В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин в 17-й раз обратится с посланием к Федеральному Собранию. Эксперты считают, что глава государства не поскупится на обещания и громкие инициативы в канун выборов в Госдуму РФ. О чем расскажет Путин, кому раздаст денег (похоже, не только семьям с детьми) и где можно послушать выступление первого лица — читайте в обзоре в обзоре amic.ru.
А где будет проходить мероприятие?
Как и в прошлом году — в Центральном выставочном зале "Манеж". На оглашении будут присутствовать все парламентарии, которые пройдут тестирование на ковид. Это нужно будет сделать трижды. Первый раз — за пять дней до мероприятия. Затем через три дня, а также накануне выступления президента — 20 апреля.
Какие темы затронет Путин в своем послании?
Главной темой, как уже объявлено в Кремле, станет то, как Россия выходит из кризиса, вызванного пандемией. Так, предполагается, что Путин снова объявит о мерах поддержки для населения и бизнеса. Власти, вероятно, продлят "ковидные" программы льготного кредитования МСП, а также предложат новые меры поддержки социально уязвимых слоев.
Возможно, в послании президент объявит о проведении индексации пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, эксперты предполагают, что Путин заявит о частичном смягчении пенсионной реформы. Также Путин может заявить о масштабной реструктуризации долгов регионов.
Не исключено, что президент в ходе послания инициирует новые меры по борьбе с бедностью в России. Особенно актуально это для многодетных семей. Ждут от главы государства и очередных выплат семьям с детьми — для поддержки демографии.
Наверняка, президент затронет и внешнюю политику — в частности обострение отношений с Западом, и в частности противостояние с США, а также даст оценку конфликту на востоке Украины.
Где можно посмотреть трансляцию президентского послания?
А сколько все продлится?
Примерно час. Во всяком случае телеканалы закладывают 60 минут в сетке вещания на послание президента. В 2020 году выступление Путина длилось 1 час 12 минут. Годом ранее выступление заняло полтора часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи — около 48 минут.
Комментарии
К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Вчера этот документ появился на сайте минэкономразвития.
Эксперты уже называют концепцию "прорывным сценарием", по которому к 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы. Экономическое развитие, согласно новой концепции, будет осуществляться только по одному сценарию - за счет внедрения инноваций. Напомним, что Владимир Путин в феврале заявил, что выбора нет - "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ". Для осуществления такого сценария концепция предусматривает использование Резервного фонда "в условиях последовательного сокращения нефтегазовых доходов". Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого. В частности, на первом этапе предлагается "расширять глобальные конкурентные преимущества в традиционных сферах - энергетика, транспорт, переработка природных ресурсов".
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По старой схеме. Годики только поменять.
Уже не важно,что он будет говорить,важно что обещал и что из этого сделал за 20 лет.
2013-2017 годы - прорыв,
Так что уже всё прорыто..
- Со Пскова я - странница, пришла собачку говорящую посмотреть.
Какой смысл слушать это враньё про рывки, толчки и отсутствие времени на раскачку?
Росстат впервые отложил публикацию данных о реальных располагаемых доходах россиян накануне послания Путина Федеральному собранию
Во всем мире президенты обращаются к народу, только у нас - ПОСЫЛАЮТ
21.04.2021 08:21
- гость -
госдура, совфед и чинушье не народ
ждем сказок от главного сказочника
Для кого-то Россия это единственный остров в океане, который сам по себе, и больше в мире никого нет. А Путин - это всемогущий царь, обладающий магическими способностями в момент всё изменить и всё исправить. Все остальные чиновники ползают перед ним на коленях. Но это сказки для детей и взрослых с детскими представлениями об управлении государством и социумом.
На самом деле, в России управление госинститутами методологическое, идеологическое и финансовое во многом (если не во всём) осуществляется Западом. Путин лишь малыми маневрами подруливает это управление на развитие России. Но это игра в долгую, победа всё равно будет за нами!!!
Кто эти сказки слушать будет?
Одни бла-бла-бла на протяжении 20 лет, а реально-мы как были в @опе, так там и остались. Нефтегазовые доллары они тратят только на себя любимых, а люди им до лампочки
Стыдно за Родину
должен объявить об отставке правительства----т.к. эти ребятки имеют по 3-4 гражданства--вот пусть и прут туда где им хорошо.
21.04.2021 08:41
- гость -
даже не знаю, и никто не узнает, по статистика скажет что 146% населения прослушали
Очередной сеанс пустой брехни.
Ждут от главы государства и очередных выплат семьям с детьми — для поддержки демографии.
демографию экономикой надо поднимать, а не выплатами...