Понедельник, 24 Май, 10:02

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,58
€ 89,94
25°


5001505 +0
Обь
511см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле. Как доехать и что посмотретьВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Что изменилось при получении налогового вычета в России?

, ИА "Амител"
Рассказываем, как упростили порядок получения налогового вычета за покупку жилья и что нужно, чтобы его оформить
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Новый порядок получения налоговых вычетов действует в России с 21 мая. Подать заявление на возврат средств стало проще, но это изменение затронуло только часть расходов. Что изменилось и на что именно можно оформить вычет по упрощённой системе, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое налоговый вычет?

Каждый официально работающий россиянин платит налог на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от зарплаты. Налоговый вычет – это сумма, уменьшающая налоговую базу (величину облагаемого НДФЛ дохода).

Государство позволяет вернуть часть уплаченных средств. Это можно сделать при покупке квартиры, строительстве дома. Кроме того, возврат оформляют за оплату лечения, образования, занятий спортом, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение, инвестиции. Есть ещё и профессиональные налоговые вычеты.

2
Что изменилось при оформлении налогового вычета?

С 21 мая этого года для получения налогового вычета не надо будет собирать документы для подтверждения, заполнять декларацию и посещать налоговую инспекцию.

Вычет будет оформляться автоматически. Человеку потребуется лишь подписать неквалифицированной электронной подписью (доступна бесплатно) предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика.

Следует отметить, что по упрощённой системе налоговый вычет можно будет получить только на определённые позиции.

3
То есть заявление на вычет появится в моём личном кабинете автоматически?

Всё верно. Заявление будет сформировано автоматически, если у вас есть право на получение налогового вычета. Останется только его утвердить.

Помимо имеющихся у налоговой сведений, необходимую информацию она будут запрашивать у органов исполнительной власти и банков в рамках информационного взаимодействия. Но изменения только вступили в силу и к такому обмену из финансовых компаний успел подключиться на старте только ВТБ.

Далее список налоговых агентов будет расширяться. Ожидается, что в него, в первую очередь, войдут все крупные банки, а после – и более мелкие.

4
Что сделать, чтобы получить вычет по упрощённой схеме?

Ничего делать не нужно, нужно только следить за информацией в личном кабинете. Заявление на вычет налоговая инспекция будет формировать не позднее 20 марта (по сведениям, представленным до 1 марта) и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 1 марта.

Тут вы сможете отследить информацию о статусе заявления. Через 30 дней налоговая подтвердит или откажет в вычете. Столько времени будет длиться камеральная проверка. Кстати, раньше время проверки составляло три месяца.

5
На какие именно расходы налоговый вычет можно оформить по "упрощёнке"?

В упрощённом порядке вычет из НДФЛ физлица могут получить только по расходам на покупку дома, квартиры, комнаты, земельного участка с домом и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС).

Напомним, по закону россияне имеют право вернуть до 13% от стоимости жилья, но не более чем 260 тысяч рублей (плюс налоговый вычет по процентам по ипотеке).

При этом право собственности на имущество должно быть зарегистрировано. Налогоплательщик купил жильё на свои кровные, а не получил в дар или по наследству (кстати, покупку недвижимости у близких родственников налоговая с большой долей вероятности не пропустит). Ещё одно условие – у налогоплательщика есть доходы, с которых он платит НДФЛ.

В упрощённом порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.

6
Через какое время я смогу получить возврат?
Если налоговая подтвердит ваше право на налоговый вычет, деньги зачислят не позже 15 рабочих дней с даты окончания камеральной проверки. Раньше срок ожидания денежных средств составлял один месяц. 
7
А что насчёт других вычетов?

Чтобы получить налоговый вычет, например, за оплату обучения в вузе или лечение, по-прежнему придётся собирать документы и подавать декларацию в налоговую инспекцию.

Алгоритм действий выглядит так:

  • Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ (лучше это сделать в личном кабинете, так как там уже загружена информация по вашей справке 2 НДФЛ);

  • Подготовить копии документов, подтверждающих право на получение вычета;

  • Предоставить в налоговый орган по месту жительства или МФЦ заполненную декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на получение вычета.

Налоговая инспекция России ведёт разработку других сервисов. В ближайшем будущем таким же образом можно будет оформить налоговый вычет на лечение, обучение, занятия спортом.
Материалы по теме

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:53
Пепельницу скинули на Lexus из окна многоэтажки в Барнауле 1
09:42
Двух пропавших в Горном Алтае школьниц нашли живыми 1
09:30
Последняя пара финалистов: конкурс "Выходи за меня" подошел к концу 0
09:17
Отдыхающего на дереве медведя заметили в Алтайском заповеднике 0
09:02
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём славянской письменности и культуры 1
08:48
Главный синоптик России предупредил о "несусветной жаре" в Сибири 0
08:36
Врач перечислил привычки, которые снижают риск развития рака 1
08:23
Посёлки для фермеров, кварталы для врачей. Что ждёт рынок малоэтажного жилья на Алтае 7
08:11
Что изменилось при получении налогового вычета в России? 0
07:59
Пропавшего мужчину три недели ищут в Барнауле 0
07:34
Барнаульская кунсткамера и спонтанный сеанс татуировки: чем удивили горожан на Ночи музеев 0
07:15
Около пяти миллионов человек посмотрят Кубок мира по гребле в Барнауле 11
06:50
Трое детей и двое взрослых пострадали в аварии в Барнауле 2
06:36
До свидания, до скорых встреч. Как Барнаул простился с Кубком мира по гребле 5
06:14
24 мая в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы 0
23:41
Такой день. Закрытие Кубка мира в Барнауле и массовое отключение воды 0
22:41
В ГИБДД назвали виновника жёсткого ДТП в Барнауле 8
21:40
Автомобиль перевернулся на тротуар при жёстком ДТП в Барнауле 3
20:33
Дмитрий Медведев объяснил слова об обязательной вакцинации 3
19:51
232 тысячи жителей Алтайского края поставили прививку от ковида 1
19:30
Крушение воздушного шара произошло на Украине 1
18:59
Свыше 5 млн случаев COVID-19 выявили в России 0
18:27
Алтайского футболиста избили после конфликта с тренером в Армении 1
17:50
Пригожин объяснил, почему Манижа не победила в финале Евровидения-2021 3
17:25
Россияне завоевали ещё три медали на Кубке мира по гребле в Барнауле 0
16:54
Свыше сотни человек могли погибнуть при извержении вулкана в Конго 0
16:19
"Динамо-Барнаул" разгромно проиграло "Звезде" 0
15:43
Закрытие II этапа Кубка мира по гребле. Фоторепортаж 2
15:10
Томенко выступил на закрытии II этапа Кубка мира по гребле в Барнауле 6
14:37
Ещё 12 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай 1
14:00
Молния разнесла в щепки опору ЛЭП в Алтайском крае 0
13:19
Виктор Томенко пришёл к болельщикам на Кубке мира в Барнауле 12
13:02
Последний день II этапа Кубка мира по гребле в Барнауле. Фоторепортаж 10
12:33
Барнаульский "Коммунальщик" одержал две победы в Санкт-Петербурге 1
12:03
Миграционный отток населения Алтайского края удвоился 18
11:29
Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:14
В Африке началось извержение вулкана-убийцы 0
10:43
Сибиряк заплатил 30 тысяч рублей за тур на Алтай для хорька 3
10:11
20 человек погибли на ультрамарафоне в Китае 6
09:38
Более 100 тысяч барнаульцев на сутки останутся без горячей воды 1
09:05
Цены на красную икру в России достигли максимума за 10 лет 15
08:35
Пять человек пострадали в серьёзной аварии на Чуйском тракте 1
08:04
Соревнования по гребле: заключительный день. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле? 6
07:34
Мишустин назвал создание эффективных вакцин от коронавируса победой России 1
07:06
Когда в Барнауле начнётся пляжный сезон и где можно будет искупаться? 12
06:58
Кто победил на Евровидении-2021 и на каком месте Россия? 10
06:34
"Каратэ-пацаны", скелеты животных и расписные вёсла. Как в Барнауле прошла "Музейная ночь" 0
06:01
Жара до +32 градусов придёт в Алтайский край 23 мая 0
23:33
Такой день. Выпускные и открытие "Музейной ночи" 0
22:41
Татуировки, мумии животных и живая музыка: как проходит "Музейная ночь" в Барнауле 0
21:35
Мишустин заявил, что в России не будут полностью переходить на дистанционное обучение 0
20:32
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Алтайском крае 0
19:31
В Барнауле открыли всероссийскую акцию "Музейная ночь" 0
19:10
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей 8
18:41
Более семи тысяч доз вакцины, разработанной новосибирскими учёными, поступило на Алтай 0
18:09
Из-за подъёма уровня воды в Бийске закрыли понтонный мост 0
17:30
Эксперты высоко оценили систему безопасности предварительного голосования "Единой России" 0
17:10
ЦБ России обсудит биржевые инструменты и их использование бизнесом в Барнауле 0
16:47
С начала вакцинации от коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров 3
16:10
Серьёзный пожар произошёл в частном секторе в Барнауле. Обновлено 1
15:41
Прокуратура проверит видео из Таганрога, на котором школьник угрожает учителю 0
15:14
В России для мигрантов введут специальный правовой режим 1
14:32
Танцующие под дождём. В барнаульских школах прошли последние звонки 22
14:18
Работы по реконструкции моста во Власихе завершены на 75% 0
13:56
Два сотрудника Росгвардии погибли на учениях в Мурманской области 1
13:16
Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки 0
12:53
YouTube будет вставлять рекламу во все ролики 6
12:15
Новосибирца осудят за убийство, совершённое 28 лет назад в Барнауле 3
11:54
Российским дачникам объяснили запрет на петрушку 14
11:20
"Концлагерь" для собак обнаружили в пригороде Барнаула 11
10:54
Уровень воды в Бии значительно поднялся 0
10:16
Россиян предупредили о дефиците бензина 13
09:55
Участок трассы между двумя сёлами в Алтайском крае отремонтируют досрочно 0
09:15
Ностальгия в глаз попала. Все участники России на Евровидении 1
08:33
Не только Губерниев. Кто комментирует Кубок мира по гребле в Барнауле? 9
08:06
Танцы с медведем. Как прошёл второй день II этапа Кубка мира по гребле в Барнауле 3
07:33
Мумии животных и 600 телевизоров. Куда сходить в "Музейную ночь" в Барнауле? 5
07:04
Соревнования по гребле: день третий. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле? 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.