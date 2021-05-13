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Чему посвящён праздник Ураза-байрам и как его будут отмечать в 2021 году?

, ИА "Амител"
В этот раз, в отличие от прошлого года, мечети закрывать не станут
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ураза-байрам – один из главных праздников в исламе, который в 2021 году отмечают 13 мая. Год назад из-за пандемии торжество по всему миру впервые в истории было закрытым. Верующих призвали молиться дома и рекомендовали не ходить по гостям. В этот раз на Алтае так точно не будет, рассказал amic.ru председатель Духовного управления мусульман Алтайского края имам Фагим Ахметгалиев. Рассказываем, в чём суть праздника Ураза-байрам, как его принято отмечать и как он пройдёт в 2021 году на Алтае.

1
Ураза-байрам – что это за праздник?

По-другому его ещё называют праздником разговения. Это второй (после Курбан-байрама) по значимости праздник у мусульман. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году.

Праздник посвящён окончанию поста, который продолжается весь священный месяц Рамадан. Причём мусульманский пост куда строже, нежели христианский. Верующим полностью запрещается есть (вообще никакую пищу), пить, курить и заниматься любовью. Правда, запреты действуют только днём: с заходом солнца ограничения снимаются. 

Вообще, Рамадан – это название девятого месяца в исламском лунном календаре. Следующий месяц называется Шавваль ("щедрый" – в переводе с арабского). И Ураза-байрам отмечают в первый день этого месяца. Каждый год дата меняется.

Считается, что праздник разговения знаменует собой возрождение после тяжёлого месяца поста.

2
А что означает Ураза-байрам?
Ураза-байрам – тюркский вариант арабского словосочетания Ид-аль-Фитр. Ид – означает праздник, а Фитр – разговение, воздержание от поста. Соответственно, дословно название так и переводится – праздник прекращения поста.
3
Как мусульмане готовятся к празднику?

Главные идеи Ураза-байрам – важность добрых поступков и духовное самосовершенствование. Считается, что накануне торжества верующие должны обязательно простить друг другу все обиды. Многие навещают родственников и друзей, чтобы извиниться друг перед другом лично.

Главная традиция в преддверии Ураза-байрама – закят аль-фитра (в переводе – милостыня разговения). Другими словами, до совершения праздничной молитвы мусульмане обязательно подают милостыню. Так они искупают ошибки и упущения, которые могли совершить во время Рамадана. Причём не обязательно подавать деньгами. Часто нуждающимся помогают продуктами.

Кроме того, перед Ураза-байрамом мусульмане совершают полное омовение и надевают самую красивую одежду.

В последнюю ночь перед праздником мусульмане вообще не спят и молятся. Этому их учит Коран: если человек будет молиться ночью перед Ураза-байрамом, то его душа обязательно отправится в рай. 

4
Как отмечают Ураза-байрам?

Утром верующие отправляются в мечеть на торжественную молитву – ид-намаз. Правда, идут молиться в основном мужчины: женщины остаются дома. Ид-намаз продолжается до обеденного азана – призыва на молитву.

Есть ещё традиция: в мечеть мусульмане идут одним путём, а возвращаются обязательно другим. А тех, кто попадётся по дороге, встречают фразой "Ид мубарак!", что означает "Благословенный праздник!".

После мечети Ураза-байрам отмечают в кругу семьи и близких. Кроме того, у мусульман принято ходить друг к другу в гости. Ещё в этот день верующие посещают могилы умерших родственников.

Детям на Ураза-байрам принято дарить подарки. В исламе считается, что искренняя и чистая детская радость приближает верующего к Аллаху.

5
У мусульман в этот день выходной?

В Алтайском крае – нет. Есть всего несколько регионов, где Ураза-байрам официально считается нерабочим днём:

  • Республика Адыгея
  • Республика Башкортостан
  • Республика Дагестан
  • Республика Ингушетия
  • Кабардино-Балкарская Республика
  • Карачаево-Черкесская Республика
  • Республика Крым
  • Республика Татарстан
  • Чеченская Республика

Нерабочим почти везде объявляют только один день. Но в Дагестане, Ингушетии и Чечне Ураза-байрам отмечают три дня. И все их объявляют выходными.

6
Как Ураза-байрам пройдёт в пандемию?

В этом году – почти так же, как и гласят традиции. Об этом amic.ru рассказал председатель Духовного управления мусульман Алтайского края имам Фагим Ахметгалиев. По его словам, двери мечети, как в 2020 году, точно никто закрывать не будет.

Мечеть получила рекомендации Роспотребнадзора. И они примерно такие же, какие сейчас действуют на всех публичных мероприятиях. Верующие будут в масках, а все поверхности должны дезинфицироваться. Внутри мечети прихожане будут соблюдать дистанцию в полтора метра. По словам имама, помещение это позволяет: между рядами там как раз такая дистанция.

А чтобы празднование прошло безопасно и с соблюдением всех норм, следить за ходом торжества будут сотрудники полиции, рассказал Ахметгалиев.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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