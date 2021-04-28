Как оплатят праздничные и нерабочие дни в мае 2021 года?

Вот уже несколько дней всю страну волнует вопрос: что делать с длинными выходными, которые установил президент Владимир Путин с 1 по 10 мая включительно. Бизнес таким "подарком" недоволен, потому что им никто не компенсирует эти нерабочие дни. Более 60% работодателей не поддержали идею "майских каникул" (свидетельствуют результаты опроса HeadHunter, проведённого 23-25 апреля). А многие сотрудники до сих пор не понимают, какую зарплату получат, если будут прохлаждаться почти половину мая. Как же будут начислять зарплаты за эти свалившиеся на голову каникулы, разбирался amic.ru.
Нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно сотрудникам должны оплатить в полном объёме. С таким разъяснением выступило Министерство труда и соцзащиты РФ.
То есть работники с фиксированной заработной платой в конце месяца получат как обычно, даже если для них вся первая декада будет большими каникулами.
Даже если вы надумаете в этот период выйти на работу (или за вас так решит руководитель), по итогу получите ровно столько же, как обычно. На двойной тариф рассчитывать не приходится. Впрочем, работодатель в индивидуальном порядке может предусмотреть повышенную отплату сотрудникам, которым всё-таки придётся работать с 4 по 7 мая.
Как ранее сообщал amic.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова выступила с заявлением, что "нерабочие дни между майскими праздниками не являются основанием для снижения заработной платы сотрудников". По её словам, организации будут самостоятельно выбирать порядок работы для своих сотрудников в нерабочие дни с 4 по 7 мая, соответствующее решение должно быть закреплено документом.
С работниками, труд которых оплачивается сдельно, ситуация сложнее. Людям положено вознаграждение непосредственно за каждую произведённую единицу продукции. В конце месяца её количество умножается на соответствующие сдельные расценки. Соответственно, по итогу мая вы получите столько, сколько наработаете.
"При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат за нерабочие дни. При использовании схемы оплаты "оклад + сдельно" работник получит расчёт только по окладу, так как никакой продукции в эти дни он не выпускает", – пояснил "РГ" судебный эксперт Юрий Капштык.
"Если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить заработную плату до их начала", – говорится в разъяснении Министерства труда и соцзащиты РФ.
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