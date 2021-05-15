Что изменилось в правилах весенней охоты в Алтайском крае и почему так недовольны экологи?

В Алтайском крае завершилась весенняя охота на пернатую и боровую дичь. В этом году она была впервые организована по новой схеме. Что изменилось для охотников, в связи с чем были приняты такие меры и какие ещё ввели ограничения, об этом читайте на amic.ru.
На самом деле, уточняют в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии, практиковать новую схему начали ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса это прошло незамеченным для многих.
А суть заключается в том, что охоту на пернатую дичь в регионе открывали поочерёдно. Регион при этом поделили на три зоны, в каждой из них охота длилась от семи до десяти дней.
В южную зону вошли шесть районов края (Змеиногорский, Локтевский, Рубцовский, Романовский, Третьяковский и Шипуновский). Здесь с 1 по 7 апреля была разрешена добыча пролётного гуся гуменника.
С 7 по 16 апреля на него была открыта охота в северной группе районов (Алейский, Быстроистокский, Каменский, Крутихинский, Курьинский, Мамонтовскиий, Усть-Калманскийм, Усть-Пристанский и в левобережной части Шелаболихинского).
На водоплавающую и боровую дичь охотились на территории всего края с 27 апреля по 6 мая включительно.
Да. В этом году из 58 районов Алтайского края на гуся охотиться можно было только в 20 районах. И речь идёт исключительно о гусе гуменнике. Ежегодно над Алтайским краем пролетают более 150 тысяч птиц – представителей этого вида. На них охота разрешена, а на серого гуся – по-прежнему под запретом.
Кроме того, отстрел ограничили на 50 озёрах и прудах, на местах насидки, гнездования и отдыха водоплавающей миграционной дичи. Охоту на селезней уток разрешено было проводить только с подсадной уткой из укрытий. Такая мера также относится к ограничительным.
Охотники в один голос говорят, что 10 дней слишком мало. Сложно подгадать с погодой, с работой и другими делами. В итоге поохотиться удалось в среднем два-три дня.
Экологи тоже крайне недовольны. Но они заняли противоположную позицию и настаивают на том, что весеннюю охоту и вовсе нужно отменить, чтобы сохранить популяцию перелётных птиц.
Как пояснил на пресс-конференции заместитель министра, начальник управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края Максим Катернюк, ведомство выбрало золотую середину, установив охоту по новым правилам. Закон допускает введение ограничений на региональном уровне, и федеральный центр идёт навстречу. Эту практику они ведут последние 10 лет. Если региональные законы об охоте не принимать, тогда она будет вестись в полном объёме по федеральным срокам. Но в этом случае ущерб природным ресурсам мог бы оказаться слишком большим.
Сейчас никакой критической ситуации в регионе с популяцией дичи нет, поэтому полностью отменять охоту тоже было бы не целесообразно, отметил замминистра.
Пока об этом говорить преждевременно. Как пояснил Максим Катернюк, в третьем квартале 2021 года предложения, связанные с ограничением охоты, рассмотрят на краевом Общественном совете Минприроды.
На август запланированы консультации с учёными и орнитологами, которые смогут дать оценку, как разделение на зоны повлияло на численность популяции.
"Все доводы, поступившие в наше ведомство, будут рассмотрены, им будет дана оценка специалистов для формирования основы обновлённых параметров", – пояснил чиновник.
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