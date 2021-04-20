Очередь в детский сад: как узнать дали ли путевку и что делать, если никуда не попали?

Когда и как узнать, получил ли ребёнок место в детском саду?

Эту информацию можно будет уточнить не раньше 23 апреля. В пятницу в течение дня комплектование списков по детсадам пройдёт в электронной базе в автоматическом режиме.

Способ № 1. Если родители вставали на очередь в детский сад через сайт "Госуслуги", в личном кабинете им придёт оповещение, что "услуга оказана". Там же можно будет уточнить номер детского сада, куда распределили ребёнка.

Способ № 2. Информация отобразится в электронных заявлениях граждан на региональном образовательном портале. Там появятся данные о том, в какой детский сад направлен маленький горожанин.

Способ № 3. Уточнить, есть ли ребёнок в распределительном списке, можно на сайте комитета по образованию. Для этого необходимо перейти во вкладку "Система образования", подраздел "Дошкольное образование". Здесь в назначенный день разместят документ "Итоги комплектования ДОУ на 2021-2022 учебный год". Он будет разбит по возрастам.

Способ № 4. Дождаться звонка на телефон или SMS от заведующей детским садом, куда распределили вашего сына или дочь.