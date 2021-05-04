Когда в Барнауле начнут отключать горячую воду?

После длинных майских праздников в Барнауле начнётся плановое отключение горячей воды. Это связано с проведением ежегодных гидравлических испытаний теплосетей. Когда, где и на сколько отключат горячую воду, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
С 11 по 20 мая горячей воды не будет в домах в границах улиц Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Павловский тракт, Северный Власихинский проезд.
С 24 мая по 2 июня, с 12 по 15 июля – в зоне отключения объекты Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодёжная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт.
С 15 по 24 июня, с 12 по 15 июля ремонт начнётся в Ленинском районе в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт.
С 28 июня по 7 июля, с 12 по 15 июля бригады СГК будут работать в Индустриальном и Железнодорожном районах в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлётная, Павловский тракт, а также в пос. Новосиликатный и Южный.
В посёлке Власиха и Научном городке отключение горячей воды начнётся с 24 мая. Завершить ремонтные работы планируют 7 июня. В этот же период без горячей воды будут жители улиц Интернациональная, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорского тракта, пос. Центрального.
С 31 мая по 14 июня без ресурса будут жители многоквартирных и частных домов на улице 2-й Строительной, а также пос. Лесного.
Подробную информацию о домах, в которых отключат водоснабжение в ходе опрессовки, можно узнать на карте:
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