"Алтаю не страшно". Зачем нужен новый порядок онкопомощи и чего боятся пациенты?

Почему онкопациенты паникуют?

Общественники утверждают, что проект закона практически не дорабатывали после первой версии. Только в финальной версии появилась поправка, что маршрутизацию пациента будут определять власти региона, но "с учётом права граждан на выбор медицинской организации". Ряд правозащитников опасаются, что в реальности воспользоваться этим правом пациенты всё равно не смогут.

"У нас всё время пытаются привязать лечение к месту жительства. Пациент вполне мог взять направление в ту клинику, куда он хотел. Добыть эту бумагу тоже было непросто, но возможно. Выбранная пациентом медорганизация могла это направление не принять. Но это было незаконно. Сейчас же "прикрепление" протащили не в региональные бумаги, а в порядок Минздрава. Если клиника нарушит этот порядок, Фонд обязательного медицинского страхования совершенно законно не заплатит ей за работу. При таких вводных вряд ли медицинские организации будут заниматься самовредительством", – цитирует Lenta.ru онколога Михаила Ласкова, руководителя "Клиники доктора Ласкова".

А ещё в новом порядке чётко прописано, сколько коек и специалистов должно быть в медучреждении, чтобы оно могло оказывать помощь раковым больным. По словам общественников, этим требованиям не соответствуют даже крупные онкологические больницы.

Член правления крупного онкологического фонда AdVita Елена Грачева, например, привела цифры по некоторым регионам:

в Ростовской области данным критериям соответствует одна больница ;

; в Московской области – три;

в Пермском крае – ни одной ;

; в ФГБУ НМИЦ имени Мешалкина в Новосибирске – 40 коек вместо необходимых 50.

А частные клиники, исходя из текста документа, вообще фактически исчезают из системы онкопомощи.

Паника дошла и до Алтайского края. Скандальный закон может погубить тысячи жизней, опасается подписчица сообщества Barnaul 22. И её – в том числе.

"То есть если я прописана в Алтайском крае, то и лечиться могу только в АКОД "Надежда". И никого не волнует, что, возможно, здесь нет необходимого оснащения, оборудования или квалифицированного специалиста, способного провести сложную операцию. Хочешь жить – плати, не хочешь – умирай, вас таких много", – пишет она в обращении.

Онкобольные по всей стране опасаются, что бесплатно лечиться от рака в Москве, Санкт-Петербурге им запретят. А многие региональные больницы "выпадут" из системы и тоже не смогут оказывать помощь.