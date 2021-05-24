Что изменилось при получении налогового вычета в России?

Новый порядок получения налоговых вычетов действует в России с 21 мая. Подать заявление на возврат средств стало проще, но это изменение затронуло только часть расходов. Что изменилось и на что именно можно оформить вычет по упрощённой системе, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Каждый официально работающий россиянин платит налог на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от зарплаты. Налоговый вычет – это сумма, уменьшающая налоговую базу (величину облагаемого НДФЛ дохода).
Государство позволяет вернуть часть уплаченных средств. Это можно сделать при покупке квартиры, строительстве дома. Кроме того, возврат оформляют за оплату лечения, образования, занятий спортом, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение, инвестиции. Есть ещё и профессиональные налоговые вычеты.
С 21 мая этого года для получения налогового вычета не надо будет собирать документы для подтверждения, заполнять декларацию и посещать налоговую инспекцию.
Вычет будет оформляться автоматически. Человеку потребуется лишь подписать неквалифицированной электронной подписью (доступна бесплатно) предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика.
Следует отметить, что по упрощённой системе налоговый вычет можно будет получить только на определённые позиции.
Всё верно. Заявление будет сформировано автоматически, если у вас есть право на получение налогового вычета. Останется только его утвердить.
Помимо имеющихся у налоговой сведений, необходимую информацию она будут запрашивать у органов исполнительной власти и банков в рамках информационного взаимодействия. Но изменения только вступили в силу и к такому обмену из финансовых компаний успел подключиться на старте только ВТБ.
Далее список налоговых агентов будет расширяться. Ожидается, что в него, в первую очередь, войдут все крупные банки, а после – и более мелкие.
Ничего делать не нужно, нужно только следить за информацией в личном кабинете. Заявление на вычет налоговая инспекция будет формировать не позднее 20 марта (по сведениям, представленным до 1 марта) и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 1 марта.
Тут вы сможете отследить информацию о статусе заявления. Через 30 дней налоговая подтвердит или откажет в вычете. Столько времени будет длиться камеральная проверка. Кстати, раньше время проверки составляло три месяца.
В упрощённом порядке вычет из НДФЛ физлица могут получить только по расходам на покупку дома, квартиры, комнаты, земельного участка с домом и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС).
Напомним, по закону россияне имеют право вернуть до 13% от стоимости жилья, но не более чем 260 тысяч рублей (плюс налоговый вычет по процентам по ипотеке).
При этом право собственности на имущество должно быть зарегистрировано. Налогоплательщик купил жильё на свои кровные, а не получил в дар или по наследству (кстати, покупку недвижимости у близких родственников налоговая с большой долей вероятности не пропустит). Ещё одно условие – у налогоплательщика есть доходы, с которых он платит НДФЛ.
В упрощённом порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.
Чтобы получить налоговый вычет, например, за оплату обучения в вузе или лечение, по-прежнему придётся собирать документы и подавать декларацию в налоговую инспекцию.
Алгоритм действий выглядит так:
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Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ (лучше это сделать в личном кабинете, так как там уже загружена информация по вашей справке 2 НДФЛ);
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Подготовить копии документов, подтверждающих право на получение вычета;
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Предоставить в налоговый орган по месту жительства или МФЦ заполненную декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на получение вычета.
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