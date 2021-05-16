Воскресенье, 16 Май, 08:55

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74
€ 89,62
22°


4931691 +8790
Обь
519см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Стрельба в школе в КазаниДень Победы-2021Майские каникулы-2021
Вопрос дня



Коридор затмений: когда он начнётся в 2021 году и какими бедами нам грозит

, ИА "Амител"
Астрологи уверены, что нас ждёт череда ссор, ошибок и расставаний
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Скоро на Земле начнётся очередной коридор затмений. Астрономы не видят в этом явлении ничего удивительного. А вот астрологи убеждены: это особый период, который грозит каждому из нас большими бедами. Ещё его называют кармическим: мол, Вселенная преподаст нам важные, но очень болезненные уроки. Рассказываем, когда коридор затмений в 2021 году, можно ли жениться в это время и что делать, чтобы прожить период спокойно.

1
Когда коридор затмений в 2021 году?
В 2021 году коридор откроется полным лунным затмением 26 мая, а завершится солнечным – 10 июня. Период между этими датами большинство астрологов и определяют как таинственный коридор затмений. Но есть и те, кто считает, что затмение начинает влиять на человека за неделю до его появления и потом воздействует ещё около семи дней после. Такие специалисты считают, что коридор продлится с 19 мая по 17 июня.
2
Что это вообще такое?
В астрологии так называют явление, когда лунное и солнечное затмения происходят друг за другом, а промежуток между ними – около двух недель. Иногда затмений бывает сразу три: тогда коридор длится около месяца.
3
Чем опасен коридор затмений?

По словам астрологов, он опасен далеко не для всех знаков зодиака. Но эффект этого явления ощущают на себе абсолютно все. Это период нестабильности: люди начинают чувствовать необъяснимую тревогу, раздражительность и неуверенность в собственных силах. Многие жалуются, что испытывают постоянную усталость и сонливость.

Из-за этого повышается риск ошибок в делах, ссор с близкими, расставаний и даже болезней. Поэтому астрологи предупреждают, что в коридор затмений лучше не принимать никаких важных решений. Есть большая вероятность, что вы потом очень об этом пожалеете. Эффекты от ваших действий могут подпортить вам жизнь если не навсегда, то очень надолго.

4
Почему его называют кармическим?

Считается, что эффект от коридора затмений тесно связан с кармой. Причём события, которые происходят в этот непростой период, влияют на следующие 18 лет вашей жизни. А потому особенно важно знать, чего ни в коем случае нельзя делать между лунным и солнечным затмениями.

Некоторые астрологи сравнивают это с захламлённой комнатой, в которой внезапно зажёгся яркий свет. Один человек испугается, другой – обрадуется, а третий попробует придумать с ним что-нибудь интересное. Но не каждый заметит, что лучи осветили тот хлам, который накопился в комнате за долгое время. Так вот, хлам, считают астрологи, – это проблемы, которые мы долго не можем решить. А свет – это коридор затмений. Другими словами, это время, когда мы можем разобраться в себе и своих делах. Обдумать, почему раньше реализовать задуманное не получалось.

И тот, кто пройдёт это кармическое испытание, станет сильнее, успешнее и счастливее.

5
Что нельзя делать во время коридора затмений?

О главном мы уже сказали: никаких необдуманных и поспешных решений. Спонтанность – не лучшая вещь во время коридора затмений. Именно поступки, которые вы совершили на эмоциях, потом будет тяжелее всего исправлять.

Астрологи считают, что в коридор затмений нельзя:

  • Планировать большие дела и новые проекты, приобретать недвижимость и автомобили, менять работу, начинать бизнес и переезжать – такие решения лучше отложить до середины лета.
  • Соглашаться на плановые операции и серьёзные косметические процедуры.
  • Жениться. Но если вы на 200% уверены в партнёре, то можно. Причём лучше это сделать в период самого затмения. Такие браки считаются очень крепкими. Но и если выбор был ошибочным, расставание будет очень тяжёлым и болезненным.
  • Расставаться. Вполне возможно, что вы потом пожалеете. Но вернуть уже ничего не получится.
  • Давать и брать деньги в долг.
  • Ввязываться в конфликты и поддаваться на провокации.
6
Почти ничего нельзя... А как же тогда жить?

Жить надо спокойно, уверены астрологи. Ничего страшного не происходит, просто следует перестраховаться и не принимать важных решений. А размеренно прожить эти две недели, обдумывая, анализируя и взвешивая свои шаги, вполне можно.

А ещё это отличный период для того, чтобы завершить старые дела. Вы ведь помните о кармическом испытании и хламе в комнате? Поэтому нужно:

  • внимательно относиться к своему здоровью;
  • следить за своими словами и за отношениями с близкими;
  • избавиться от всех старых и ненужных вещей;
  • дарить близким подарки, делать пожертвования нуждающимся;
  • простить людям все обиды;
  • самому попросить прощения у тех, кого обидели, чтобы избавиться от чувства вины;
  • заняться активностями и привести своё тело в форму;
  • поблагодарить Вселенную за то, что у вас сейчас есть в жизни.

С такой инструкцией, уверены астрологи, вы переживёте период коридора затмений относительно спокойно.

7
А ещё коридоры затмений в 2021 году будут?

Да, в конце года Землю ждёт ещё один коридор. Начнётся он с лунного затмения 19 ноября 2021 года и закончится солнечным затмением 4 декабря 2021 года.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:42
Голливудская дива Меган Фокс отмечает юбилей. Фото красавицы 8
08:12
Суровые и беспощадные дачные будни в России 0
07:40
Две школьницы пропали в Горном Алтае 0
07:15
Коридор затмений: когда он начнётся в 2021 году и какими бедами нам грозит 0
06:36
Народные приметы 16 мая. Кому нельзя работать на огороде на Мавру Рассадницу 1
06:01
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 16 мая 0
23:37
Такой день. Митинг против застройки в Барнауле и рост рейтинга Томенко 0
22:39
В Госдуме обсудят меры против WhatsApp за сбор персональных данных 4
21:38
Три полуграции: главные женщины в жизни Булгакова 1
20:30
Виктор Томенко поднялся на пять позиций в российском медиарейтинге 5
20:00
Шойгу продал свои работы из дерева, которые показывал Путину 6
19:34
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 19 мая 0
18:59
Магнитную бурю в середине мая "отменили" 1
18:26
Алтайскому экс-министру не удалось обжаловать приговор 5
17:46
Барнаул цветёт и пахнет. Фото 2
17:17
Две тысячи жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей 2
16:50
10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Красноярском крае 1
16:30
Детский отдых стал доступнее. "Единая Россия" добилась кешбэка 50% за детский отдых 0
15:53
Более 8,7 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:28
Соцсети: подросток пришёл в барнаульскую школу с ножом 16
14:55
Барнаулец стал вице-чемпионом Европы по бодибилдингу 1
14:20
Турист с Урала погиб при сплаве в Горном Алтае 3
13:47
Вандалы разрушили десятки могильных плит на алтайском кладбище 5
13:12
Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай 0
12:37
Сотни барнаульцев вышли на митинг против застройки частного сектора 64
12:01
В барнаульской школе пройдёт открытый урок биатлона 2
11:39
В барнаульском зоопарке появится зебра 1
11:11
Бийчане жалуются на зловоние из-за завалов мусора рядом с баками 8
10:38
Свыше 200 человек пострадали в Ухане от торнадо 0
10:02
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 5
09:38
В Горном Алтае пригрозили ввести строгие антиковидные запреты 4
09:09
Какое новое пособие хотят ввести для пенсионеров в России? 15
08:34
Что изменилось в правилах весенней охоты в Алтайском крае и почему так недовольны экологи? 8
08:07
Прекратить огонь. Как Госдума ужесточит контроль за оружием и СМИ 21
07:32
Лакоманьяки: подборка самого странного маникюра 4
07:03
Народные приметы 15 мая. Почему надо считать деньги и как привлечь удачу в Борисов день 0
06:33
Когда мангала нет, а пожарить шашлыки очень хочется 1
06:01
Жара до +28 градусов и небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 15 мая 0
23:49
Такой день. Рост смертности и очередь из культурных людей 0
23:13
Власти РФ отсрочили ограничения для консульства США в России 2
22:46
Жителя Алтайского края подозревают в убийстве пенсионерки и поджоге дома 0
22:15
Доктор Мясников заявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 в России 4
21:43
Издание VTimes.io включили в список СМИ-иноагентов 0
21:19
Виктор Томенко оценил роль Алтайского края в развитии органического сельского хозяйства 1
20:45
Испания может открыться для туристов в ближайшее время 0
20:12
Ещё 17 километров федеральной трассы отремонтируют в Алтайском крае 0
19:55
Смертность в Алтайском крае выросла почти на 30% 12
19:33
Барнаульцы собрались в огромную очередь, чтобы попасть на постановку "Евгений Онегин" 4
19:19
Председатель Алтайского Заксобрания подал документы на предварительное голосование ЕР 4
19:07
Второй товар за 1 рубль: новый магазин "Галамарт" открыли в ТРЦ "Огни" 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.