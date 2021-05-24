Что изменилось при получении налогового вычета в России?

Что изменилось при оформлении налогового вычета?

С 21 мая этого года для получения налогового вычета не надо будет собирать документы для подтверждения, заполнять декларацию и посещать налоговую инспекцию.

Вычет будет оформляться автоматически. Человеку потребуется лишь подписать неквалифицированной электронной подписью (доступна бесплатно) предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика.

Следует отметить, что по упрощённой системе налоговый вычет можно будет получить только на определённые позиции.