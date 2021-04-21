"Тонкой души человек". Что случилось с Веркой Сердючкой и что у неё за болезнь?

С чего все решили, что артист тяжело болен?

На это 18 апреля намекнул менеджер Данилко, Юрий Никитин. В эфире украинского телешоу "Зірковий шлях" он рассказал, что болезнь Сердючки "гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд".

"Там большая группа специалистов над этим работает, врачи не только с Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу", – сказал менеджер в эфире.

При этом ничего конкретного он не сказал. А потому СМИ и поклонники певца стали додумывать остальное сами. В итоге многие издания сообщили, что артист неизлечимо болен.

Да и сам Данилко ещё несколько лет назад рассказывал о том, что у него есть "некая болезнь". Правда, тогда артист добавил, что заболевание поддаётся лечению.