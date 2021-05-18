Как отдыхаем и работаем в июне 2021 года и будут ли длинные выходные?

Длинные майские выходные благодаря указу Путина внезапно стали небольшим отпуском для россиян. Правда, не для всех: многим пришлось работать в праздничные дни. После такого отдыха даже нужно заново "вкатываться" в привычный рабочий процесс. Впрочем, и в следующем месяце отдохнуть чуть больше обычного тоже получится: нас ждут выходные из-за празднования Дня России. Немногие вообще помнят, что в июне есть такой праздник. Рассказываем, как мы будем отдыхать и работать в июне.
Как и всегда, 12 июня. Причём государственным праздником этот день стал ещё в 1994 году. А нерабочим его сделали ещё раньше – в мае 1991 года. 12 июня считается днём рождения нашего государства в его современном виде.
А началось всё в 1990 году, когда Советский Союз оказался на грани распада. Тогда по стране шёл "парад суверенитетов" – государства поочерёдно объявляли, что больше не подчиняются общесоветской власти. То же самое случилось и в России. 12 июня 1990 состоялся первый съезд народных депутатов РСФСР, где приняли декларацию о государственном суверенитете России.
Поэтому 12 июня и выбрали в качестве торжественной даты. Сначала праздник назывался Днём принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Такое длинное и замороченное название в итоге не прижилось (уж не знаем почему). Иногда ещё его по ошибке называли Днём независимости России. Чтобы путаницы не возникало, 12 июня 1998 года Борис Ельцин объявил, что теперь праздник называется Днём России. Через четыре года это название официально закрепилось в новой редакции Трудового кодекса РФ.
Отдыхать мы будем три дня подряд: с 12 по 14 июня. День России в этом году выпал на субботу. Соответственно, праздничный выходной переносится на понедельник, 14 июня. А на работу мы выйдем во вторник, 15 июня. Следующая за праздником неделя будет короткой – всего четыре рабочих дня. Естественно, для тех, кто учится или работает на пятидневке.
В общем, отдыхать по случаю Дня России мы будем так:
- 11 июня, пятница – сокращённый рабочий день;
- 12 июня, суббота – День России;
- 13 июня, воскресенье – календарный выходной;
- 14 июня, понедельник – календарный выходной;
- 15 июня, вторник – рабочий день.
В этом году и военные парады, и праздничные салюты удалось провести 9 мая. А потому никакого дополнительного выходного 24 июня ждать не стоит.
Комментарии
12 июня считается днём рождения нашего государства в его современном виде.
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Может всё-таки вырождения?
Верно.
Да сколько уже можно работать между праздниками!
Значит "очень знаменательная" дата для народа, раз не все про него знают!
В первый месяц лета нас ждёт праздник, о котором даже не все помнят
почему-же не помнят, помнят и отмечают как День российского сепаратизма...