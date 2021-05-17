До -3 градусов. Когда в Алтайском крае объявят штормовое предупреждение из-за заморозков?

Тёплая погода сохранится в Алтайском крае до 19 мая, а затем регион накроет волна холода, об этом сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. В период с 20 по 22 мая синоптики объявят штормовое предупреждение из-за заморозков.
"Ещё завтра регион будет в тёплом секторе очередного циклона. Столбики термометров ночью покажут от +8 до +16 градусов. Днём воздух прогреется до +26...+31 градуса. Ночью преимущественно без осадков, днём вероятны дожди с грозами. Ветер усилится, в отдельных районах его порывы достигнут 15-20 метров в секунду", – рассказала синоптик.
В связи с прохождением холодного фронта местами ожидаются дожди и в ночь на 19 мая. А уже днём осадки пройдут повсеместно, в отдельных районах – с грозами. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, днём столбики термометров не поднимутся выше +16...+21 градуса.
20 мая под влиянием арктического антициклона станет ещё прохладнее. Ночью – от +1°С до +6°С, на почве возможны заморозки от 0°С до -3°С. Днём – от +9°С до +14°С. Холодная погода продержится в Алтайском крае до утра субботы. С обеда 22 мая в регионе начнётся потепление.
Как пояснили amic.ru в отделе агрометеорологии и агрометпрогнозов, заморозки могут быть опасны для сельскохозяйственных культур, а также садовых культур, которые сейчас на цвету.
"Заморозки до -4 градусов считаются средними. Всходы озимых и яровых выдерживают испытание холодом до -7...-10 градусов. Но могут пострадать всходы подсолнечника, кукурузы, картофеля, сои. Для них пороговая температура повреждения -1...-4 градуса", – пояснила начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов Светлана Тарасова.
Закрытые бутоны садовых культур, таких как яблоня, вишня, груша, могут пережить похолодание до -4°С, цветки и плодовые завязи – до -2°С. Если бы плодовые деревья начали цвести при пониженном фоне температур, у них бы повысилась морозостойкость, пояснила эксперт. Но так как наши деревья распустились в жаркую и сухую погоду, заморозки могут им навредить.
Комментарии
Сырых поставила себе на телефон приложение "Погода"?
У меня оно слово-в-слово то же самое пишет...