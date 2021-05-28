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Добровольно-принудительная вакцинация. Могут ли человека заставить сделать прививку?

, ИА "Амител"
Официально в России вакцинация добровольная, но в Якутии уже пугают штрафами руководителей, если их сотрудники не привиты

Одной из самых обсуждаемых тем в России стала вакцинация от COVID-19. Людей волнует острый вопрос: сделают ли её обязательной. Несмотря на заявления президента Владимира Путина, что этого не произойдёт, один из регионов несколько дней назад издал своё постановление "об обязаловке". Разбираемся вместе с amic.ru, почему вакцинация не может стать обязательной для всех, а кому от прививки отвертеться, скорее всего, не получится.

1
Что там происходит в Якутии? Ввели обязательную вакцинацию или нет?

Там всё запутанно. Дело было так: 19 мая главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписала постановление об обязательной иммунизации для жителей, противоречащее заявлениям российских властей о добровольном характере вакцинации. Согласно этому документу, в регионе необходимо привить не менее 70% взрослого населения, сообщил "Дождь". Такое решение она объясняла напряжённой ситуацией с COVID-19 в республике.

Через несколько дней глава Якутии Айсен Николаев потребовал ускорить процесс вакцинации. Также он сообщил, что необоснованный отказ от прививки сотрудника могут не допустить к работе, а его руководству грозит штраф от 200 тысяч рублей. Это касалось как государственных организаций, так и частных предпринимателей, написала "КП".

Всё это вызвало бурю негодования в обществе. Тогда власти заявили, что речь шла лишь об организации массовой прививочной кампании. Слово "обязательная" поменяли на "массовая", а сам пресс-релиз удалили, написало РИА Новости. Отметим, что в новом варианте документа не прописаны и штрафы для работодателей.

Как позже пояснили в пресс-службе главы региона, в первую очередь призывают поставить вакцину от коронавируса работников образовательной сферы, тех, кто привлечён к организации детского летнего отдыха, а также сотрудников, задействованных в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. Также решено вакцинировать всех членов семей беременных женщин.

Власти некоторых регионов уже оценили инициативу Якутии. Например, губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила чиновникам изучить опыт коллег и разработать предложения по обязательной вакцинации населения, сообщила gazeta.ru.

2
Не понял. Это значит, что всем учителям и врачам прививки делать обязательно?

По российскому законодательству прививки от коронавируса не являются обязательными. Но сотрудников определённых профессий без прививки могут не допустить до работы, если есть соответствующее постановление главного санитарного врача в регионе.

Субъекты Федерации вправе на местном уровне принимать документы, в котором фактически объявляется эпидемия, пояснил РИА Новости медицинский юрист, старший партнёр юридической группы "Ремез, Печерей и Партнеры" Иван Печерей. И тогда вакцинация становится обязательной для тех категорий людей, которые попали в национальный календарь прививок.

Возьмём, к примеру, педагога. Он вправе отказаться от вакцинации, но тогда администрация школы может не позволить ему вести уроки. Основание – потенциальная угроза для окружающих.

Кстати, 25 мая стало известно, что правительство направило в Госдуму законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Если его одобрят, вакцинация станет обязательной для представителей социально значимых профессий – в частности для врачей и учителей, социальных работников, специалистов МФЦ и др., пишет "Коммерсант".

3
Сейчас изменят календарь прививок, а потом и "обязаловку" введут?

Пока таких предпосылок нет. Президент России Владимир Путин 26 мая отметил, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но люди сами должны осознать необходимость этих прививок. Во время одного из совещаний он обратился к гражданам России с просьбой активнее участвовать в массовой вакцинации, чтобы сформировать коллективный иммунитет. А это невозможно без широкой иммунизации, приводит слова Путина РИА Новости.

Так что пока "обязаловки" не будет. Но власти собираются создать такие условия, когда люди сами захотят пойти делать прививки. Например, в Москве уже предложили создавать в кафе и ресторанах свободные от COVID-19 зоны для клиентов, которые поставили вакцину от коронавируса. Эта идея принадлежит мэру столицы Сергею Собянину. Он подчеркнул, что 2020-й нанёс сильный удар по сфере услуг, торговли, кафе и ресторанов. Поэтому представители этого бизнеса как никто должны быть заинтересованы, чтобы угроза пандемии сократилась.

4
Сколько нужно привить человек в России, чтобы победить COVID-19?

В настоящее время в России новой коронавирусной инфекцией переболели почти 4,8 млн человек. Для достижения коллективного иммунитета, по оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, необходимо провакцинировать 60% населения. А это почти 69 млн человек, пишет ТАСС.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сообщил "Известиям", что любой привитый человек защищает невакцинированных людей, которым нельзя делать укол, например, по медицинским показаниям. При этом учёный отметил, что прививаться людей "заставлять нельзя, надо убеждать".

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.05.2021 10:54
- гость -

Могут

28.05.2021 11:05
- гость -

Хотелось бы, чтобы до людей поскорее дошло, что в данном случае прививку сделать необходимо.

28.05.2021 11:21
- гость -

насколько я знаю в ветеринарии так поступают колят всем подрят без разбору и хрен с ними кто здохнет лижбы дальше не пошло так да?

28.05.2021 11:22
- гость -

28.05.2021 11:05
- гость -
Кто проверял эту прививку и если ли доверие этому проверяльщику?

28.05.2021 11:25
- гость -

28.05.2021 11:22
- гость -
Доверяйте ковиду в таком случае, может, пожалеет вас))))

28.05.2021 11:27
- гость -

28.05.2021 11:25
- гость -
Доверяйте ковиду в таком случае, может, пожалеет вас))))

Это не повод вкалывать себе всякую не пойми какую фигню!
С чего вы мил человек решили, что эта прививка спасёт вас от ковида?

28.05.2021 11:28
- гость -

Амик, про Якутию у вас новость устаревшая. Там в тот же день "переобулись" и сказали что их не так поняли. Никакой обязательной вакцинации там не вводится!
Редакция, вы хотя бы новости - то сами читайте с официальных источников, а не из жёлтой прессы, не вводите людей в заблуждение!!!

28.05.2021 11:33
- гость -

28.05.2021 11:27
- гость -

А вы вирусолог, эпидемиолог, врач-инфекционист или не пойми кто? КАК вы можете судить о том, в чем не разбираетесь??? По праву диванного эксперта? )

28.05.2021 11:35
- гость -

Например, в Москве уже предложили создавать в кафе и ресторанах свободные от COVID-19 зоны для клиентов, которые поставили вакцину от коронавируса.

Ходите туда сами, как будто других кафе ресторанов нет! Да и вообще нечего там делать.

28.05.2021 11:35
- гость -

Так тут и пишут, что переобулись, читайте внимательнее

28.05.2021 11:46
- гость -

Гостю 11.33
Уважаемый, а вас ни разу не смутило, что рекламируют эти прививки кто угодно, только не врачи. Врачи сами бегут от них, как черт от ладана, если в какой то поликлинике и больнице руководство настаивает на прививке, то врачи сразу начинают жаловаться, что их принуждают. Вам в голову не разу не приходило, почему так???

28.05.2021 11:49
- гость -

28.05.2021 11:46
- гость -
В моем окружении много медиков и ВСЕ привились. Почему так? )

28.05.2021 11:55
- гость -

28.05.2021 11:33
- гость -
А вы вирусолог, эпидемиолог, врач-инфекционист или не пойми кто? КАК вы можете судить о том, в чем не разбираетесь??? По праву диванного эксперта? )

Слушать всех кого ни попадя и принимать их за правду я считаю глупо. Надо иметь собственные глаза и уши и думать всегда своими собственными мозгами, а не чужими чтобы что-то оценить. Я сужу исключительно по той информации, что доступна. А та, что в доступности, как-то не внушает доверия. Нет информации от каких либо заслуживающих доверия источников! Сам производитель таким являться не может, я думаю понимаете почему.

28.05.2021 11:58
- гость -

Гостю 11.49
А они точно привились? А то поди как с прививкой от гриппа.
У меня знакомый врач говорит: от гриппа же пишем что поставили, будем и от ковида писать)

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