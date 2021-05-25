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За какие долги не выпустят за границу и где их проверить?

, ИА "Амител"
В Алтайском крае более 62 тысяч человек не могут выехать за пределы России из-за долгов по алиментам, налогам, штрафам ГИБДД

Жители Алтайского края за 2021 год накопили долгов на 11 миллиардов рублей. Все они стали невыездными по решению Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. При этом должники могут даже не знать, что на них заведено (или делать вид, что не в курсе) исполнительное производство. В любом случае пройти таможню у них не получится, а деньги за перелёт и путёвку сгорят (но не всегда). За какие именно долги и на какую сумму можно лишиться отпуска за границей, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
С какими штрафами границу не пересечёшь?

Оснований много. Не получится отдохнуть за рубежом тем, у кого есть неоплаченные штрафы ГИБДД, долги по налогам, алиментам, услугам ЖКХ, есть просрочки по кредитам в банках и займам в микрофинансовых организациях.

Не смогут вылететь за пределы России и те, кто обязан возместить причинённый вред здоровью, а также имущественный или моральный ущерб.

Если в отношении должника заведено исполнительное производство, судебный пристав имеет полное право вынести постановление об ограничении выезда за границу.

2
Кому и сколько задолжали жители Алтайского края?

На данный момент в Алтайском крае более 62 тысяч должников, которые не смогут выехать за границу из-за долгов. Суммарно они не заплатили более 11 миллиардов рублей, сообщили amic.ru в Управлении ФССП по Алтайскому краю. Но цифры были ещё больше, уточняют в пресс-службе ФССП по Алтайскому краю. Благодаря применению меры по ограничению выезда удалось взыскать в этом году более 162 миллионов рублей.

На данный момент больше всего долгов по кредитам – 118 миллионов рублей. На втором месте налоги. По ним в регионе у судебных приставов исполнительных листов на 23 миллиона рублей. По штрафам ГИБДД специалистам ФССП в регионе предстоит взыскать 11 миллионов рублей. Ещё более 4 миллионов рублей – долги по алиментам.

3
А при каком долге меня не выпустят за границу в 2021 году?

Чтобы попасть в чёрный  список, достаточно накопить долг в размере 10 тысяч рублей. Невыездным вы станете, если:

– не платите алименты;
– не возмещаете имущественный ущерб или моральный вред;
– не возмещаете вред здоровью;
– не возмещаете вред в связи со смертью кормильца.

Также может испортить вам отпуск долг от 30 тысяч рублей. Речь идёт об иных требованиях неимущественного характера. Отметим, что невыездным можно стать и с долгом всего 10 тысяч рублей. Это произойдёт, если прошло два месяца со дня срока добровольного погашения, но деньги так и не были внесены.

4
За что ещё могут ограничить выезд за рубеж?

Кроме того, запрет на пересечение границы может быть не связан с имущественными претензиями. Это могут быть требования:

– о сносе здания;
– о передаче ребёнка;
– о вселении взыскателя в жилище;
– о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника и др. 

5
А разве судебные приставы не должны извещать о наложении запрета на выезд?

Должны. Уведомить гражданина судебный пристав-исполнитель обязан не позднее дня, следующего за днём вынесения постановления о запрете на выезд. Есть два способа.

Первый – постановление направляют должнику на адрес, указанный в решении суда. Но если гражданин по данному адресу не проживает, это не будет весомым доводом для таможни, и за границу улететь точно не получится. Риск неполучения корреспонденции в таком случае гражданин несёт самостоятельно.

Второй способ – проинформировать должника через единый портал госуслуг.

При этом Верховный суд России разъяснил, что если пристав нарушит процедуру информирования, то ведомство должно будет возместить гражданину убытки за сорванный отпуск в полном объёме (стоимость проживания в отеле, авиаперелёта и медстраховки).

И всё же будет не лишним периодически самостоятельно проверять есть ли у вас долги, тем более если планируете выезд за пределы России.

6
Как проверить есть ли у меня долги?

Это очень легко. Портал госуслуг позволяет узнать о наличии или отсутствии тех или иных долгов – например, по штрафам ГИБДД или по налогам. Кроме того, нужно периодически проверять себя по базе должников, в отношении которых начато исполнительное производство. Сделать это можно в разделе "Информация по исполнительным производствам".

На сайте судебных приставов запросить данные можно через сервис "Банк данных исполнительных производств". Кроме того, эту информацию вам предоставят в МФЦ.

7
Как искать свои долги на сайте судебных приставов и что нужно, чтобы их оплатить?

В сервисе "Банк данных исполнительных производств" вводим ФИО, дату рождения, из выпадающего списка выбираем нужный регион. Ставим галочку, чтобы выборка была именно по физлицам. Затем, чтобы начался поиск по базе данных, необходимо нажать кнопку "Найти".

На экране вы увидите список исполнительных производств на конкретного человека (если они есть).

8
Как освободиться от статуса "должник"?

Достаточно оплатить задолженность. Это можно сделать онлайн на том же сайте госуслуг или через судебных приставов. Программа предлагает два варианта: произвести оплату через сайт госуслуг (оплата произойдёт моментально), либо сформировать квитанцию для дальнейшей оплаты в банке или банкомате.

Если вы предпочитаете оплачивать задолженность лично через банк или на почте, выберите "Сформировать квитанцию". На ваш компьютер будет произведена загрузка сформированной квитанции в формате Ecxel. Вам потребуется только распечатать её.

В некоторых случаях неплательщик может погасить долг прямо в аэропорту, чтобы всё-таки улететь на отдых. Но это практикуется не всегда и касается только небольших сумм.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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