Заморозки до -4. Как спасти плодовые деревья и сохранить урожай?

В период с 20 по 22 мая в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ночных заморозков. Самые низкие температуры синоптики прогнозируют в ночь на 21 мая: местами на почве ожидается до -4 градусов. Между тем в крае уже расцвели яблони, вишни и другие плодовые деревья. И такой мороз может погубить соцветия. Некоторые уже поспешили высадить в грунт помидоры, огурцы, посеяли морковь, салат, взошёл лук и озимый чеснок. О том, как спасти садовые деревья и сохранить урожай, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Сейчас в Алтайском крае пышно цветут яблони, груши, вишни, сливы, жимолость и виноград. Все эти садовые культуры могут пострадать от внезапного кратковременного похолодания. В первую очередь гибнет завязь, которой достаточно понижения температуры до -1 градуса. При -2°С – цветки. Чуть устойчивее – бутоны, они продержатся до -3°С. Самые большие шансы сохраниться есть у только начавших раскрываться почек: им страшны заморозки от -3°С и ниже.
Особенно чувствительны к заморозкам теплолюбивые культуры. Помидоры, высаженные в грунт незакалённой рассадой, а также огурцы и перцы повреждаются при -1 градусе. Ещё более чувствительны к низким температурам баклажаны. Листья капусты, всходы моркови, лука и свёклы гибнут при -6...-7 градусах.
Впрочем, заморозки в мае и даже в начале июня не редкость для нашего региона. А потому садоводам советуют выбирать морозоустойчивые и адаптированные к сибирским условиям культуры, специально выведенные для нашей широты.
"Не надо гоняться за экзотикой. Наши селекционеры учитывали особые условия, поэтому таким сортам яблонь, как "Заветные", "Алтайские румяные", небольшие заморозки не так страшны. Они их легко переживают, не снижая урожая", – советует председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков.
Как спасти цветущие плодовые деревья от заморозков?
Синоптики говорят, что самые сильные заморозки обычно фиксируются с 04:00 до 07:30 утра (до восхода солнца). Поэтому если хотите сохранить будущий урожай, придётся встать очень рано (или вообще не ложиться). Есть несколько способов сделать это, рассказывает Владимир Марков:
"Самый известный – дымовые завесы от заморозков. При этом важно, чтобы горючий материал (гнилушки, опилки, зелёная ботва) не полыхал ярким пламенем, а тлел и выделял как можно больше дыма. Огонь должен быть не открытым. Конечно, делать это нужно на безопасном расстоянии от строений и лучше всего в бочке".
Напомним, в Алтайском крае сейчас действует особый противопожарный режим и разведение костров запрещено. За это правонарушение грозит штраф в размере четырёх тысяч рублей. Совет: вместо костров используйте дымовые шашки.
Опытные садоводы рекомендуют использовать дождевание. Для этого вам потребуется обычная вода, шланг и мелкий распылитель. Как только температура опустится до нулевой отметки, орошайте крону цветущих деревьев. Такой "душ" спасёт от заморозков не только деревья и кустарники, но и грядки.
"Мелкокапельный душ нужно делать периодически. Благодаря поливу в заморозки цветочки и листва покрываются ледяной коркой, но этого не стоит пугаться. Эта ледяная глазурь растает, обеспечив паровую защиту от холода. Ведь всем известно, что вода обладает большой теплоёмкостью, соцветия не пострадают и урожай сохранится", – рассказывает Владимир Марков.
Небольшие деревья можно спасти с помощью нетканого укрывного материала.
Чтобы растения легче пережили заморозки, можно использовать также внекорневые подкормки, рекомендует доцент кафедры плодоовощеводства, ботаники и биотехнологии растений АГАУ Татьяна Кузнецова. Растения поливают из лейки или ручного опрыскивателя калиевым или фосфорным раствором. Также применяют специальные препараты адаптогены, которые помогут растениям выстоять в холода и восстановить силы.
Задымление и подкормку также используют для спасения овощных культур. Можно применить и дождевание. Для этого с вечера, за несколько часов до наступления предполагаемых заморозков, нужно опрыскать водой каждый куст.
Но одним из эффективных способов являются индивидуальные укрытия. Самый простой вариант: купить дуги и плёнку и сделать из них парник (если вы ещё этого не сделали). В нём растения будут защищены от мороза.
Плёнку нужно накидывать на опору, которая выше растений. Чем плотнее укрытие, тем лучше теплоизоляция; чем выше дуги каркаса укрытия и больше объём воздуха под ними, тем эффективнее защита.
Также используют колпаки из пластиковых бутылок, стеклянные банки. Очень важно снизу плотно подсыпать такие колпаки землёй. Пластик или стекло не должны касаться листьев. В противном случае растения пострадают даже сильнее, чем полностью открытые побеги.
Также можно защитить растения тонкими неткаными материалами ("спанбонд"). Их укладывают прямо на растения и можно не снимать несколько дней. Но тонкое полотно не спасёт при сильных и средних заморозках, либо его придётся сворачивать в несколько слоёв, а это невыгодно с экономической точки зрения.Небольшие растения можно спасти от заморозков, окучив или полностью засыпав землёй. Но этот способ хорош на короткий промежуток времени, так как большинство из них не могут долго находиться в темноте и нуждаются в разокучивании через два-три дня.
Комментарии
Какой дым!!!??? Путин что сказал, забыли!!???
Заморозки у нас во второй половине мая бывают почти каждый год. Садоводы об этом как бы в курсе.