Кровавая Луна. Какого числа Суперлуние и почему в этот день нельзя выходить замуж?

В апреле нас ждёт Суперлуние, которое ещё называют Кровавой Луной. Это особенное полнолуние, когда спутник Земли приобретает красноватый оттенок. Астрономы объясняют, что ничего такого в этом нет: всё дело в особенном положении Луны. Но астрологи называют Кровавую Луну одним из самых опасных дней в году. Рассказываем, что такое Суперлуние, когда оно наступит и почему в этот день нельзя выходить замуж.
Это полнолуние, при котором спутник Земли находится на максимально близком расстоянии от нашей планеты. Астрономы называют эту точку перигелием. Причём термина Суперлуние в астрономии нет. Это понятие придумали астрологи, но и у астрономов в обиходе оно прижилось.
Особенность явления в том, что Луна в это время кажется с Земли больше, ярче и имеет красноватый оттенок. Такая оптическая иллюзия возникает, когда небесное тело находится низко над горизонтом. Вот, в общем-то, и всё. Больше ничего особенного с научной точки зрения в Суперлунии нет.
Но астрологи считают иначе. По их мнению, раз Луна находится так близко, то и на нас она влияет гораздо сильнее. Причём не самым благоприятным образом.
По словам астрологов, в этот день мощь влияния звёзд на нас достигает своего пика. И вся отрицательная энергия, которую мы копим, выливается на нас же. Поэтому в дни Суперлуния люди часто чувствуют себя обессиленными, отмечают астрологи. Многие страдают бессонницей из-за ниоткуда возникшей тревоги и беспокойства.
Всё это, уверены эксперты, сказывается и на делах. Люди накануне Кровавой Луны нервничают, а потому часто конфликтуют и ссорятся. Из-за этого важные переговоры или рабочие процессы запросто могут сорваться.
А Суперлуние 27 апреля ещё более опасно, чем другие, предупреждают астрологи. Всё из-за того, что в этот день начинается ещё и ретроградный Плутон. Он вполне может дополнительно спутать все ваши планы.
Считается, что на Суперлуние нельзя играть свадьбу и даже делать предложение. Астрологи уверены, что решение может оказаться ошибочным. А потому ваше семейное счастье продлится недолго.
Отправляться в дальние поездки в этот день тоже не рекомендуется. На пути вы встретите немало помех, и пользы от путешествия будет мало.
Кроме того, астрологи не советуют начинать новые проекты и уж тем более решать важные финансовые вопросы. Инвестировать деньги и уж тем более брать их в долг – не самая лучшая идея.
А ещё Кровавая Луна – плохой день для операций, косметических процедур и лечения зубов. Астрологи рекомендуют подождать, если процедура не срочная.
Главное, что нужно сделать, по мнению астрологов, – провести генеральную уборку. Считается, что вместе с ненужным хламом вы можете избавиться от накопленного негатива. И тогда вы освободите место для нового и хорошего, что готовит вам Вселенная.
Кроме того, специалисты советуют просить прощения и прощать других в этот день. Мол, негатив на Суперлуние можно победить только теплотой и добродушием по отношению к близким.Ещё один способ побороть опасное влияние Кровавой Луны ч0150 помочь нуждающемуся. Например, заняться благотворительностью.
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