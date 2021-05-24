Должны ли предоставить место в другом детском саду, если в нашем ремонт?

Летом большая часть детских садов в Барнауле закрывается на ремонт. В различных ДОУ он продлится от двух недель до одного месяца. Но не всегда отпуск родителей совпадает с датами ремонта сада. Зачастую многим просто не с кем оставить своё чадо. Должны ли на период ремонта предоставлять место ребенку в другом детском саду, есть ли временные ограничения по срокам проведения этих работ в дошкольных образовательных учреждениях, разъясняем в рубрике "Вопрос-ответ".
К сожалению, нет. На период ремонтных работ места в других детских садах не предоставляются, пояснила amic.ru начальник отдела дошкольного образования Барнаула Ирина Синенко. Раньше такая практика действительно существовала, но правила приёма в ДОУ и перевода изменились более пяти лет назад.
"Сейчас всё автоматизировано. Данные о воспитанниках детских садов занесены в АИС "Сетевой регион. Образование". Одновременно воспитанником нескольких учреждений ребёнок фактически быть не может", – поясняет Ирина Синенко.
Для того чтобы (даже на две недели) ребёнок попал в другой садик, сначала его нужно отчислить из учреждения, которое он посещает в данный момент. А затем перевести в другую дошкольную организацию.
Но, во-первых, для оформления в другой детсад сейчас необходимо получить направление через электронную систему. А это невозможно, так как ребёнка нет в списке очередников, поясняет Ирина Синенко.
"Во-вторых, родитель должен написать заявление на отчисление из детсада, забрать все документы. А как потом назад его зачислять? Поэтому мы вынуждены были отказаться от такой практики", – говорит начальник отдела дошкольного образования.
Законно, если у учреждения на это есть основания. В каждой ситуации всё индивидуально. Есть ДОУ, которые летом не закрываются вовсе, если ремонт не повлияет на образовательный процесс.
Если предусмотрены косметические работы, покраска, стараются уложиться в две-три недели. Всё зависит от объёма.
В случае благоустройства территории, внутренних работ, предполагающих отключение водо- и электроснабжения, срок закрытия учреждения может составить месяц и даже больше.
Но, как говорит Ирина Синенко, к срокам закрытия детских садов на ремонт в Барнауле подходят очень строго. И в каждом отдельном случае заведующие документально подтверждают длительность периода "простоя".
Самый идеальный вариант, когда есть возможность отправить ребёнка на лето к бабушке или к другим родственникам, друзьям. Повезло тем, у кого такие отзывчивые помощники есть и живут они не сильно далеко.
Второй вариант – услуги частной няни. На сайте Avito цены на этот вид услуг стартуют от 150 рублей за час. Если вы будете договариваться о присмотре и уходе, например, на месяц, стоимость за час можно снизить. Всё индивидуально. Есть няни, готовые приехать к клиенту домой, а есть и те, что работают на своей территории. Перед началом сотрудничества обязательно почитайте отзывы и наведите справки о потенциальной няне.
Если боитесь ошибиться с выбором, можно обратиться в агентство по подбору персонала. Здесь вы гарантированно найдёте няню с необходимой вам квалификацией, большим опытом работы и отзывами, но в этом случае более двух тысяч рублей придётся заплатить агентству. Услуги самой няни обойдутся порядка 180-200 рублей за час.
Один месяц в частном детском саду стоят в Барнауле порядка 14-17 тысяч рублей. Но на короткий срок туда можно попасть только при наличии свободных мест. Как выяснил amic.ru, в центре Барнаула это практически невозможно. Как поясняют в частных детсадах, прошлые годы родители активно брали летом отпуск, поэтому места были, но не в этом году. Пандемия внесла свои коррективы.
Ещё один вариант – детские клубы, посещение которых, помимо присмотра, включает развивающие и творческие занятия, посещение секций. Это очень удобно. Цена такой альтернативы детскому саду стартует от 20 тысяч рублей за месяц.
Комментарии
Получается проблема в криворуко проведённой "автоматизации". На кой чёрт нужна такая автоматизация если она усложняет жизнь людям? Надо просто переписать протоколы и изменить алгоритмы, а не говорить про невозможно.
А после того, как нашефсё поднял пенсионный возраст, то и о бабушках придется забыть...
24.05.2021 11:34
гость 22
Сидит где-нибудь в Б. Ключах бабушка в платочке и выглядывает на дорогу — ждёт, когда же ей привезут внуков
Это хорошо, если такая бабушка есть. У нас нет ее. Я вообще не представляю куда девать ребенка
Подгонять жизнь под бюрократическую процедуру, а не исправлять бюрократическую процедуру под реалии жизни - просто шикарный план.