Как могут изменить условия маткапитала и на что его можно будет потратить в 2021 году?

Зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова считает, что пришло время расширять возможности применения материнского капитала. Вице-премьер обратилась к президенту Владимиру Путину с соответствующим предложением. О том, куда ещё можно будет потратить (конечно, если президент одобрит) материнский капитал и на каких условиях, читайте на amic.ru.
Татьяна Голикова предлагает внести два новшества для использования материнского капитала, пишет газета "Известия" со ссылками на источники. Вице премьер считает необходимым:
1. Разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию. Речь идёт о частных детских садах. В городах, особенно в густонаселённых районах, попасть в муниципальный детский сад не всегда получается в три года. С яслями вопрос обстоит ещё сложнее.
2. Разрешить использовать денежные средства на строительство и реконструкцию частных домов сразу после рождения ребёнка. Напомним, сейчас такая статья расходов в программе присутствует, но опция становится доступна только при достижении ребёнком трёхлетнего возраста.
Пока официальных комментариев Кремля на эту тему не было. В Минтруде сообщили, что поручения по подготовке соответствующих изменений к ним ещё не поступали.
Законопроект, закрепляющий нововведения, подготовят после его одобрения главой государства.
Предлагали вкладывать материал в облигации. В итоге передумали?
Да, такая инициатива действительно звучала. В правительстве её обсуждали в феврале 2021 года. Её суть в том, чтобы у родителей появилась возможность инвестировать маткапитал в финансовые инструменты. Речь шла исключительно о вкладах в госбанках, облигациях, обеспеченных госгарантиями.
Предложение предполагает, что обналичить тело материнского капитала нельзя в короткие сроки. Семья сможет получать на руки только процентный доход от вклада или облигации.
Пока в правительстве отправили предложение на доработку.
Напомните, на что можно потратить маткапитал в 2021 году?
Маткапиталом можно оплатить образование ребёнка. Посещение детского сада или учёбу в высшем учебном заведении (возраст не старше 25 лет). Также есть возможность направить средства на оплату проживания ребёнка в общежитии при получении среднего и высшего образования. Содержание, присмотр и уход за ребёнком в школе или в детском саду также включён в список.
Будущая пенсия мамы, а также товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации детей-инвалидов из перечня правительства, тоже включены в список возможного использования денежных средств.
Кроме того, семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов, в которых второй ребёнок родился после 1 января 2018 года, имеют право на ежемесячную выплату из средств маткапитала. Распределять средства маткапитала можно одновременно по нескольким направлениям, но наличные деньги по сертификату получить нельзя (кроме ежемесячной выплаты).
В 2021 году размер маткапитала составляет 483 882 рубля на первого ребёнка, при рождении второго ребёнка он увеличивается ещё на 155 550 рублей (таким образом, общая сумма на двух детей 639 432 рубля).
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