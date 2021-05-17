Евровидение-2021: когда и где смотреть полуфиналы и финал конкурса?

Один из самых известных песенных конкурсов в мире – Евровидение – пройдёт в Роттердаме в 65-й раз. Нидерланды получили право провести мероприятие ещё в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли на год. Рассказываем, когда будут полуфиналы и финал конкурса, а также о том, где его смотреть и кто выступит от России.
Оба полуфинала и финал Евровидения можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале. Начало трансляций в 22:00 по московскому времени.
Нидерланды принимают участие в конкурсе с самого его основания в 1956 году – за прошедшие десятилетия страна побеждала в конкурсе пять раз: в 1957, 1959, 1969, 1975 и 2019 годах.
Нашу страну представит певица Манижа (Manizha) с композицией Russian Woman. Манижа победила на национальном отборе, который прошёл 8 марта 2021 года. За певицу проголосовали 39,7%.
Изначально на Евровидении в Нидерландах Россию должна была представлять группа Little Big с композицией Uno. Однако в 2021 году коллектив отказался от участия в отборе.
Мальта. Букмекеры и специалисты уверены, что победит в этом году Дестини Чукуньере с песней Je me casse. Также среди претенденток – Барбара Прави из Франции с композицией Voilà. Западные журналисты называют Барбару "новой Эдит Пиаф". Впрочем, французы традиционно считаются одними и главных неудачников Евровидения.
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