Какое новое пособие хотят ввести для пенсионеров в России?

Пенсионеры в России смогут получать новое пособие. Идею поддержки для пожилых людей предложил ввести депутат Госдумы Иван Сухарев. В ближайшее время её рассмотрят в Министерстве труда и соцзащиты, сообщает "Лента". О чём речь, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Какое пособие могут начать выплачивать пенсионерам?
Речь идёт о пособии на покупку индивидуальных средств защиты. Это станет возможно, если инициативу утвердят на законодательном уровне.
На что именно это пособие можно будет тратить?
На приобретение масок, перчаток, антисептиков. У пожилых людей зачастую на это просто нет средств. И они вынуждены ходить в одной и той же маске значительно дольше, чем рекомендовано.
Но решить проблему можно было бы с помощью новой выплаты перед началом осеннего эпидемического сезона.
Деньги будут выдавать наличными и каждый месяц?
Нет. Чтобы пенсионеры не потратили деньги на другие нужды, парламентарий предложил выдавать средства в виде сертификатов.
Пособие будет единовременным в размере 10 тысяч рублей.
Комментарии
Всё это бла-бла. Пенсию - то повысили в январе на 700руб. и считают, что облагодетельствовали.
В день голосования будут выдавать пенсионерам годовой запас масок? На что только не сподобятся перед сентябрём!
Кто-то протолкнул окупаемость своего "свечного" заводика за счет государства
дожил до пенсионного возраста в России - сорвал джек-пот
Ключевое слово - "хотят", если сделают - тогда и пишите.