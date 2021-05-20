Заморозки до -4. Как спасти плодовые деревья и сохранить урожай?

Какая температура опасна для плодовых деревьев и овощных культур?

Сейчас в Алтайском крае пышно цветут яблони, груши, вишни, сливы, жимолость и виноград. Все эти садовые культуры могут пострадать от внезапного кратковременного похолодания. В первую очередь гибнет завязь, которой достаточно понижения температуры до -1 градуса. При -2°С – цветки. Чуть устойчивее – бутоны, они продержатся до -3°С. Самые большие шансы сохраниться есть у только начавших раскрываться почек: им страшны заморозки от -3°С и ниже.

Особенно чувствительны к заморозкам теплолюбивые культуры. Помидоры, высаженные в грунт незакалённой рассадой, а также огурцы и перцы повреждаются при -1 градусе. Ещё более чувствительны к низким температурам баклажаны. Листья капусты, всходы моркови, лука и свёклы гибнут при -6...-7 градусах.

Впрочем, заморозки в мае и даже в начале июня не редкость для нашего региона. А потому садоводам советуют выбирать морозоустойчивые и адаптированные к сибирским условиям культуры, специально выведенные для нашей широты.

"Не надо гоняться за экзотикой. Наши селекционеры учитывали особые условия, поэтому таким сортам яблонь, как "Заветные", "Алтайские румяные", небольшие заморозки не так страшны. Они их легко переживают, не снижая урожая", – советует председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков.