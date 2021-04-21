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О чем будет говорить Путин в послании Федеральному собранию в 2021 году

, ИА "Амител"
От выступления президента за несколько месяцев до выборов в Госдуму ждут как никогда много
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин в 17-й раз обратится с посланием к Федеральному Собранию. Эксперты считают, что глава государства не поскупится на обещания и громкие инициативы в канун выборов в Госдуму РФ. О чем расскажет Путин, кому раздаст денег (похоже, не только семьям с детьми) и где можно послушать выступление первого лица — читайте в обзоре в обзоре amic.ru.

1
Когда точно Путин выступит с посланием?
Президент обратится к парламентариям в 12:00 по московскому времени в среду, 21 апреля.
2

А где будет проходить мероприятие?

Как и в прошлом году — в Центральном выставочном зале "Манеж". На оглашении будут присутствовать все парламентарии, которые пройдут тестирование на ковид. Это нужно будет сделать трижды. Первый раз — за пять дней до мероприятия. Затем через три дня, а также накануне выступления президента — 20 апреля.

3
А СМИ пустят послушать президента?
Да. Кремль заранее провел аккредитацию. Всего будет допущено 435 журналистов. Корреспонденты при этом должны будут сдавать три теста на ковид. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
4

Какие темы затронет Путин в своем послании?

Главной темой, как уже объявлено в Кремле, станет то, как Россия выходит из кризиса, вызванного пандемией. Так, предполагается, что Путин снова объявит о мерах поддержки для населения и бизнеса. Власти, вероятно, продлят "ковидные" программы льготного кредитования МСП, а также предложат новые меры поддержки социально уязвимых слоев.

Возможно, в послании президент объявит о проведении индексации пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, эксперты предполагают, что Путин заявит о частичном смягчении пенсионной реформы. Также Путин может заявить о масштабной реструктуризации долгов регионов.

Не исключено, что президент в ходе послания инициирует новые меры по борьбе с бедностью в России. Особенно актуально это для многодетных семей. Ждут от главы государства и очередных выплат семьям с детьми — для поддержки демографии.

Наверняка, президент затронет и внешнюю политику — в частности обострение отношений с Западом, и в частности противостояние с США, а также даст оценку конфликту на востоке Украины.

5

Где можно посмотреть трансляцию президентского послания?

Прямую трансляцию послания президента будут вести "Россия 1", "Россия 24", НТВ и "Первый канал".
6

А сколько все продлится?

Примерно час. Во всяком случае телеканалы закладывают 60 минут в сетке вещания на послание президента. В 2020 году выступление Путина длилось 1 час 12 минут. Годом ранее выступление заняло полтора часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи — около 48 минут.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

21.04.2021 07:57
- гость -

К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Вчера этот документ появился на сайте минэкономразвития.

Эксперты уже называют концепцию "прорывным сценарием", по которому к 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы. Экономическое развитие, согласно новой концепции, будет осуществляться только по одному сценарию - за счет внедрения инноваций. Напомним, что Владимир Путин в феврале заявил, что выбора нет - "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ". Для осуществления такого сценария концепция предусматривает использование Резервного фонда "в условиях последовательного сокращения нефтегазовых доходов". Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого. В частности, на первом этапе предлагается "расширять глобальные конкурентные преимущества в традиционных сферах - энергетика, транспорт, переработка природных ресурсов".
-------------
По старой схеме. Годики только поменять.

21.04.2021 07:57
Гость

Уже не важно,что он будет говорить,важно что обещал и что из этого сделал за 20 лет.

21.04.2021 08:02
Павлик Морозов

2013-2017 годы - прорыв,
Так что уже всё прорыто..

21.04.2021 08:05
гость

- Со Пскова я - странница, пришла собачку говорящую посмотреть.

21.04.2021 08:20
АБОРИГЕН

Какой смысл слушать это враньё про рывки, толчки и отсутствие времени на раскачку?

21.04.2021 08:21
гость

Росстат впервые отложил публикацию данных о реальных располагаемых доходах россиян накануне послания Путина Федеральному собранию

21.04.2021 08:21
- гость -

Во всем мире президенты обращаются к народу, только у нас - ПОСЫЛАЮТ

21.04.2021 08:26
- гость -


21.04.2021 08:21
- гость -


госдура, совфед и чинушье не народ

21.04.2021 08:31
- гость -

ждем сказок от главного сказочника

21.04.2021 08:37
М

Для кого-то Россия это единственный остров в океане, который сам по себе, и больше в мире никого нет. А Путин - это всемогущий царь, обладающий магическими способностями в момент всё изменить и всё исправить. Все остальные чиновники ползают перед ним на коленях. Но это сказки для детей и взрослых с детскими представлениями об управлении государством и социумом.
На самом деле, в России управление госинститутами методологическое, идеологическое и финансовое во многом (если не во всём) осуществляется Западом. Путин лишь малыми маневрами подруливает это управление на развитие России. Но это игра в долгую, победа всё равно будет за нами!!!

21.04.2021 08:41
- гость -

Кто эти сказки слушать будет?
Одни бла-бла-бла на протяжении 20 лет, а реально-мы как были в @опе, так там и остались. Нефтегазовые доллары они тратят только на себя любимых, а люди им до лампочки

21.04.2021 08:47
- гость -

Стыдно за Родину

21.04.2021 08:50
гость

должен объявить об отставке правительства----т.к. эти ребятки имеют по 3-4 гражданства--вот пусть и прут туда где им хорошо.

21.04.2021 08:52
- гость -


21.04.2021 08:41
- гость -
даже не знаю, и никто не узнает, по статистика скажет что 146% населения прослушали

21.04.2021 08:54
- гость -

Очередной сеанс пустой брехни.

21.04.2021 08:56
- гость -

Ждут от главы государства и очередных выплат семьям с детьми — для поддержки демографии.

демографию экономикой надо поднимать, а не выплатами...

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