За какие долги не выпустят за границу и где их проверить?

С какими штрафами границу не пересечёшь?

Оснований много. Не получится отдохнуть за рубежом тем, у кого есть неоплаченные штрафы ГИБДД, долги по налогам, алиментам, услугам ЖКХ, есть просрочки по кредитам в банках и займам в микрофинансовых организациях.

Не смогут вылететь за пределы России и те, кто обязан возместить причинённый вред здоровью, а также имущественный или моральный ущерб.

Если в отношении должника заведено исполнительное производство, судебный пристав имеет полное право вынести постановление об ограничении выезда за границу.