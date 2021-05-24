Должны ли предоставить место в другом детском саду, если в нашем ремонт?

Моему ребёнку предоставят место в другом садике на время ремонта?

К сожалению, нет. На период ремонтных работ места в других детских садах не предоставляются, пояснила amic.ru начальник отдела дошкольного образования Барнаула Ирина Синенко. Раньше такая практика действительно существовала, но правила приёма в ДОУ и перевода изменились более пяти лет назад.

"Сейчас всё автоматизировано. Данные о воспитанниках детских садов занесены в АИС "Сетевой регион. Образование". Одновременно воспитанником нескольких учреждений ребёнок фактически быть не может", – поясняет Ирина Синенко.

Для того чтобы (даже на две недели) ребёнок попал в другой садик, сначала его нужно отчислить из учреждения, которое он посещает в данный момент. А затем перевести в другую дошкольную организацию.

Но, во-первых, для оформления в другой детсад сейчас необходимо получить направление через электронную систему. А это невозможно, так как ребёнка нет в списке очередников, поясняет Ирина Синенко.

"Во-вторых, родитель должен написать заявление на отчисление из детсада, забрать все документы. А как потом назад его зачислять? Поэтому мы вынуждены были отказаться от такой практики", – говорит начальник отдела дошкольного образования.