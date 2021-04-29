Что такое четверговая соль и почему она чёрного цвета?

В Чистый четверг принято умываться до восхода солнца, чтобы избавиться от болезней, и наводить порядок в доме, чтобы привлечь благополучие в семье. Вечером хозяйки начинают готовить пасхальные угощения. А ещё в этот день делают чёрную четверговую соль. Что такое четверговая соль, как её готовят и зачем она нужна – читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Четверговой называют соль, которую готовят в Чистый четверг на Страстной седмице по особому рецепту. Раньше в сёлах люди запекали соль в печи, в процессе добавляя немного золы.
Сейчас рецепт немного изменился – крупную каменную соль (обязательно из новой пачки) смешивают с чёрным хлебом, сухарями, травами или ржаной мукой. После добавления "секретных" ингредиентов смесь выкладывают на раскалённую сковороду или отправляют в разогретую до 200 градусов духовку. Её периодически помешивают, читая молитву "Отче наш", пока она не почернеет. После того как соль остынет, её измельчают (раньше это делали в ступке) и отправляют на хранение в полотняный мешочек.
Для придания продукту "магических свойств" его рекомендуют подложить во время службы в церкви под престол.
Считается, что такая соль помогает привлечь в дом любовь, удачу, достаток, а также защитить от сглаза и негативной энергии.
Существует поверье, что если вымыть полы с четверговой солью, в дом на смену ссорам придёт мир, а ванны с ней помогают избавиться от отрицательной энергетики и проблем.
Некоторые женщины используют чёрную соль в масках и скрабах, отмечая отличный результат.
В преданиях говорится, что в давние времена во время пасхальной трапезы с такой солью ели освящённые яйца после заутрени.
В результате обжига в ней, по сравнению с обычной поваренной, уменьшается количество тяжёлых металлов, а также понижается содержание хлора. Считается, что её преимущество в повышенном содержании калия, кальция и магния.
При этом диетологи полезных откликов о самодельной чёрной соли не разделяют и говорят, что в ней больше вреда, нежели пользы. Специалисты по питанию утверждают, что горелый хлеб абсорбирует намного хуже, чем активированный уголь.
Никак. Сегодня такую соль зачастую используют для магии, и это не религиозная традиция. Вера в "чудодейственные свойства" так называемой четверговой соли – язычество. По крайней мере так считает настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов. Разговоры о её целебных свойствах просто недопустимы.
"Главный смысл Чистого четверга, что в этот день Господь утвердил таинство церкви – причастие. Сейчас важно настроиться на Пасху и встретить воскресшего Христа. Но многие люди пытаются присоединить к вере вымышленные обряды, которые ничего общего с православием не имеют. О четверговой соли я вообще слышу впервые. В наше время важно научиться отделять правду от вымысла", – считает Роман Неверов.
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