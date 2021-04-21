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Зачем губернатор будет снова отчитываться перед АКЗС и на что это влияет?

, ИА "Амител"
Новая политическая традиция была заложена в 2010 году

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 апреля отчитается перед депутатами АКЗС о работе регионального правительства в коронавирусном 2020 году. Мероприятие пройдет в парламентском центре и станет ключевым вопросом в повестке очередной сессии Заксобрания. Для нынешнего руководителя края это уже третий годовой отчет. Рассказываем, в чем особенности этой процедуры.

1
Для чего губернатор отчитывается перед депутатами? Разве они его избирали?

Еще в 2010 году в России был одобрен закон, в соответствии с которым глава субъекта обязан ежегодно отчитываться перед законодательным органом. В соответствии с документом законодательный орган госвласти субъекта наделяется контрольными полномочиями в отношении главы региона. Алтайский край здесь — не исключение.

2

А что еще сказано в этом законе?

Там много положений. Например, глава региона каждый год обязан отчитываться перед местными законодателями о результатах деятельности высшего исполнительного органа госвласти субъекта, в том числе по вопросам, которые ставят законодатели. Одновременно законом закрепляются полномочия главы предоставлять в законодательный орган ежегодный отчет.

3

Для чего принимали этот закон и кто был его инициатором?

Закон усиливает ответственность глав субъектов РФ перед региональными парламентами. С таким предложением в свое время вышло Заксобрание Оренбургской области.

4

Какой по счету это будет отчет для нынешнего губернатора Алтайского края?

Для Виктора Томенко это будет уже третий годовой отчет на посту губерантора. Первый был 26 апреля 2019 года. Тогда губернатор докладывал не только о своей работы: до июня 2018 года регионом руководил Александр Карлин, затем после его отставки Томенко 3,5 месяца в статусе врио и уже полноценно после победы на выборах в сентябре.

В 2020 году отчет пришлось перенести. Его также планировали на апрель, но тогда в самом разгаре была первая волна пандемии коронавируса. Выступление состоялось в конце мая.

5
А как выглядит сама процедура отчета?
Вначале слово берет губернатор. Примерно около часа он рассказывает об основных результатах деятельности правительства за прошлый год и одновременно называет некоторые цели на ближайшее будущее. Затем по очереди выступают лидеры фракций со своими комментариями. Далее ответное слово берет глава региона. Наконец, все завершается голосованием по итогам губернаторского отчета.
6

Как голосовали фракции АКЗС на прошлогоднем отчете?

Год назад отчет голосованием "за" поддержали единороссы и эсеры, либерал-демократы были против, а голоса в КПРФ разделились (были и противники, и сторонники, и те, кто и вовсе воздержался от голосования). Всего против отчета выступили 11 парламентариев, "за" проголосовал 51 народный избранник.

А вот два года назад (в 2019-м) против было всего три депутата.

7

Какие вопросы задали депутаты алтайского парламента губернатору к его отчету в 2021 году?

Изначально вопросов было несколько десятков, но позднее Совет фракций сократил этот список до 10. Каждая из фракций АКЗС подготовила свой перечень вопросов. Что их интересовало в первую очередь? Показатели смертности в крае, выделение участков для многодетных семей, бедность населения, низкие зарплаты, газификация региона, оснащение сельских школ оборудованием для доступа в интернет, проблема общественного транспорта в муниципалитетах и др.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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