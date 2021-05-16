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Вопрос дня



Народные приметы 16 мая. Кому нельзя работать на огороде на Мавру Рассадницу

, ИА "Амител"
Почему в этот день ничего не строили и боялись пролить молоко?

16 мая в народном календаре известно как Мавра Рассадница. День получил такое название, поскольку в это время принято сажать капусту. Правда, работать на грядках в этот день разрешено далеко не всем. А ещё на Руси верили, что если в этот день строить дом, то жизнь в нём будет несчастной. Рассказываем, что сделать, чтобы прервать полосу неудач и что вам может рассказать цветущая черёмуха на Мавру Рассадницу.

1
Кто такая Мавра?

Мавра жила в III веке в Египте. Сама она была язычницей, но замуж вышла за местного христианского проповедника по имени Тимофей. Причём молодые полюбили друг друга в то время, когда император Диоклетиан устроил массовые гонения на христиан.

В 286 году местный правитель Ариан узнал о религиозных убеждениях Тимофея. И потребовал, чтобы проповедника схватили и привели к нему на суд. Мужчину обвинили в том, что он хранит у себя богослужебные книги и распространяет чуждую язычникам христианскую веру.

Тимофея подвергли страшным пыткам. И его возлюбленная решила разделить эти страдания вместе с ним. Она публично признала себя христианкой, за что тоже была схвачена. Ариан был так взбешен, что приказал вырвать ей волосы и бросить в чан с кипятком. После долгих и мучительных пыток Мавру и Тимофея распяли. Девять дней они висели на крестах, глядя друг другу в глаза. А на десятые сутки Господь призвал их души на небеса.

Благочестивые христиане забрали их тела и похоронили с честью. Теперь верующие почитают иконы святых мучеников и просят помощи у супружеской пары.

2
Почему Мавру прозвали Рассадницей?

На Руси в день, когда Церковь почитает Мавру, обычно начинают сеять капусту в открытый грунт. Поэтому мученицу здесь и прозвали Рассадницей. И верят, что она помогает крестьянам получить хороший урожай. В народе её часто называют Марфой – на более привычный манер.

Так что день целиком посвящали работе на огороде: высаживали рассаду капусты и засевали семенами других овощей. Грядки часто окропляли святой водой, чтобы защитить от насекомых-вредителей.

Были и запреты. Например, мужчинам в этот день вообще нельзя работать на огороде. В народе верили, что тогда урожая точно не будет никакого. А потому всеми посадками занимались только женщинами. Кстати, если Мавра Рассадница выпадала на четверг, капусту не сажали. Согласно поверью, это бесполезно: гусеницы съедят весь урожай. А потому посадку переносили на другой день. Нельзя было и есть хлеб во время работы: крестьяне верили, что в этом случае молодые ростки склюют куры.

Кстати, день ещё называли Зелёные щи: с середины мая этот суп начинали готовить не из квашеной, а из свежей зелени – щавеля, лебеды или крапивы.

Мавру ещё называли Молочницей. На Руси верили, что именно 16 мая коровы дают самое вкусное и полезное молоко. Пастухи прямо в поле на этом молоке варили кашу, которую назвали "мавринской". Считалось, что такая пища дарит силы и здоровье.

3
Как избавиться от неудач 16 мая?

Согласно поверьям, Мавра Рассадница – идеальный день, чтобы прервать чёрную полосу в жизни. Для этого у крестьян был специальный обряд. Дом украшали свежими веточками берёзы, которые принесли из леса. А одежду на 16 мая подбирали исключительно жёлтого цвета. Считалось, что это обязательно поможет привлечь в дом счастье и прогонит все невзгоды.

4
Что нельзя делать на Мавру Рассадницу?
  • Готовить блюда из молока и употреблять их в пищу. На Мавру Рассадницу разрешается пить только свежее молоко. "А как же мавринская каша?" – спросите вы. Блюда, которые используются для традиционных обрядов, были на Руси исключением.
  • Проливать молоко на стол. Считается, что после этого к вам в дом придут нежданные гости. Причём с нехорошими вестями. В народе верили, что даже если пролить одну каплю, то мелких неприятностей не избежать. С молоком 16 мая обходились крайне осторожно.
  • Заниматься строительством. Согласно поверьям, дом, который строили на Мавру Рассадницу, будет полон бед и несчастий. А самое страшное – использовать материалы, из которых были построены сгоревшие или разрушенные дома. Считается, что ваше жилище постигнет та же участь.
  • Покупать и дарить кому-то носовые платки. Покупка – к скорым похоронам. А если платок подарить, то и вас, и другого человека ждут большие проблемы со здоровьем.
5
Народные приметы на 16 мая
  • Поют соловьи – весна будет плодородной.
  • Зацвела черёмуха – лето будет холодным. И дождливым, если цветов у растения очень много. Черёмуха вообще была очень важна для крестьян. На Руси верили, что её листья могут исцелять раны. А потому лечили все болезни черёмуховым отваром. А лепестки клали дома, чтобы прогнать тёмные силы.
  • Во время цветения черёмухи тепло – такая же погода будет и во время посевных работ.
  • Стоит жара – зима будет морозной.
  • Грозовые тучи – плохая погода простоит ещё долго.
  • Сколько в небе птиц, столько и счастья вас ждёт этим летом.
  • Птицы свили много гнезд – урожай будет хорошим.
  • Небольшие тучи – скоро поднимется сильнейший ветер.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

16.05.2021 08:28
- гость -

Ничего не строили и боялись пролить молоко? Потому что опиум для народа хорошо распространяли

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