Добровольно-принудительная вакцинация. Могут ли человека заставить сделать прививку?

Что там происходит в Якутии? Ввели обязательную вакцинацию или нет?

Там всё запутанно. Дело было так: 19 мая главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписала постановление об обязательной иммунизации для жителей, противоречащее заявлениям российских властей о добровольном характере вакцинации. Согласно этому документу, в регионе необходимо привить не менее 70% взрослого населения, сообщил "Дождь". Такое решение она объясняла напряжённой ситуацией с COVID-19 в республике.

Через несколько дней глава Якутии Айсен Николаев потребовал ускорить процесс вакцинации. Также он сообщил, что необоснованный отказ от прививки сотрудника могут не допустить к работе, а его руководству грозит штраф от 200 тысяч рублей. Это касалось как государственных организаций, так и частных предпринимателей, написала "КП".

Всё это вызвало бурю негодования в обществе. Тогда власти заявили, что речь шла лишь об организации массовой прививочной кампании. Слово "обязательная" поменяли на "массовая", а сам пресс-релиз удалили, написало РИА Новости. Отметим, что в новом варианте документа не прописаны и штрафы для работодателей.

Как позже пояснили в пресс-службе главы региона, в первую очередь призывают поставить вакцину от коронавируса работников образовательной сферы, тех, кто привлечён к организации детского летнего отдыха, а также сотрудников, задействованных в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. Также решено вакцинировать всех членов семей беременных женщин.

Власти некоторых регионов уже оценили инициативу Якутии. Например, губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила чиновникам изучить опыт коллег и разработать предложения по обязательной вакцинации населения, сообщила gazeta.ru.