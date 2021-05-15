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Что изменилось в правилах весенней охоты в Алтайском крае и почему так недовольны экологи?

, ИА "Амител"
В 2021 году регион поделили на три зоны и сократили срок проведения охоты до 10 дней

В Алтайском крае завершилась весенняя охота на пернатую и боровую дичь. В этом году она была впервые организована по новой схеме. Что изменилось для охотников, в связи с чем были приняты такие меры и какие ещё ввели ограничения, об этом читайте на amic.ru.

1
Как изменились правила охоты в Алтайском крае в 2021 году?

На самом деле, уточняют в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии, практиковать новую схему начали ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса это прошло незамеченным для многих.

А суть заключается в том, что охоту на пернатую дичь в регионе открывали поочерёдно. Регион при этом поделили на три зоны, в каждой из них охота длилась от семи до десяти дней.

В южную зону вошли шесть районов края (Змеиногорский, Локтевский, Рубцовский, Романовский, Третьяковский и Шипуновский). Здесь с 1 по 7 апреля была разрешена добыча пролётного гуся гуменника.

С 7 по 16 апреля на него была открыта охота в северной группе районов (Алейский, Быстроистокский, Каменский, Крутихинский, Курьинский, Мамонтовскиий, Усть-Калманскийм, Усть-Пристанский и в левобережной части Шелаболихинского).

На водоплавающую и боровую дичь охотились на территории всего края с 27 апреля по 6 мая включительно.

2
Охота на гуся была открыта только в 20 районах?

Да. В этом году из 58 районов Алтайского края на гуся охотиться можно было только в 20 районах. И речь идёт исключительно о гусе гуменнике. Ежегодно над Алтайским краем пролетают более 150 тысяч птиц – представителей этого вида. На них охота разрешена, а на серого гуся – по-прежнему под запретом.

Кроме того, отстрел ограничили на 50 озёрах и прудах, на местах насидки, гнездования и отдыха водоплавающей миграционной дичи. Охоту на селезней уток разрешено было проводить только с подсадной уткой из укрытий. Такая мера также относится к ограничительным.

3
Почему в других регионах России охота ещё идет, а у нас её уже закрыли?

Охотники в один голос говорят, что 10 дней слишком мало. Сложно подгадать с погодой, с работой и другими делами. В итоге поохотиться удалось в среднем два-три дня.

Экологи тоже крайне недовольны. Но они заняли противоположную позицию и настаивают на том, что весеннюю охоту и вовсе нужно отменить, чтобы сохранить популяцию перелётных птиц.

Как пояснил на пресс-конференции заместитель министра, начальник управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края Максим Катернюк, ведомство выбрало золотую середину, установив охоту по новым правилам. Закон допускает введение ограничений на региональном уровне, и федеральный центр идёт навстречу. Эту практику они ведут последние 10 лет. Если региональные законы об охоте не принимать, тогда она будет вестись в полном объёме по федеральным срокам. Но в этом случае ущерб природным ресурсам мог бы оказаться слишком большим.

Сейчас никакой критической ситуации в регионе с популяцией дичи нет, поэтому полностью отменять охоту тоже было бы не целесообразно, отметил замминистра. 

4
Сколько добыли дичи на весенней охоте в Алтайском крае?
Итоги весеннего сезона пока подводить преждевременно, так как у охотников ещё не вышел 20-дневный срок сдачи путёвок (разрешение на добычу). В них охотники вносят данные о каждой добытой особи. Но, исходя из опыта предыдущих лет, можно предполагать, что в среднем было добыто порядка 700-1100 особей перелётного гуся. И это допустимый объём изъятия охотничьего ресурса из природы.
А вот итоги по нарушениям подвести уже можно. Всего инспекторы выписали более 80 административных протоколов за нарушения правил охоты. Например, за отстрел с подхода, несвоевременное внесение добытой дичи в путёвку.
Есть и уголовные дела за браконьерство. Незаконные факты добычи копытных животных зафиксировали в заказнике "Обской". На этой особой  природоохранной территории браконьеры убили двух лосей. Подозреваемые уже установлены. Те, кого удалось задержать, дали показания.
5
Весенняя охота в 2022 году пройдёт по этой же схеме?

Пока об этом говорить преждевременно. Как пояснил Максим Катернюк, в третьем квартале 2021 года предложения, связанные с ограничением охоты, рассмотрят на краевом Общественном совете Минприроды.

На август запланированы консультации с учёными и орнитологами, которые смогут дать оценку, как разделение на зоны повлияло на численность популяции.

"Все доводы, поступившие в наше ведомство, будут рассмотрены, им будет дана оценка специалистов для формирования основы обновлённых параметров", – пояснил чиновник.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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