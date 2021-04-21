Главной темой, как уже объявлено в Кремле, станет то, как Россия выходит из кризиса, вызванного пандемией. Так, предполагается, что Путин снова объявит о мерах поддержки для населения и бизнеса. Власти, вероятно, продлят "ковидные" программы льготного кредитования МСП, а также предложат новые меры поддержки социально уязвимых слоев.

Возможно, в послании президент объявит о проведении индексации пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, эксперты предполагают, что Путин заявит о частичном смягчении пенсионной реформы. Также Путин может заявить о масштабной реструктуризации долгов регионов.

Не исключено, что президент в ходе послания инициирует новые меры по борьбе с бедностью в России. Особенно актуально это для многодетных семей. Ждут от главы государства и очередных выплат семьям с детьми — для поддержки демографии.

Наверняка, президент затронет и внешнюю политику — в частности обострение отношений с Западом, и в частности противостояние с США, а также даст оценку конфликту на востоке Украины.