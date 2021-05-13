Чему посвящён праздник Ураза-байрам и как его будут отмечать в 2021 году?

Ураза-байрам – один из главных праздников в исламе, который в 2021 году отмечают 13 мая. Год назад из-за пандемии торжество по всему миру впервые в истории было закрытым. Верующих призвали молиться дома и рекомендовали не ходить по гостям. В этот раз на Алтае так точно не будет, рассказал amic.ru председатель Духовного управления мусульман Алтайского края имам Фагим Ахметгалиев. Рассказываем, в чём суть праздника Ураза-байрам, как его принято отмечать и как он пройдёт в 2021 году на Алтае.
По-другому его ещё называют праздником разговения. Это второй (после Курбан-байрама) по значимости праздник у мусульман. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году.
Праздник посвящён окончанию поста, который продолжается весь священный месяц Рамадан. Причём мусульманский пост куда строже, нежели христианский. Верующим полностью запрещается есть (вообще никакую пищу), пить, курить и заниматься любовью. Правда, запреты действуют только днём: с заходом солнца ограничения снимаются.
Вообще, Рамадан – это название девятого месяца в исламском лунном календаре. Следующий месяц называется Шавваль ("щедрый" – в переводе с арабского). И Ураза-байрам отмечают в первый день этого месяца. Каждый год дата меняется.
Считается, что праздник разговения знаменует собой возрождение после тяжёлого месяца поста.
Главные идеи Ураза-байрам – важность добрых поступков и духовное самосовершенствование. Считается, что накануне торжества верующие должны обязательно простить друг другу все обиды. Многие навещают родственников и друзей, чтобы извиниться друг перед другом лично.
Главная традиция в преддверии Ураза-байрама – закят аль-фитра (в переводе – милостыня разговения). Другими словами, до совершения праздничной молитвы мусульмане обязательно подают милостыню. Так они искупают ошибки и упущения, которые могли совершить во время Рамадана. Причём не обязательно подавать деньгами. Часто нуждающимся помогают продуктами.
Кроме того, перед Ураза-байрамом мусульмане совершают полное омовение и надевают самую красивую одежду.
В последнюю ночь перед праздником мусульмане вообще не спят и молятся. Этому их учит Коран: если человек будет молиться ночью перед Ураза-байрамом, то его душа обязательно отправится в рай.
Утром верующие отправляются в мечеть на торжественную молитву – ид-намаз. Правда, идут молиться в основном мужчины: женщины остаются дома. Ид-намаз продолжается до обеденного азана – призыва на молитву.
Есть ещё традиция: в мечеть мусульмане идут одним путём, а возвращаются обязательно другим. А тех, кто попадётся по дороге, встречают фразой "Ид мубарак!", что означает "Благословенный праздник!".
После мечети Ураза-байрам отмечают в кругу семьи и близких. Кроме того, у мусульман принято ходить друг к другу в гости. Ещё в этот день верующие посещают могилы умерших родственников.
Детям на Ураза-байрам принято дарить подарки. В исламе считается, что искренняя и чистая детская радость приближает верующего к Аллаху.
В Алтайском крае – нет. Есть всего несколько регионов, где Ураза-байрам официально считается нерабочим днём:
- Республика Адыгея
- Республика Башкортостан
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Крым
- Республика Татарстан
- Чеченская Республика
Нерабочим почти везде объявляют только один день. Но в Дагестане, Ингушетии и Чечне Ураза-байрам отмечают три дня. И все их объявляют выходными.
В этом году – почти так же, как и гласят традиции. Об этом amic.ru рассказал председатель Духовного управления мусульман Алтайского края имам Фагим Ахметгалиев. По его словам, двери мечети, как в 2020 году, точно никто закрывать не будет.
Мечеть получила рекомендации Роспотребнадзора. И они примерно такие же, какие сейчас действуют на всех публичных мероприятиях. Верующие будут в масках, а все поверхности должны дезинфицироваться. Внутри мечети прихожане будут соблюдать дистанцию в полтора метра. По словам имама, помещение это позволяет: между рядами там как раз такая дистанция.
А чтобы празднование прошло безопасно и с соблюдением всех норм, следить за ходом торжества будут сотрудники полиции, рассказал Ахметгалиев.
Комментарии