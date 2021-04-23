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Синоптики рассказали, когда 20-градусная жара придёт в Алтайский край

, ИА "Амител"
После тёплых выходных в регион должна прийти настоящая жара
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

20-градусную жару в Алтайском крае синоптики прогнозируют на следующей неделе. Уже с 27 по 29 апреля в регионе даже в ночные часы температура будет колебаться в положительном диапазоне, об этом сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Днём столбики термометров в этот период покажут от +15 до +20 градусов. Местами воздух прогреется до +25 градусов.

Но это будет чуть позже. А пока жителей Алтайского края ждут тёплые выходные. 24 и 25 апреля дождь и мокрый снег возможны, согласно прогнозу, только в предгорьях. Но даже там осадки будут кратковременными.

"Температура воздуха в ночные часы до понедельника включительно будет колебаться в диапазоне от 0 до -7 градусов. Днём 24 апреля ожидается +7...+12 градусов, а 25 апреля – от +10 до +15°С", – рассказала Людмила Сырых.

В понедельник солнце будет греть активнее – потеплеет до +11...+16 градусов. Местами в западных районах будет даже жарко – до +21°С.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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