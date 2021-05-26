"Алтаю не страшно". Зачем нужен новый порядок онкопомощи и чего боятся пациенты?

Новый порядок помощи онкобольным вступит в силу в России с 1 января 2022 года. Но пациентские сообщества уже сейчас бьют тревогу. Люди считают, что закон "намертво" прикрепит раковых больных к своим регионам и выехать на лечение в крупные федеральные центры будет нельзя. Минздрав Алтайского края утверждает, что в нашем регионе такого точно не произойдёт. Рассказываем, в чём суть нового порядка, почему вокруг него разгорелся скандал и как он будет действовать в Алтайском крае.
Документ утвердили в начале 2021 года. Его цель, как утверждают законодатели, – сделать процедуру обращения за медпомощью простой, быстрой и прозрачной для взрослых пациентов.
Кстати, новый закон уже должен был вступить в силу. Но в августе 2020 года проект собрал 1276 отрицательных отзывов на портале обсуждения государственных нормативных актов. Положительных же было всего (!!!) шесть.
И онкологи, и пациентские сообщества возмутились, что новый порядок, по сути, лишает пациентов права выбора больницы где лечиться. Предполагалось, что в каждом регионе составят чёткий перечень клиник, которые будут оказывать медицинские услуги онкобольным по ОМС. А для людей пропишут чёткий маршрут: в какой клинике обследовать, а в какой – лечить заболевание. Все медорганизации при этом будут находиться внутри региона.
Но после разгрома во время обсуждения законопроект отправили на доработку. А вступление в силу, соответственно, отложили на год.
Общественники утверждают, что проект закона практически не дорабатывали после первой версии. Только в финальной версии появилась поправка, что маршрутизацию пациента будут определять власти региона, но "с учётом права граждан на выбор медицинской организации". Ряд правозащитников опасаются, что в реальности воспользоваться этим правом пациенты всё равно не смогут.
"У нас всё время пытаются привязать лечение к месту жительства. Пациент вполне мог взять направление в ту клинику, куда он хотел. Добыть эту бумагу тоже было непросто, но возможно. Выбранная пациентом медорганизация могла это направление не принять. Но это было незаконно. Сейчас же "прикрепление" протащили не в региональные бумаги, а в порядок Минздрава. Если клиника нарушит этот порядок, Фонд обязательного медицинского страхования совершенно законно не заплатит ей за работу. При таких вводных вряд ли медицинские организации будут заниматься самовредительством", – цитирует Lenta.ru онколога Михаила Ласкова, руководителя "Клиники доктора Ласкова".
А ещё в новом порядке чётко прописано, сколько коек и специалистов должно быть в медучреждении, чтобы оно могло оказывать помощь раковым больным. По словам общественников, этим требованиям не соответствуют даже крупные онкологические больницы.
Член правления крупного онкологического фонда AdVita Елена Грачева, например, привела цифры по некоторым регионам:
- в Ростовской области данным критериям соответствует одна больница;
- в Московской области – три;
- в Пермском крае – ни одной;
- в ФГБУ НМИЦ имени Мешалкина в Новосибирске – 40 коек вместо необходимых 50.
А частные клиники, исходя из текста документа, вообще фактически исчезают из системы онкопомощи.
Паника дошла и до Алтайского края. Скандальный закон может погубить тысячи жизней, опасается подписчица сообщества Barnaul 22. И её – в том числе.
"То есть если я прописана в Алтайском крае, то и лечиться могу только в АКОД "Надежда". И никого не волнует, что, возможно, здесь нет необходимого оснащения, оборудования или квалифицированного специалиста, способного провести сложную операцию. Хочешь жить – плати, не хочешь – умирай, вас таких много", – пишет она в обращении.
Онкобольные по всей стране опасаются, что бесплатно лечиться от рака в Москве, Санкт-Петербурге им запретят. А многие региональные больницы "выпадут" из системы и тоже не смогут оказывать помощь.
Представители Минздрава уверяют, что никакой катастрофы не будет. Наоборот, с новым порядком пациенты смогут быстрее получать необходимую помощь, уверен главный внештатный специалист – онколог Минздрава России и академик РАН Андрей Каприн.
"В каждом регионе специальными актами будут закреплены правила маршрутизации пациента. Они будут включать перечень медицинских организаций, в которые пациент будет направлен для диагностики и лечения в зависимости от вида злокачественного образования. Это существенно ускорит сроки получения помощи, особенно если учесть, что они теперь строго регламентированы", – объяснил Каприн.
По его словам, в Минздраве активно готовятся к тому, чтобы при новом порядке качество помощи онкологическим пациентам не пострадало. Например, за два года построили 280 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в 72 регионах страны. Медучреждения открывают в небольших городах. И оснастить их стараются так, чтобы уже там пациент смог получить максимальный объём помощи. Так, чтобы ехать в другой город за лечением и не пришлось.
Главный онколог России утверждает, что можно, причём даже направления не потребуется. По словам Каприна, для обращения в клинику в другом регионе понадобятся только результаты исследований, подтверждающие диагноз и необходимость получения специализированной медпомощи именно в федеральном центре.
И частные клиники никуда не исчезнут, заверит специалист. По его словам, их тоже будут включать в региональные перечни онкологических медучреждений.
Почти так же, как и раньше, уверяют в Алтайском краевом онкологическом диспансере. В клинике пояснили, что в регионе уже не первый год действует похожий порядок медпомощи. Без всяких федеральных документов. И никто особо не жалуется.
"Каких-либо критичных изменений не произойдет. Ни один из онкологических диспансеров, действующих на территории Алтайского края, не будет выведен из этой схемы. Новый порядок не устанавливает запретов и не ограничивает права граждан на выбор медицинской организации и врача", – говорится в сообщении "Надежды".
В клинике даже подробно расписали, как новый порядок будет действовать в крае. Так, пациентов с установленным диагнозом из Барнаула и районов края будут направлять на лечение в краевой диспансер. Онкобольные из Каменской или Алейской территориальных зон будут лечиться в местных центрах амбулаторной онкологической помощи. А бийчане и рубцовчане будут проходить лечение в круглосуточных или дневных стационарах своих онкодиспансеров. Точно такая же маршрутизация в Алтайском крае действует и сейчас.
И в федеральные онкобольницы нуждающихся алтайских пациентов тоже будут отправлять, как и раньше, подчёркивают в диспансере.
Глава краевого Минздрава Дмитрий Попов тоже говорит, что поводов для паники нет. Качество, мол, наоборот, станет только выше. Для этого в крае оснащают центры амбулаторной помощи так, чтобы они были максимально полезными при новом порядке.
"Главное, что должен принести новый порядок помощи – высокое качество лечения. В онкологии эта тема чувствительная, наверное, как нигде. Целый ряд технологий, которые были доступны только в "Надежде", мы переносим на уровень амбулаторных онкологических центров. Например, элементарную диагностику и консультации. Есть возможность дистанционно проконсультироваться с краевым онкодиспансером. Или продолжить курс химиотерапии, который больному назначили в другом регионе. Мы эти условия продолжаем создавать", – объяснял Попов в апреле.
Например, в этом году амбулаторные онкологические центры появятся в Славгороде и Заринске. По его словам, онкослужба на Алтае уже сейчас готова к новому порядку. А к моменту, когда он вступит в силу, качество медпомощи станет ещё лучше.
Слушают власти и стараются не паниковать, хотя в радужные объяснения медиков пока не очень верят.
Лучше дождаться и посмотреть, как новый регламент будет реализован на практике, считает руководитель алтайского фонда "Вместе против рака" Людмила Иванова. Но она уверена, что на самом деле мало что поменяется: большинство пациентов и сейчас остаются лечиться в Алтайском крае.
"Нужно смотреть, как именно это будет в жизни. Главное, чтобы экстренную и неотложную помощь, как и раньше, оказывали в любом месте. Я думаю, по большей части все как обслуживались на Алтае, так и будут. А что касается части населения, у которой есть деньги, она и дальше будет уезжать на лечение, куда хочет. Это в любом случае какой-то небольшой процент будет. Представьте, человека из Бурлы направляют. У него порой до Барнаула-то нет средств доехать. Чего уж о поездке в другой регион говорить", – объясняет Иванова.
При этом, по её словам, Попов во многом прав: онкослужба на Алтае действительно сильная. И пациенты, которые всё же вырываются на лечение в Москву, часто слышат от столичных онкологов, что в Барнауле им бы помогли ничуть не хуже. Но как это всё будет работать при новом регламенте, станет ясно лишь с 2022 года.
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