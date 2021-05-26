Что предлагает новый законопроект по эвакуации авто?

Компании, оказывающие услуги по эвакуации, хотят обязать возмещать ущерб за повреждение автомобилей при перемещении или на штрафстоянке в досудебном порядке. Собственнику потребуется лишь провести независимую экспертизу. Сейчас, напомним, если автомобиль или имущество повреждено во время эвакуации, владельцу авто приходится идти в суд, чтобы отстоять свою правоту и получить возмещение ущерба.

Если организация откажется выплатить деньги добровольно, владелец авто может обратиться в суд, и в этом случае безответственному предприятию грозит ещё и наказание в виде штрафа. Также его обяжут возместить судебные издержки и расходы на независимую экспертизу.