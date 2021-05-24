Жара и резкое похолодание. Какая погода будет на Алтае на неделе и где вероятны заморозки?

Жаркая погода в Алтайском крае сохранится в ближайшие несколько дней. Завтра синоптики обещают до +26…+31 градус, местами воздух прогреется до +36°С. 26 мая столбики термометров поднимутся до +28…+33°С, в западных районах – до +38 градусов.

"Мощную волну тепла принесёт юный циклон. Пик придётся на 26 мая. Но уже в четверг в крае с прохождением холодного фронта пройдут кратковременные дожди, которые перейдут в неблагоприятные погодные условия. Возможны дожди с грозами, градом, шквалистым ветром до 18-23 метров в секунду", – сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Есть вероятность, что такая погода может перейти в штормовую. Местами по краю порывы ветра могут достигать 25-27 метров в секунду.

С затоком холода 28 и 29 мая температура воздуха понизится ночью до +4…+9 градусов. В северо-восточных и предгорных районах возможны заморозки на почве до -1 градуса. Днём будет около +18…+24°С. Температура пойдёт на повышение с 30 мая.