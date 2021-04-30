Штрафы, пенсии и выходные. Что изменится в жизни россиян в мае 2021 года?

Новые законы в последний месяц весны оказались немного не такими, как ожидалось. Россияне надеялись на повышение пенсий, а получили от Владимира Путина длинные выходные. Да и то, как показала практика, бросить работу и уехать на шашлыки смогут далеко не все. Рассказываем, как всё-таки изменятся пенсии (и без указов президента), какие новые услуги можно будет получить онлайн и кого заставят делать два теста на ковид.
Не у всех, но всё-таки вырастут. И с апрельским посланием Путина Федеральному Собранию это никак не связано. Изначально было запланировано, что некоторым россиянам увеличат доплаты к пенсии. По сути, это две большие категории: бывшие члены лётных экипажей и бывшие работники угольной промышленности.
Дело в том, что у шахтёров и лётчиков есть специальная доплата к пенсии. И пересчитывают её четыре раза в год. Причём для каждого пенсионера размер выплат рассчитывают индивидуально в зависимости от стажа, среднего размера заработка и количества взносов в ПФР.
Вот, собственно, и всё. Ну а индексации пенсий работающим пенсионерам, которую ждали от выступления президента, похоже, придётся подождать ещё. Чем богаты.
А ещё дополнительно по 10 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны. Деньги положены ветеранам и инвалидам ВОВ, узникам концлагерей, блокадникам, а также тем, кто трудился в тылу во времена войны.
Раньше выплаты назначали специальным указом каждый год и начисляли накануне 9 мая. Но в этом году их сделали ежемесячными. И в 2021 году 10 тысяч рублей придут вместе с пенсией.
График выплаты пенсий в мае, кстати, изменили. О том, когда должны прийти деньги, читайте в материале amic.ru.
Но не всем, а только тем, кто вернулся из-за границы. Такое постановление в апреле выпустил Роспотребнадзор. Раньше прилетающих из-за рубежа тестировали на ковид только один раз. Но эпидобстановка во многих странах сильно ухудшилась в последние недели, и санитарные власти ужесточили контроль.
Хуже всего дела с ковидом обстоят в Турции и Танзании. Напомним, Россия закрыла авиасообщение с этими странами с 15 апреля по 1 июня. И для них новые правила Роспотребнадзора действуют уже сейчас: нужно делать два теста на коронавирус.
Всех остальных тестировать повторно начнут с 1 мая. В постановлении указано, что между двумя анализами должно пройти не менее суток и не более пяти дней.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора будут выборочно тестировать на COVID-19 в аэропортах иностранцев и лиц без гражданства.
Но не всем, а только физическим лицам. С 1 мая 2021 года в России вступаю в силу новые правила купли-продажи подержанных автомобилей. Теперь оформить сделку можно будет через "Госуслуги".
Важно: об удалённой купле-продаже речь не идёт. Вернее, оформить сделку вы можете, но эксперты крайне не рекомендуют этого делать. Встретиться с продавцом машины лично всё же нужно. Автомобиль – покупка дорогая. И нужно убедиться в том, что вас никто не обманет, отмечают специалисты.
А оформление через "Госуслуги" нужно для того, чтобы совершить сделку быстрее, без ошибок и без бумажной волокиты. Не нужно ничего распечатывать и заполнять от руки. Кроме того, через портал можно будет проверить историю автомобиля.
Для того чтобы совершить сделку, нужны паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС) и полис ОСАГО на имя предыдущего собственника.
Кстати, покупать и продавать автомобили с пробегом онлайн можно было и раньше. Но эксперты отмечают, что портал "Госуслуг" сделает процедуру более удобной.
С 20 мая получить полагающийся вам налоговый вычет можно будет удалённо. Власти значительно упростили порядок оформления: собирать подтверждающие документы и заполнять справку 3-НДФЛ больше не придётся.
Всё, что нужно, – заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. Налоговые службы должны сами проверить, имеете ли вы право на вычет.
В упрощённом порядке можно будет получить имущественные (по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам) и инвестиционные (по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете) налоговые вычеты.
"Закон упростит жизнь многим. Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удалённым, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации", – прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кстати, сроки ожидания тоже сократились. Проверять вас теперь должны месяц, а не три. А когда вычет вам одобрили, деньги должны перечислить в течение 15 дней. Раньше на это налоговикам давался месяц.
Но только за тех детей, которые едут без взрослых. Закон вступил в силу ещё в марте 2021 года. Его приняли из-за ряда резонансных случаев, когда водители автобусов, маршруток, трамваев и троллейбусов просто высаживали детей без билета на случайных остановках. В Госдуме справедливо решили, что это прямая угроза жизни ребёнка. И запретили работникам общественного транспорта выгонять детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.
"Оставлять ребёнка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге – недопустимо. Это создаёт угрозу его жизни и здоровью. Кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребёнка из‑за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность", – объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Но тогда инициативу не поняли. Вроде как высаживать запрещено, а никаких санкций за нарушение не следует. Теперь власти исправились и ввели штрафы.
- Для водителя он составит 5 тысяч рублей.
- Если ребёнка высадил кондуктор или контролёр, его оштрафуют на сумму от 20 до 30 тысяч рублей.
Но не всех. Напомним, о дополнительных выходных стало известно 23 апреля. Владимир Путин сделал дни между майскими праздниками нерабочими из-за пандемии. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Цитируем указ президента: "ву целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции". В общем, чтобы мы отдыхали и радовались, а не работали и болели.
Правда, россияне вестям не очень-то обрадовались. Поскольку в вопросах труда у нас главный не президент, а работодатель. Быстро выяснилось, что отдохнуть полноценно мало кому удастся. В основном это сотрудники бюджетной сферы. Но и многие бюджетники тоже выйдут на работу.
Например, больницы и банки будут работать, как обычно. А вот садики и школы, наоборот, будут закрыты. Поэтому вместо выходных жители страны получили головную боль: с кем оставить ребёнка на майские праздники.
В Алтайском крае пояснили, что для детей тех, кто работает, сделают специальные группы. Но жители уже жалуются: в дошкольных учреждениях требуют справки и ищут причины, чтобы отказать ребёнку.
Всего же, по данным портала Superjob, работать в "нерабочие" дни планирует около половины российских компаний.
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