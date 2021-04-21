"Тонкой души человек". Что случилось с Веркой Сердючкой и что у неё за болезнь?

Новости о серьёзном заболевании Андрея Данилко не на шутку встревожили его поклонников. Артиста, который уже больше 30 лет воплощает образ жгучей и пышногрудой певицы Верки Сердючки, лечили зарубежные врачи. По крайней мере, так заявил его менеджер. Правда, позже команда артиста выступила с опровержением. Рассказываем, что известно о состоянии певца и откуда пошли слухи о неизлечимой болезни.
Судя по всему, ничего серьёзного. 20 апреля менеджер Андрея Данилко опубликовал официальное сообщение на странице артиста в Instagram. Из него следует, что Сердючка просто решает проблемы со сном и "налаживает циркадные ритмы". И больше ничего. "Всё остальное – норм", – пишет менеджер певца.
О состоянии артиста рассказал и эпатажный продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. По его словам, у артиста затяжная и тяжёлая депрессия, из-за чего он плохо себя чувствует. Но команда Сердючки эту информацию никак не прокомментировала.
На это 18 апреля намекнул менеджер Данилко, Юрий Никитин. В эфире украинского телешоу "Зірковий шлях" он рассказал, что болезнь Сердючки "гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд".
"Там большая группа специалистов над этим работает, врачи не только с Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу", – сказал менеджер в эфире.
При этом ничего конкретного он не сказал. А потому СМИ и поклонники певца стали додумывать остальное сами. В итоге многие издания сообщили, что артист неизлечимо болен.
Да и сам Данилко ещё несколько лет назад рассказывал о том, что у него есть "некая болезнь". Правда, тогда артист добавил, что заболевание поддаётся лечению.
По словам Разина, из-за песни. Причём из-за очень давней. В 2007 году Сердючка выступила на Евровидении с композицией Dancing Lasha Tumbai. Песню тогда назвали антироссийской. А певцу, по словам Разина, устроили "настоящую травлю". И Данилко, отметил продюсер, просто не выдержал давления.
"Конечно, травлю Андрей не мог пережить. Он тонкой души человек и очень болезненно отнёсся к этому... Андрей заболел. У него была глубочайшая депрессия. Врачи буквально спасали ему жизнь", – написал Разин у себя в Instagram.
К тому же сам певец в разных передачах на телевидении и YouTube также неоднократно говорил, что ему вечно не везёт в любви.
Но поклонников Сердючки причины депрессии, кажется, уже не сильно интересуют. Они очень рады тому, что у артиста нет никакого заболевания. И шутят в комментариях, что скоро у Данилко наверняка выйдет хит "Я здорова как корова" в его фирменном стиле.
Комментарии
Lasha Tumbai.
Раша, гудбай? Вот и дипресняк.
Болезнь... циркадные ритмы... запой, что ли?
пиарят этого уже забытого всеми клоуна