределили ребёнка.

Способ № 2. Информация отобразится в электронных заявлениях граждан на региональном образовательном портале. Там появятся данные о том, в какой детский сад направлен маленький горожанин.

Способ № 3. Уточнить, есть ли ребёнок в распределительном списке, можно на сайте комитета по образованию. Для этого необходимо перейти во вкладку "Система образования", подраздел "Дошкольное образование". Здесь в назначенный день разместят документ "Итоги комплектования ДОУ на 2021-2022 учебный год". Он будет разбит по возрастам.

Способ № 4. Дождаться звонка на телефон или SMS от заведующей детским садом, куда распределили вашего сына или дочь.

2
Где можно забрать путёвку в детский сад?

Для этого вам необходимо попасть на приём к заведующей детским садом. В комитет по образованию идти нет необходимости.

Кстати, записываться на приём к заведующей не нужно. Руководитель образовательного учреждения сама свяжется с вами по телефону и пригласит на встречу (не забудьте взять с собой маску).

Без предупреждения приходить в детский сад не стоит. Из-за коронавируса все визиты в учебные учреждения строго ограничены.

3
Что делать, если не дали путёвку в нужный детский сад?

В Барнауле на данный момент есть все условия, чтобы предоставить места в ДОУ всем желающим, подчёркивает Ирина Синенко. При этом в густонаселённых микрорайонах города не все дети будут распределены по учреждениям, которые были указаны в списке наиболее предпочтительных.

"Кто-то указывает только один-два ДОУ в списке приоритетных, а кто-то – все пять. Да, может так случиться, что в эти детские сады ребёнок не будет распределён. В этом случае на выбор родителей будет предложено несколько других. И тут решение за родителями: пойти туда, куда предлагают, либо остаться стоять в очереди в конкретный детсад", – пояснила Ирина Синенко.

Если вы не попали в список, необходимо обратиться в комитет по образованию в середине августе. После проведения второй волны распределения путёвок в комитете организуют дополнительные дни приёма. В это время родителям предложат выбрать из всех оставшихся мест в городе.

4
Ещё можно поменять список приоритетных детских садов?

Да. В срок до 23 апреля у родителей есть возможность скорректировать список детских садов, которые для вас наиболее предпочтительны. Сделать это можно на сайте госуслуг. Все остальные данные можно поменять также в срок до 23 апреля, но для этого нужно написать на электронную почту комитета по образованию: kobra@obr.barnaul-adm.ru. Очень важно это сделать тем, у кого сменились номера телефонов. Это необходимо для оперативного информирования о распределении. 

Ирина Синенко отметила, что сейчас такие запросы обрабатывают "день в день", чтобы обеспечить местами в детских садах максимальное количество маленьких барнаульцев.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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