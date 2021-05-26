Повреждение автомобилей при эвакуации – не редкость. Бывают случаи, когда водители приезжают на штрафстоянку за своим "железным конём" и обнаруживают, что с колёс исчезли колпаки, на корпусе машины – сколы, царапины, вмятины. Может пострадать и имущество внутри авто. Взыскать ущерб с эвакуаторщиков сложно – только через суд, так как в законе их ответственность не прописана. Изменить ситуацию решила фракция ЛДПР в Госдуме, разработав новый законопроект. В чём его суть и какое наказание придумали за небрежность для компаний, оказывающих услуги по эвакуации, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Компании, оказывающие услуги по эвакуации, хотят обязать возмещать ущерб за повреждение автомобилей при перемещении или на штрафстоянке в досудебном порядке. Собственнику потребуется лишь провести независимую экспертизу. Сейчас, напомним, если автомобиль или имущество повреждено во время эвакуации, владельцу авто приходится идти в суд, чтобы отстоять свою правоту и получить возмещение ущерба.
Если организация откажется выплатить деньги добровольно, владелец авто может обратиться в суд, и в этом случае безответственному предприятию грозит ещё и наказание в виде штрафа. Также его обяжут возместить судебные издержки и расходы на независимую экспертизу.
Немаленькая. За отказ добровольно возместить ущерб в досудебном порядке компания выложит 300 тысяч рублей.
Эксперты считают, что такие поправки заставят эвакуаторщиков более бережно относиться к чужому имуществу и внимательнее оформлять машину перед погрузкой, чтобы точно можно было доказать, какая царапина появилась на кузове до эвакуации, а какая – после.
Кроме того, значительная сумма штрафа будет стимулировать компании оперативно рассчитаться с автовладельцем за причинённый ущерб. Но если повреждение будет серьёзным, есть основания полагать, что эвакуаторщики предпочтут судиться и затягивать процесс. Ведь штраф они уплатят один раз.
На данный момент в Кодексе об административных правонарушениях РФ нет положений о порядке возмещения вреда, причинённого транспортному средству и находящемуся в нём имуществу при его транспортировке или хранении на такой стоянке.
Поэтому взыскивать ущерб владельцам приходится через суд, а это может затянуться на длительное время и требует финансовых затрат.
Как отмечает один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, осмотр машины перед эвакуацией, произведённый в спешке в отсутствие водителя, может не отражать её реального состояния, пишет "РГ". Эти обстоятельства осложняют рассмотрение дел в суде.
Комментарии
Бывают случаи, когда водители приезжают на штрафстоянку за своим железным конем и обнаруживают, что с колес исчезли колпаки, на корпусе машины — сколы, царапины, вмятины.
так машину не надо бросать где не попадя...
Похоже депутатики из ЛДПР больше для себя такой закон хотят протащить.
Бросил не там где надо, вот результат такой будет, не надо вводить никаких штрафов, может так хоть порядок наведут