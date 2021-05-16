Коридор затмений: когда он начнётся в 2021 году и какими бедами нам грозит

Скоро на Земле начнётся очередной коридор затмений. Астрономы не видят в этом явлении ничего удивительного. А вот астрологи убеждены: это особый период, который грозит каждому из нас большими бедами. Ещё его называют кармическим: мол, Вселенная преподаст нам важные, но очень болезненные уроки. Рассказываем, когда коридор затмений в 2021 году, можно ли жениться в это время и что делать, чтобы прожить период спокойно.
По словам астрологов, он опасен далеко не для всех знаков зодиака. Но эффект этого явления ощущают на себе абсолютно все. Это период нестабильности: люди начинают чувствовать необъяснимую тревогу, раздражительность и неуверенность в собственных силах. Многие жалуются, что испытывают постоянную усталость и сонливость.
Из-за этого повышается риск ошибок в делах, ссор с близкими, расставаний и даже болезней. Поэтому астрологи предупреждают, что в коридор затмений лучше не принимать никаких важных решений. Есть большая вероятность, что вы потом очень об этом пожалеете. Эффекты от ваших действий могут подпортить вам жизнь если не навсегда, то очень надолго.
Считается, что эффект от коридора затмений тесно связан с кармой. Причём события, которые происходят в этот непростой период, влияют на следующие 18 лет вашей жизни. А потому особенно важно знать, чего ни в коем случае нельзя делать между лунным и солнечным затмениями.
Некоторые астрологи сравнивают это с захламлённой комнатой, в которой внезапно зажёгся яркий свет. Один человек испугается, другой – обрадуется, а третий попробует придумать с ним что-нибудь интересное. Но не каждый заметит, что лучи осветили тот хлам, который накопился в комнате за долгое время. Так вот, хлам, считают астрологи, – это проблемы, которые мы долго не можем решить. А свет – это коридор затмений. Другими словами, это время, когда мы можем разобраться в себе и своих делах. Обдумать, почему раньше реализовать задуманное не получалось.
И тот, кто пройдёт это кармическое испытание, станет сильнее, успешнее и счастливее.
О главном мы уже сказали: никаких необдуманных и поспешных решений. Спонтанность – не лучшая вещь во время коридора затмений. Именно поступки, которые вы совершили на эмоциях, потом будет тяжелее всего исправлять.
Астрологи считают, что в коридор затмений нельзя:
- Планировать большие дела и новые проекты, приобретать недвижимость и автомобили, менять работу, начинать бизнес и переезжать – такие решения лучше отложить до середины лета.
- Соглашаться на плановые операции и серьёзные косметические процедуры.
- Жениться. Но если вы на 200% уверены в партнёре, то можно. Причём лучше это сделать в период самого затмения. Такие браки считаются очень крепкими. Но и если выбор был ошибочным, расставание будет очень тяжёлым и болезненным.
- Расставаться. Вполне возможно, что вы потом пожалеете. Но вернуть уже ничего не получится.
- Давать и брать деньги в долг.
- Ввязываться в конфликты и поддаваться на провокации.
Жить надо спокойно, уверены астрологи. Ничего страшного не происходит, просто следует перестраховаться и не принимать важных решений. А размеренно прожить эти две недели, обдумывая, анализируя и взвешивая свои шаги, вполне можно.
А ещё это отличный период для того, чтобы завершить старые дела. Вы ведь помните о кармическом испытании и хламе в комнате? Поэтому нужно:
- внимательно относиться к своему здоровью;
- следить за своими словами и за отношениями с близкими;
- избавиться от всех старых и ненужных вещей;
- дарить близким подарки, делать пожертвования нуждающимся;
- простить людям все обиды;
- самому попросить прощения у тех, кого обидели, чтобы избавиться от чувства вины;
- заняться активностями и привести своё тело в форму;
- поблагодарить Вселенную за то, что у вас сейчас есть в жизни.
С такой инструкцией, уверены астрологи, вы переживёте период коридора затмений относительно спокойно.
Да, в конце года Землю ждёт ещё один коридор. Начнётся он с лунного затмения 19 ноября 2021 года и закончится солнечным затмением 4 декабря 2021 года.
Комментарии