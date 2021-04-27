Что такое "КР на СОИ" в квитанции и чем он отличается от ОДН?

Владельцам квартир сложно разобраться с запутанными платежами, которые выставляют компании ЖКХ. Относительно недавно в квитанциях многих барнаульцев появилась графа "КР на СОИ". Что это за новый вид платежей, как его рассчитывают и чем он отличается от ОДН, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
В СОИ не включают расходы на тепловую энергию. Они входят в общий платёж за отопление как коммунальная услуга.
"Так услуга "КР на СОИ" появилась в ежемесячных квитанциях от УК и ТСЖ. ОДН, или оплата общедомовых нужд, осталась только в тех многоквартирных домах, где нет жилищной организации, они находятся на стадии избрания управляющей компании или ТСЖ, или выбрали непосредственный способ управления домом", – поясняет и.о. руководителя отдела продаж электроэнергии населению АО "Барнаульская горэлектросеть" Светлана Парфенова.
Перевод оплаты ОДН в разряд коммунальных услуг затянулся на несколько лет. Это произошло из-за отказа управляющих компаний и ТСЖ принимать бремя начислений и взыскания долгов за услугу с жильцов.
Окончательную точку в данном споре поставил Верховный суд, который указал в своём решении, что "КР на СОИ" – это услуга исключительно управляющих компаний и ТСЖ, и услуги ОДН в таких домах быть не должно. И это не зависит от желания УК подписывать договоры с ресурсоснабжающими компаниями.
"Барнаульская горэлектросеть с 1 апреля 2021 года окончательно отказалась от начислений ОДН в домах, где нет непосредственной формы правления. Договоры с управляющими компаниями и ТСЖ были заключены как в добровольном, так и в принудительном порядке", – рассказывает Светлана Парфенова.
При этом размер платежей для барнаульцев за ресурсы, поставляемые на содержание общего имущества, не изменится.
Комментарии
Ощущаю себя на месте кота Базилио, когда лиса Алиса делит деньги...
нет в апрельской квитанции данной КР
Кручу верчу обмануть хочу
мытья пола
У нас просят жильцов выставлять на площадку воду для мытья пола