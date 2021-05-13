Ужесточат ли оборот оружия после стрельбы в Казани и почему ничего не менялось раньше?

Страшный и жестокий расстрел в казанской школе заставил власть снова вернуться к идее ужесточения оборота оружия. 19-летний студент Ильназ Галявиев пришёл в лицей № 175 с ружьём и убил девять человек. Общественность возмутилась, узнав, что оружие он получил официально всего двумя неделями ранее. Теперь власти думают, как не допустить повторения истории. Владимир Путин поручил главе Росгвардии пересмотреть виды оружия, доступные для гражданского оборота. А уполномоченный по правам человека предложила поднять возрастной ценз для владельцев "огнестрела".
Вот только всё это предлагалось изменить и раньше. Например, после массового убийства в Керчи в 2018 году. Но шум стихает, а законы, наоборот, становятся только мягче. Рассказываем, как казанский убийца смог получить оружие, как предлагают изменить требования к владельцам и почему раньше ужесточить порядок не получалось.
Ильназ Галявиев получил его абсолютно легально. Меньше чем за две недели до трагедии он приобрёл ружьё Hatsan Escort PS, рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Стоит оно около 30-40 тысяч рублей. Эксперты сходятся во мнении, что доступность и стала решающим фактором при выборе оружия. Из такого же ружья в Керчи осенью 2018 года убил 20 человек студент Владислав Росляков. Он, кстати, тоже приобрёл "огнестрел" законно.
"Это объясняется очень просто – это дешёвое ружье. Просто один из самых доступных вариантов на рынке. Я бы даже не сказал, что тут играет роль соотношение цена/качество. Просто оно доступное", – рассказал РБК создатель онлайн-энциклопедии современного стрелкового оружия XX и XXI веков Максим Попенкер.
Hatsan Escort относится к гладкоствольному оружию, которое доступно для гражданского оборота в России. Сегодня можно официально купить гладкоствольное (для самообороны, охоты или спорта), пневматику (только для охоты и спорта) и травматическое оружие.
По словам экспертов, сейчас получить разрешение на хранение оружия не сложнее, чем водительские права. Для самообороны не нужны даже охотбилет, подтверждение из спортивной организации или другие специальные документы. Достаточно лишь оставить заявку на портале "Госуслуги". Сделать это может любой, кто достиг 18 лет.
Обязательные документы – это справки от нарколога и психиатра. Кроме того, человек должен пройти обучение в подведомственной Росгвардии спецорганизации (занимает около недели и стоит около 7 тысяч рублей) и оборудовать дома оружейный сейф (его проверяет участковый). Все эти операции Галявиев проделал без проблем.
На эту тему споры в обществе не утихают. Одни говорят, что при формате обследований, который действует сейчас, далеко не всегда можно выявить даже серьёзные психические отклонения. Другие вообще не верят, что казанский стрелок невменяем.
А оружейные эксперты лишь разводят руками: к сожалению, некоторых вообще не обследуют. Об этом в беседе с РБК рассказал председатель Федерации практической стрельбы Москвы Алексей Рагозин. Процесс получения справок, по его словам, часто коррумпирован. А подлинность документа практически не проверяют.
"Вы можете сами провести эксперимент и попробовать дистанционно получить эту справку", – предложил эксперт журналистам издания.
Следствию ещё предстоит разобраться в том, кто именно выдал студенту разрешение на оружие и каким образом он получил справку от психиатра.
Уже в день трагедии власти предложили сразу несколько изменений. И, скорее всего, скоро инициатив станет ещё больше.
Например, президент России Владимир Путин уже поручил главе Росгвардии Владимиру Золотову ужесточить положение об обороте оружия. В частности пересмотреть виды оружия, которое доступно гражданским. И в первую очередь обратить внимание на ружья, подобные тому, из которого стрелял казанский убийца.
"Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться", – прокомментировал поручение Дмитрий Песков.
В Росгвардии уже отчитались, что поручение главы государства будет обязательно выполнено.
С другой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Её идея – возрастной ценз на хранение оружия нужно поднять до 21 года. Люди младше смогут получить разрешение лишь в том случае, если отслужили в армии.
Интересно, что примерно такие же предложения звучали около трёх лет назад, когда произошло массовое убийство в Керчи. Но тогда эти инициативы поддержки не нашли.
После трагедии Росгвардия предлагала ввести новые правила хранения "огнестрела". По ним владельцы оружия должны были бы отчитываться о своих перемещениях, если едут куда-то с ружьём дольше, чем на три дня. Но идея вызвала массовые возмущения среди охотников. Всё-таки они – основная часть людей, которые получают лицензии на хранение оружия в России. И от инициативы в итоге отказались.
Поднять минимальный возраст для хранения оружия пытались даже дважды. Причём так же, как сейчас предлагает Москалькова – с 18 до 21 года. И оба раза – в 2020 и 2021 году – эти законопроекты отклонили. В Госдуме решили, что такое ужесточение нарушит права охотников, спортсменов и военнослужащих, которые не достигли 21 года.
Предлагали также ужесточить наказание для тех, кто носит с собой оружие, будучи в алкогольном опьянении. Но эта и все другие инициативы так и не закрепили на законодательном уровне.
Глобально – ничего. Наоборот, некоторые нормативы сейчас даже смягчают. Например, в 2020 году депутаты в первом чтении приняли документ, предлагающий снизить возрастной ценз до 16 лет. Правда, касается это лишь тех, кто приобретает оружие для охоты, а не для самообороны.
И "обновлять" своё разрешение скоро, возможно, придётся реже. Сейчас новую лицензию нужно оформлять каждые пять лет. Для этого нужно опять получать все медицинские справки. Но в 2020 году Госдума приняла в первом чтении новый законопроект. По нему охотникам (только им) разрешать оформлять лицензию раз в 15 лет.
Это мы узнаем только тогда, когда все предложения властей оформятся в конкретные законопроекты. Но оружейные эксперты уверены: это делу сильно не поможет. Мол, от запретов только пострадают законопослушные владельцы. А преступники будут приобретать оружие на чёрном рынке.
"Даже если вы запретите владение оружием, как в том же Китае или Японии, такой человек возьмёт топор или молоток, точно так же придёт в наши учебные заведения, где ему не окажут сопротивления, и будет вытворять всё, что хочет, до прибытия полиции", – рассказал "Ленте.ру" экс-глава общественного движения "Право на оружие" Игорь Шмелев.
А подполковник ФСБ в отставке и президент союза "Офицеры группы "Альфа" Алексей Филатов считает, что оружие следует вообще убрать из гражданского оборота. Но даже он уверен: в случае с Казанью, Керчью и другими трагедиями проблема далеко не в оружии.
"Здесь хорошо бы обратить внимание, почему вообще этот человек вышел на "тропу войны". Почему не было никакого информирования от его друзей, его родственников. Я уверен, что кто-то из его близкого окружения знал о подготовке. Почему эти люди не отреагировали и не сообщили в следственные органы?" – прокомментировал "Ленте.ру" Филатов.
Эти и другие предложения теперь предстоит рассмотреть Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности. Тогда и станет ясно, готовы ли власти в этот раз взять оборот оружия под строгий контроль.
"Вопрос ужесточения оборота гражданского оружия комитет, конечно, будет обсуждать в ближайшее время", – сообщил ТАСС первый зампред комитета Владимир Кожин.
Комментарии
Надо не запреты вводить, а от дураков избавляться на всех уровнях. Почему не отреагировали на заявление в телеграме этого урода.
13.05.2021 08:27
- гость -
Человек шел по улице с оружием и ни одного патруля полиции!
Ну да, оружие это не плакат против власти... С плакатом бы шел, быстро бы автобуса два омона прилетело и арестовали!
Молодеж сейчас бездельники ,от безделия он это сделал ,курил поди что то да в игры играл , это чудовищный поступок просто нет слов .
13.05.2021 08:27
- гость -
Потому что все силы брошены на поддержку дрябнующей и заваливающейся властной вертикали Путина. Некогда слугам народным психопатами заниматься, ещё оппозицию не разогнали и за лайки, одиночные пикеты и репосты всех не пересажали.
13.05.2021 08:53
- гость -
Что скопинскому маньяку Виктору Мохову честная заводская деятельность токарем на заводе как то не сильно помогла. Лучший работник, неоднократный победитель соц.соревнований, члена КПСС и вот тебе на.
Я думал что контроль за оборотом оружия усилят ещё после Керченских событий. Но наши власти такие беспечные и халатные оказались, что считаю что часть вины за убитых детей на них тоже есть.
13.05.2021 08:27
- гость -
Ничо что запись в телеге 8-57, а первый выстрел в 9_18?
13.05.2021 08:36
- гость -
А где ж граждане то были? На 10 минутном пути до школы не часто патруль встретишь.
Да хоть заужесточайтесь... Ни к чему это не приведётЮ можно вообще всё оружие запретить иметь дома. У тех, кому надо, оно всегда было и будет, от берданок, стреляющих на 20 метров с разбегу, до АГС-30 и снайперских винтовок...
Помочь может только неотвратимость и жестокость наказания.
Россия должна тказаться от моратория на смертную казнь, навязанный евротолерастами с целью поддержания в РФ постоянного криминального фона и ослаблению РФ.
Смертной казни должны быть подвергаемы:
- массовые убийцы
- причастные к террористической деятельности
- коррупционеры
- предатели Родины
Какая разница во сколько лет бы он получил? Ну в 21 также натворил бы чего, давайте ножи ещё запретим подавать или с 21 года разрешим, это же не выход из ситуации! Люди больные и что им прилет в голову никто не знает, нас окружает вокруг масса другого оружия, но если человек не дурак оно становится безопасным, общество лечить надо
Какой ты кровожадный Митя,
У нас маньяков по удо выпускают, а сажают дурочек в сети пост неудачный сделавший. Вот такие дела.
13.05.2021 08:56
АБОРИГЕН
Потому что все силы брошены на поддержку дрябнующей и заваливающейся властной вертикали Путина. Некогда слугам народным психопатами заниматься, ещё оппозицию не разогнали и за лайки, одиночные пикеты и репосты всех не пересажали.
Чем же тебя жизнь обидела? Обделенный и не обласканный, в дет доме рос?
13.05.2021 09:59
Гость
Какая разница во сколько лет бы он получил?
Большая. Подростки в силу возраста и несформировавшегося ещё устойчивого мировоззрения агрессивны и легко попадают под влияние террористических ячеек. По возрасту это до 23-25 лет. А больным пацана не выставляйте, там все спланировано холодным расчётом, больной так не сделает. Слова биомусор ходят именно в ячейках.
Что можно противопоставить психопату одиночке? Да ничего. Как его определить?
Да элементарно, даже при заочном общении. Например, когда комментатор амика неоднократно оскорбляет других, ставит себя выше всех, когда видно, если он никого не оскорбил за день, то и день для него пропал даром – типичный психопат и не надо обращаться даже к специалисту. И все его знают на амике, и его кличку…
что смотришь?,какие книжки читаешь?,какие песни поёшь?---- это твоя жизнь.
13.05.2021 10:02
- гость -
Переживаешь за Путина? Забей и смирись.
13.05.2021 10:29
АБОРИГЕН, а ты кто, Путин?Вопрос был конкретно к тебе:Чем тебя жизнь обидела?Так отвечай, чем?
Вспоминается недавняя активная пропагандистка доступа к оружию Бутина. В пример приводила США. Последние события в Казани показывают, что нужно оберегать общество от таких активисток-общественниц. Хорошего в своей жизни она ничего не сделала, а вот наг.дить уже успела даже на государственном уровне. Очень низкая социальная ответственность - вот характеристика таких дам. Сейчас вот в Госдуму лезет.