Что нельзя делать на Пасху?

В воскресенье, 2 мая, православные христиане начнут отмечать свой главный праздник Светлое Христово Воскресение, Пасху. Празднуется она не один день, как считают многие, а целую неделю, всю Светлую седмицу. Пасха имеет не только собственные традиции, но предписывает определённые правила поведения. О том, что нельзя делать в этот праздник, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Пасха – это радостный праздник церковного календаря, который символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света над злом и тьмой. В эти дни нужно радоваться, приглашать друзей в гости, помогать нуждающимся. Отдыхайте, молитесь, общайтесь с близкими, позаботьтесь о своём духовном развитии. Пасха как раз и предназначена для этого.
Среди того, что нельзя, десять заповедей Ветхого Завета. Вот их-то точно нарушать не рекомендуется
Ещё на Пасху нельзя грустить, жаловаться, сплетничать, ругаться с ближними и злиться. Не стоит грубить, желать кому-то зла, обижаться, плакать и врать.
На всю Светлую седмицу отменяются еженедельные посты. Верующим нельзя класть земные поклоны (их заменяют на поясные). Нельзя приходить в храм больным.
Работать в Светлое Воскресенье Христово нежелательно. Но тут речь идёт больше о тяжёлой работе по дому. Нельзя стирать, шить, вязать, сеять, работать в саду и огороде. Словом, это касается той работы, которую можно отложить на другое время.
Как отмечают представители Церкви, если в этот день вы работаете по графику, греха в этом не будет. А вот лежать на диване, часами на пролёт смотреть телевизор или играть в гаджеты нельзя.
Конечно, если есть выбор – работать в Пасху или нет, лучше не работать, а посвятить время Господу и духовным делам.
Генеральную уборку лучше не устраивать (её обычно делают перед Пасхой в Чистый четверг). Но если вы вымоете посуду, заправите постель, приготовите обед, ничего страшного в этом нет, говорят священнослужители.
Нет. Поминают усопших на девятый день после Пасхи, на Радоницу. В 2021 году она выпадает на 11 мая.
В Пасху же празднуют победу жизни над смертью, посещать кладбище в этот день запрещено. В храмах отменены заупокойные службы и панихиды.
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