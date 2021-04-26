Когда в Алтайском крае установится по-летнему теплая погода?

Тёплую, но неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в последнюю неделю апреля, об этом сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Временами в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. 28 и 29 апреля ветер усилится до 17-22 метров в секунду.
"Температура в ночные часы будет колебаться уже в положительном диапазоне от +1 до +10 градусов. А днём она приблизится к летним значениям. Столбики термометров поднимутся до +15 до +23 градусов", – рассказала синоптик.
На выходных в регион придёт кратковременное похолодание. Днём 1 и 2 мая в крае будет около 8-14 градусов тепла. Но уже с понедельника в Алтайском крае восстановится тёплая погода.
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